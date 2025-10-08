L’Action de grâce, un douloureux rappel pour les victimes et les survivants de la conduite avec capacités affaiblies, dit MADD Canada

OAKVILLE, Ontario, 08 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tandis que les Canadiennes et les Canadiens se préparent à festoyer et à exprimer leur reconnaissance à l’occasion de l’Action de grâce, MADD Canada rappelle à tous que de nombreuses familles devront composer avec l’absence insoutenable d’un proche à leur table. Pour ceux et celles qui ont perdu une personne chère ou dont la vie a à jamais été bouleversée par une collision causée par la conduite avec capacités affaiblies, les célébrations sont un rappel brutal de ce qui leur a été enlevé.

Malgré des efforts soutenus de sensibilisation, des centaines de personnes au Canada sont tuées et des milliers d’autres sont blessées chaque année dans des collisions impliquant l’alcool, le cannabis et/ou autres drogues. L’impact de ces tragédies va bien au-delà des statistiques, il comprend les échanges, les câlins et les rires qui ne viendront plus jamais égayer les rassemblements en famille, et les défis au quotidien des personnes dont la vie a été complètement bouleversée par des blessures. La conduite avec capacités affaiblies est entièrement évitable.

« L’Action de grâce est un moment pour les familles de se réunir, mais pour plusieurs qui ont été touchées par la conduite avec capacités affaiblies, c’est le rappel de la réalité dévastatrice qu’un proche n’est plus là », dit Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, dont la mère, Beryl, a été tuée par un chauffard aux capacités affaiblies en 1999. « Pour les autres personnes, qui vivent avec des blessures graves causées par ces collisions, les célébrations leur rappellent encore une fois à quel point leur vie a changé. Nous exhortons les Canadiennes et les Canadiens à opter pour la sobriété sur les routes pour qu’aucune autre famille ne soit forcée à faire face à un tel chagrin. »

Nous avons tous un rôle à jouer pour assurer que toutes les personnes retournent à la maison en sécurité durant ce long week-end de l’Action de grâce :

Ne conduisez jamais une voiture, un bateau, un VTT ou tout autre véhicule avec les capacités affaiblies;

Ne montez jamais en voiture avec une personne au volant dont les capacités sont affaiblies;

Planifiez toujours vos déplacements;

Si vous voyez une personne au volant dont les capacités semblent être affaiblies, garez-vous et appelez le 911.

Les personnes à la recherche d’un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer à la maison peuvent le faire en un clic avec Uber, l’application officielle de covoiturage désigné de MADD Canada. Rendez-vous sur https://www.uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1 800 665-6233, poste 240, ou ankongmeneck@madd.ca