Hermès International : Actions et droits de vote au 30 septembre 2025

COMMUNIQUÉ
Paris, le 8 octobre 2025
INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
|Conformément aux dispositions de l’article L. 233-8 du Code de commerce et de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), Hermès international publie chaque mois, avant le 15 du mois suivant, le nombre total de droits de vote et le nombre d’actions composant le capital social s’ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement.
|Date
|Nombre d’actions composant le capital
|Nombre total de droits de vote théoriques (y compris les actions privées de droit de vote)
|Nombre total de droits de vote réels (exerçables en assemblée générale)
|Date de mise
en ligne
|30 septembre 2025
|105 569 412
|179 543 052
|178 810 005
|8 octobre 2025
|31 août 2025
|105 569 412
|179 545 613
|178 811 721
|11 septembre 2025
|31 juillet 2025
|105 569 412
|179 550 181
|178 816 459
|12 août 2025
|30 juin 2025
|105 569 412
|179 550 545
|178 818 530
|10 juillet 2025
|31 mai 2025
|105 569 412
|179 467 481
|178 733 023
|16 juin 2025
|30 avril 2025
|105 569 412
|179 461 813
|178 728 084
|14 mai 2025
|31 mars 2025
|105 569 412
|179 463 684
|178 728 707
|15 avril 2025
|28 février 2025
|105 569 412
|179 437 557
|178 705 118
|7 mars 2025
|31 janvier 2025
|105 569 412
|179 455 727
|178 723 896
|17 février 2025
|31 décembre 2024
|105 569 412
|179 455 561
|178 723 917
|9 janvier 2025
|30 novembre 2024
|105 569 412
|179 428 716
|178 694 968
|10 décembre 2024
|31 octobre 2024
|105 569 412
|179 438 517
|178 704 139
|15 novembre 2024
|30 septembre 2024
|105 569 412
|179 441 272
|178 707 825
|9 octobre 2024
|31 août 2024
|105 569 412
|179 446 014
|178 732 464
|6 septembre 2024
|31 juillet 2024
|105 569 412
|179 445 914
|178 732 843
|7 août 2024
|30 juin 2024
|105 569 412
|179 449 233
|178 610 375
|11 juillet 2024
|31 mai 2024
|105 569 412
|179 188 981
|178 349 193
|13 juin 2024
|30 avril 2024
|105 569 412
|179 141 995
|178 305 113
|14 mai 2024
|31 mars 2024
|105 569 412
|179 116 106
|178 279 224
|9 avril 2024
|29 février 2024
|105 569 412
|179 126 463
|178 289 170
|12 mars 2024
|31 janvier 2024
|105 569 412
|179 317 315
|178 478 373
|12 février 2024
|31 décembre 2023
|105 569 412
|179 317 667
|178 478 552
|15 janvier 2024
|30 novembre 2023
|105 569 412
|179 365 859
|178 526 892
|11 décembre 2023
|31 octobre 2023
|105 569 412
|179 368 728
|178 528 399
|13 novembre 2023
|30 septembre 2023
|105 569 412
|179 371 032
|178 566 482
|9 octobre 2023
|31 août 2023
|105 569 412
|179 372 531
|178 582 188
|8 septembre 2023
|31 juillet 2023
|105 569 412
|179 374 728
|178 612 915
|14 août 2023
|30 juin 2023
|105 569 412
|179 404 568
|178 374 304
|11 juillet 2023
|31 mai 2023
|105 569 412
|179 265 655
|178 234 253
|12 juin 2023
|30 avril 2023
|105 569 412
|179 257 164
|178 227 078
|12 mai 2023
|31 mars 2023
|105 569 412
|179 245 726
|178 216 740
|12 avril 2023
|28 février 2023
|105 569 412
|179 250 895
|178 220 609
|7 mars 2023
|31 janvier 2023
|105 569 412
|179 465 678
|178 435 969
|9 février 2023
|31 décembre 2022
|105 569 412
|179 473 191
|178 439 566
|9 janvier 2023
|30 novembre 2022
|105 569 412
|179 476 149
|178 444 616
|8 décembre 2022
|31 octobre 2022
|105 569 412
|179 635 081
|178 601 374
|8 novembre 2022
|30 septembre 2022
|105 569 412
|179 638 491
|178 603 984
|10 octobre 2022
|31 août 2022
|105 569 412
|179 590 290
|178 558 611
|7 septembre 2022
|31 juillet 2022
|105 569 412
|179 595 222
|178 565 040
|8 août 2022
|30 juin 2022
|105 569 412
|179 596 141
|178 562 998
|11 juillet 2022
|31 mai 2022
|105 569 412
|179 733 416
|178 731 339
|9 juin 2022
|30 avril 2022
|105 569 412
|179 560 530
|178 564 101
|13 mai 2022
|31 mars 2022
|105 569 412
|179 500 755
|178 522 356
|12 avril 2022
|28 février 2022
|105 569 412
|179 387 343
|178 461 509
|8 mars 2022
|31 janvier 2022
|105 569 412
|179 184 927
|178 259 846
|9 février 2022
|31 décembre 2021
|105 569 412
|178 683 225
|177 758 072
|14 janvier 2022
|30 novembre 2021
|105 569 412
|178 505 675
|177 580 357
|9 décembre 2021
|31 octobre 2021
|105 569 412
|178 448 082
|177 552 540
|15 novembre 2021
|30 septembre 2021
|105 569 412
|178 458 401
|177 532 690
|14 octobre 2021
