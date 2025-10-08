LECTRA : Bilan semestriel de mise en œuvre du contrat de liquidité 1er semestre 2025

Paris, le 8 octobre 2025
Bilan semestriel de mise en œuvre du contrat de liquidité
1er semestre 2025
Au titre du contrat de liquidité confié par la société LECTRA à NATIXIS-ODDO BHF portant sur les actions de la société LECTRA (FR0000065484), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30 Juin 2025 :
- 34 096 titres LECTRA ;
- 313 942 €.
Lors de ce premier semestre 2025, le nombre de titres négociés par notre prestataire NATIXIS ODDO BHF a été de :
- 174 119 titres achetés, pour un montant de 4 478 906 € (pour 3 767 transactions) ;
- 177 410 titres vendus, pour un montant de 4 595 582 € (pour 3 877 transactions).
Il est rappelé que, à la date du précédent bilan semestriel au 31 Décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 35 468 titres LECTRA ;
- 335 164 €.
Lors de ce deuxième semestre 2024, le nombre de titres négociés par notre prestataire NATIXIS ODDO BHF a été de :
- 76 279 titres achetés, pour un montant de 2 080 637 € (pour 1 856 transactions) ;
- 76 212 titres vendus, pour un montant de 2 092 534€ (pour 1 692 transactions).
De plus, il est rappelé que, à la date de mise en application du contrat (au 1er Octobre 2022), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 34 096 titres LECTRA ;
- 313 942 €.
Pièce jointe