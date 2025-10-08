El icónico Paraíso de la Bonita inaugura la nueva Royalton Reserve Collection

ST. MICHAEL, Barbados, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royalton Hotels & Resorts anunció hoy el lanzamiento de Royalton Reserve Collection, un nuevo portafolio exclusivo de resorts de lujo independientes dentro del universo Royalton, definido por sus rigurosos estándares de servicio, diseño, gastronomía e individualidad. El legendario Paraíso de la Bonita, a Luxury Collection Resort, Riviera Maya, Adult All-Inclusive, Member of Royalton Reserve Collection, ha sido seleccionado como el primer miembro de esta colección, marcando su debut a nivel mundial y estableciendo un nuevo referente dentro del segmento todo incluido de lujo.

Royalton Reserve Collection está concebida como un portafolio y un sello de distinción. Cada propiedad dentro de esta colección será cuidadosamente seleccionada para reflejar su propio espíritu y conexión con el entorno, cumpliendo con las más altas expectativas de los viajeros más exigentes. De carácter independiente, Royalton Reserve reúne resorts icónicos que representan autenticidad, creatividad y un compromiso por redefinir el arte de la hospitalidad todo incluido de lujo.

“Paraíso de la Bonita es la joya que inaugura la Royalton Reserve Collection”, comentó Jordi Pelfort, Presidente de Royalton Hotels & Resorts. “Este resort icónico no solo honra su reconocido legado como parte de The Luxury Collection, sino que también marca el inicio de una nueva era en la que las propiedades de la Royalton Reserve Collection ofrecerán experiencias únicas, cada una con su propia esencia, historia y visión del lujo.”

Como parte de este portafolio, Paraíso de la Bonita, a Luxury Collection Resort, Riviera Maya, Adult All-Inclusive, Member of Royalton Reserve Collection, presentará la categoría Diamond Club™, con inclusiones mejoradas como servicio de mayordomo privado y acceso preferencial a áreas exclusivas. Algunas de las suites existentes pasarán a formar parte de esta categoría, creando una capa adicional de exclusividad.

El 15 de diciembre, el resort inaugurará el Edificio Chairman, diseñado exclusivamente para huéspedes Diamond Club™, que contará con una playa secluida, piscina y bares exclusivos Diamond Club™, un restaurante privado, un bar y lounge de música cuidadosamente seleccionados, un restaurante de desayuno y un Cooking Studio para experiencias culinarias inmersivas. El Edificio Chairman también incorporará diez nuevas suites frente al mar en ubicaciones privilegiadas, dentro de la categoría Diamond Club™, ampliando así el resort a un total de 100 lujosas habitaciones y suites.

Ese mismo día también abrirá sus puertas The Royal Spa, el concepto de bienestar insignia de Royalton, completamente renovado con hidroterapia, cromoterapia, una sala de sal, salón de belleza, suite nupcial y tratamientos personalizados, además de un gimnasio con tecnología de última generación que transforma el bienestar en una forma elevada de arte.

Mientras Paraíso de la Bonita inaugura este nuevo capítulo, ya se contemplan más propiedades dentro del plan de expansión de la Royalton Reserve Collection, reflejo del enfoque estratégico de Royalton Hotels & Resorts hacia el crecimiento dentro del segmento de lujo todo incluido.

Más allá del ocio, la propiedad ha sido diseñada para recibir grupos y eventos de alto nivel, desde familias y grupos de amigos hasta directivos, equipos ejecutivos y viajeros de incentivos que buscan exclusividad. Con su combinación de alojamiento distintivo, bienestar y espacios para reuniones, Paraíso de la Bonita reafirma su reputación como uno de los resorts de lujo más versátiles de la región.

“Royalton Reserve Collection es una filosofía de hospitalidad”, agregó Pelfort. “Nuestra visión es celebrar la individualidad, fomentar la creatividad y mantener los más altos estándares de servicio. Con Paraíso de la Bonita como primer miembro, estamos marcando el inicio de un recorrido sin precedentes en la hospitalidad de lujo.”

Acerca de Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts es una compañía líder en hospitalidad todo incluido con un portafolio selecto de 24 resorts en siete de los destinos más codiciados del Caribe, cada uno ofreciendo una experiencia distintiva e inmersiva. Sus ocho marcas incluyen Royalton Luxury Resorts con su galardonado concepto All-In Luxury®, donde Todos son Familia, reconocido por su confort elevado y servicio atento a través de características exclusivas como All-In Connectivity™ y DreamBed™. Royalton Hideaway ofrece una escapada exclusiva solo para adultos diseñada en torno al concepto Togetherness, con gastronomía exclusiva y modernas habitaciones. Royalton Vessence Resorts introduce El Arte de Vacacionar con un enfoque de bienestar en el todo incluido, centrado en el equilibrio y la conexión consciente. Royalton CHIC Resorts con su concepto Party Your Way invita a vibrantes escapadas solo para adultos llenas de estilo y espontaneidad, mientras que Mystique by Royalton ofrece retiros boutique A Millas de lo Ordinario que celebran la belleza natural, la cultura local y la sofisticación relajada. En Jamaica, Grand Lido Negril presenta una experiencia única Completamente al Natural para huéspedes de 21 años en adelante, con lujo frente al mar en un ambiente exclusivo.

El portafolio también incluye Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton que invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like A Star™ en entornos llenos de entretenimiento y rodeados de memorabilia icónica, así como Planet Hollywood Adult Scene by Royalton, donde el glamour y la privacidad se unen para ofrecer escapadas solo para adultos definidas por la exclusividad.

Para más información sobre Royalton Hotels & Resorts, visite www.royalton.com.



