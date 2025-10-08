杜拜將主辦以「出版業未來」為主題的 2025 年第二屆國際圖書館與出版峰會

杜拜，阿聯酋, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohammed Bin Rashid Library 宣佈，2025 年杜拜國際圖書館與出版峰會第二屆盛會將於 10 月 30 日至 11 月 1 日舉辦，主題聚焦「出版業未來」。 是次盛會將匯聚來自 20 個國家超過 80 位國際講者，活動包括 6 場主題演講、45 場專題討論及 16 場工作坊，加強鞏固杜拜作為文化對話與出版創新全球樞紐的地位。

此峰會將成為增進知識、拓展文化的策略平台，彰顯圖書館在培育未來世代過程中持續演化的角色。 會上將探討創意與科技如何交融並進，從而提升阿拉伯世界對全球出版環境的貢獻。

關鍵主題將剖析人工智能、創新與數碼轉型對出版業的影響，以及在瞬息萬變的時代中的敘事手法。 各大環節各具特色，「跨界之聲」(Voices Across Borders) 將探索翻譯在連繫文化中的角色，「文字律動 (Letters in Motion)」則透過寫作、字型設計及書法來頌揚創意。 意義導向出版的概念亦將成為核心焦點，突顯富有社會意識及深具意義的內容日益受到重視。

隨著出版界在科技顛覆與閱讀習慣變遷中持續演變，討論將探討如何應對種種挑戰，包括知識產權、供應鏈復原力，以及迎合年輕受眾的新興內容形式。 會議成果將呈現務實的路線圖，為機構及專業人士提供適應環境並蓬勃發展的路向，同時強化該地區在全球出版生態系統中的地位。

三天活動期間，出版商、大學出版社、文學代理、書商及評獎機構等廣大的出版界網絡人脈將齊聚一堂。 國際出版龍頭如 Penguin Random House、Simon & Schuster 及 HarperCollins 將加入阿聯酋出版社群，後者的與會代表包括 Emirates Publishers Association。

工作坊將提供翻譯、編輯、兒童文學、字型設計、包容職場實踐及現代出版營運的實作學習，為作家、編輯及出版商探索產業轉型提供寶貴的洞察見解。

活動焦點亦將審視數碼與有聲書、面向年輕受眾的多媒體故事敘述，以及全球分銷、市場推廣趨勢與道德內容創作等商業策略， 其中一大重點將是確保傳統與數碼出版之間的可持續平衡、擴展全球市場佈局，並推廣環境與道德責任。

免費登記： https://dilps.mbrl.ae/