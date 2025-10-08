COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON DÉVOILE LE NOUVEAU CASQUE RIG : LE R5 SPEAR PRO HS

Communiqué de presse

NACON DÉVOILE LE NOUVEAU CASQUE RIG : LE R5 SPEAR PRO HS

Sous licence officielle PlayStation® avec haut-parleur en Graphène et un nouveau système de personnalisation ‘Snap + Lock’

Kirkland, Washington - 8 octobre 2025 – NACON, concepteur d'accessoires gaming premium et société mère de la marque RIG, est heureux d’annoncer aujourd’hui son nouveau casque qui va révolutionner le gaming audio : le R5 SPEAR PRO HS. Sous licence officielle PlayStation® pour les consoles PS4® et PS5®, et offrant une expérience audio de qualité studio, le R5 SPEAR PRO HS réinvente l’audio gaming.

Le R5 PRO HS est particulièrement adapté aux jeux de tir à la première personne, grâce à ses haut-parleurs en graphène de 40 mm dont les membranes, ultralégères et d’une rigidité exceptionnelle améliorent grandement la reproduction sonore : les joueurs peuvent ainsi localiser très précisément les ennemis en jeu.

« Notre objectif avec le R5 était de concevoir un casque spécialement pensé pour les joueurs compétitifs, et le graphène est au cœur de cette promesse », explique Michael Jessup, Head of Product chez RIG. « Avec un taux de distorsion harmonique inférieur à 0,5 % et une large plage de fréquences, le R5 PRO HS s’adresse aux joueurs recherchant une qualité audio professionnelle pour le gaming. »

Le système exclusif SNAP+LOCK permet une personnalisation poussée. Grâce à des connexions magnétiques, le R5 PRO HS propose des plaques modulaires et des coussinets d’oreille interchangeables.

Avec son microphone flexible de précision de 6 mm avec une plage de fréquences de 50 Hz–15 kHz, le R5 PRO HS est conçu pour des communications d’équipe d’une clarté exceptionnelle. Sa restitution vocale nette, la réduction des bruits de fond et son design flexible avec fonction “flip-to-mute” garantissent une capture optimale de la voix. Le curseur de volume intégré dispose d’un système de verrouillage “max lock”, permettant de bloquer le son au volume maximal pour une utilisation avec des manettes disposant de leurs propres contrôles audios.

En Europe, le RIG R5 PRO HS sera disponible à l’achat dès le 10 octobre sur nacongaming.com. En tant que Partenaire Casque Officiel mondial de l’Evo 2025, RIG présentera le R5 PRO HS lors de l’Evo France à Nice, du 10 au 12 octobre. Les participants pourront le découvrir en exclusivité et être les premiers à l’acquérir.

Aux États-Unis, le R5 PRO HS sera lancé en exclusivité chez Best Buy le 1er novembre. D’autres modèles, dont une version dédiée au PC*, seront disponibles dans les mois à venir.

Disponibilité et prix:

Le R5 PRO HS sera proposé chez certains revendeurs au prix public conseillé de 69,99 $ US / 79,99 € / 69,99£.

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 40 années d’expertise au service des joueurs. NACON a fait l’acquisition de RIG, marque de casques gaming premium, en 2020. Reconnue pour ses nombreuses innovations, RIG se donne pour mission de développer des équipements de nouvelle-génération pour les joueurs compétitifs, les athlètes du eSport et les streamers. https://www.nacongaming.com/

* Compatibilité PC non testée ni approuvée par Sony Interactive Entertainment.

** Les plaques modulaires interchangeables sont vendues séparément.

“”, “PlayStation”, “PS5”, “PS4” and “PlayStation Shapes” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment, Inc. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

Manufactured and distributed under license by Sony Interactive Entertainment and its affiliates.

