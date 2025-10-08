Cegedim: Stacks ha sido seleccionado para la implantación del nuevo historial médico electrónico en las Islas Baleares

El Grupo Cegedim, a través de su filial española Stacks, ha sido seleccionado para la implantación, el despliegue y la asistencia técnica del nuevo historial médico electrónico de atención primaria en las Islas Baleares.

Boulogne-Billancourt (Francia) y Barcelona (España), 8 de octubre de 2025 - Stacks Consulting e Ingeniería en Software, filial del Grupo Cegedim, anuncia la firma de un contrato con el Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut) para la implementación, el despliegue y el soporte del nuevo historial médico electrónico (HME) para la atención primaria.

Este proyecto estratégico se basa en la solución de software OMIap, que ya utilizan con éxito miles de profesionales sanitarios en España.

Este contrato público tiene una duración de 36 meses y se inscribe en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

Un impacto directo en más de 1,2 millones de habitantes

La implantación de OMIap beneficiará a toda la población de las Islas Baleares a través de más de 18 000 profesionales sanitarios que ejercen en atención primaria y que actualmente utilizan el sistema eSIAP.

Cerca de 3000 médicos generales y 340 pediatras

Más de 3 200 especialistas y farmacéuticos

Más de 6000 enfermeros y enfermeras

Cerca de 4500 empleados administrativos y auxiliares

Así como psicólogos, asistentes sociales, comadronas, fisioterapeutas, dentistas, etc.





Las principales etapas del proyecto

Fase de implantación (2025-2026) : consultoría funcional, arquitectura de sistemas, auditoría de seguridad y puesta en marcha en una primera zona piloto.

: consultoría funcional, arquitectura de sistemas, auditoría de seguridad y puesta en marcha en una primera zona piloto. Fase de despliegue (2026-2027) : extensión progresiva de OMIap a todas las zonas sanitarias de Ibiza-Formentera, Menorca y Mallorca.

: extensión progresiva de OMIap a todas las zonas sanitarias de Ibiza-Formentera, Menorca y Mallorca. Fase de soporte (2027-2028): mantenimiento correctivo y evolutivo, con soporte 24 horas al día, 7 días a la semana.





Una solución de referencia en Europa

OMIap es una de las soluciones de historia clínica electrónica más implantadas en España, reconocida por su solidez, escalabilidad e interoperabilidad. Ampliamente adoptada por los profesionales sanitarios, la solución OMIap se distingue por haber sido diseñada y concebida desde el principio por y con médicos, lo que garantiza una solución perfectamente adaptada a la práctica clínica. Su adopción en las Islas Baleares permitirá una atención más integrada, eficaz y centrada en el paciente, incluyendo funcionalidades avanzadas, algunas de ellas alimentadas por IA.

«Con OMIap, ponemos a disposición de los profesionales sanitarios de las Islas Baleares una herramienta de referencia que mejora la coordinación de la atención y refuerza la calidad de los servicios prestados a los pacientes. Este proyecto ilustra el compromiso de Cegedim con la transformación digital del sistema sanitario público en España», declara Oscar Orri Magdalena, director general de Stacks.

«La elección de OMIap por parte de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares pone de relieve la solidez de la relación entre el Grupo Cegedim y sus filiales en Europa, así como su compromiso conjunto con la innovación tecnológica constante, en consonancia con las expectativas de los profesionales sanitarios de los países en los que Cegedim está presente», añade Tristan de Foucher, director de las Filiales de Salud en Europa – Grupo Cegedim.

Acerca de Stacks:



Stacks Consulting e Ingeniería en Software, filial española del Grupo Cegedim con sede en Barcelona, cuenta con más de 30 años de experiencia en el diseño, la implementación y el soporte de sistemas de información sanitaria. La empresa ha implantado con éxito sistemas críticos de atención primaria a gran escala en varias regiones españolas, entre ellas Madrid, Murcia, Cantabria, Asturias y Aragón. Más allá de la atención primaria, Stacks también proporciona sistemas de información robustos, modernos y escalables a hospitales y centros médicos privados.



Para saber más: https://www.omi360.es/ y LinkedIn





A propósito de Cegedim:



Fundado en 1969, Cegedim es un grupo innovador de tecnologías y servicios especializado en la gestión de flujos digitales del ecosistema sanitario y BtoB, así como en el diseño de software profesional destinado a los profesionales de la salud y los seguros. Cegedim cuenta con cerca de 6700 empleados en más de 10 países y alcanzó una facturación de más de 654 millones de euros en 2024.

Cegedim SA cotiza en la bolsa de París (Euronext Growth: ALCGM).



Para más información: www.cegedim.fr



Siga a Cegedim en Twitter: @CegedimGroup, LinkedIn y Facebook.







