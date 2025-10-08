Jeunesse, J’écoute établit une nouvelle norme en matière de soins de santé mentale pour les jeunes lors du Festival Elevate 2025

TORONTO, 08 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un an après avoir présenté accélérateurJJ’E sur la scène du Festival Elevate comme un moteur audacieux d’innovation en santé mentale des jeunes au Canada, Jeunesse, J’écoute (JJE) est de retour pour annoncer une transformation majeure du soutien en santé mentale. Cette évolution allie la connexion humaine à la puissance de l’IA générative, établissant une nouvelle référence en matière de soins à l’ère numérique.

Les jeunes au Canada font face à une véritable crise en santé mentale. Depuis 2020, JJE a interagi avec des jeunes plus de 22 millions de fois. Au cours de la dernière décennie, le nombre de jeunes affirmant être en bonne santé mentale n’a cessé de diminuer. Aujourd'hui, le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes dans le pays.

« La technologie continue de redéfinir la façon dont les jeunes interagissent avec leur environnement », explique Justin Scaini, Chef de groupe et Vice-président exécutif, Stratégie, innovation et transformation. « L’IA générative transforme la manière dont les jeunes recherchent de l’information, communiquent et s’engagent. La santé mentale figure parmi les principales raisons pour lesquelles les jeunes se tournent vers l’IA générative. »

Depuis plus de 36 ans, JJE est un acteur de confiance de premier plan en matière de santé mentale des jeunes au Canada. Personne ne comprend mieux les besoins changeants des jeunes à travers le pays, car l’organisation interagit avec eux·elles plus de 4 millions de fois par an.

Pour tenir sa promesse d'offrir de nouvelles façons d'obtenir de l'aide authentiques, intuitives et adaptées au monde des jeunes, JJE établit une nouvelle norme de soins. Grâce à accélérateurJJ’E, l’organisation révolutionne la conception et la prestation du soutien en santé mentale des jeunes en s’appuyant sur une infrastructure clinique unique d’un océan à l’autre, des données dépersonnalisées et anonymisées en temps réel, la recherche, l’IA et des partenariats stratégiques. Le tout pour garantir que les jeunes puissent obtenir de l'aide quand et où il·elle·s en ont le plus besoin.

Développé dans le cadre d’accélérateurJJE, cet outil d’IA générative conçu par JJE offrira une expérience personnalisée, conçue avec et pour les jeunes, et offrira des choix, de la flexibilité, de la sécurité et de la crédibilité.

Au cœur de cette innovation se trouve la ressource de données exceptionnelle de JJE : plus de 50 millions de points de données agrégées et anonymisées issues de conversations avec des jeunes. Au lieu de proposer un soutien uniforme, accélérateurJJE ouvre la voie à de nouvelles possibilités de personnalisation, d’accessibilité et de pertinence. L’outil d’IA générative est co-créé avec les jeunes et se trouve actuellement en phase de prototypage, car c’est la seule manière de réellement comprendre et répondre à leurs besoins. En plaçant les jeunes au centre de ses préoccupations et en priorisant la sécurité dès le départ, JJE développe un outil qui les comprend véritablement et les protège.

En combinant la connexion humaine au produit d’IA générative de JJE, les jeunes bénéficieront d'une nouvelle norme de soutien : une expérience intuitive, qui comprend leurs mots et évolue avec leurs besoins.

L’outil d’IA générative sera capable d’évaluer adéquatement les niveaux de risque, qu’il s’agisse d’une préoccupation mineure, d’idéation suicidaire ou d’un passage à l’acte, et d’amorcer les mesures appropriées pour assurer la sécurité de la personne jeune. Un·e professionnel·le clinique formé·e de JJE sera toujours disponible pour intervenir, 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

« JJE s’engage à combiner la technologie avec l’empathie, la confidentialité et la sécurité afin que le soutien suive le rythme de l’innovation et réponde aux besoins des jeunes partout au pays », explique Alisa Simon, Cheffe de groupe et Vice-présidente exécutive, Transformation de la santé mentale numérique et services cliniques. « Cet outil ne vise pas à remplacer les humain·e·s, car JJE comprend profondément l’importance, pour les jeunes, de pouvoir entrer en contact avec un·e intervenant·e ou un·e répondant·e aux crises formé·e 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Il s’agit plutôt de renforcer et d’améliorer le soutien offert. »

Le travail de JJE est rendu possible grâce à des modèles d’apprentissage fondés sur un ensemble de données unique et diversifié, intégrés à des cadres cliniques et à des processus d’assurance qualité, ce qui fait de l’organisation un espace de confiance pour les jeunes depuis plus de trente ans.

Bien que l’outil d’IA générative soit encore en développement, la vision est claire : mettre les jeunes en lien avec le soutien dont il·elle·s ont besoin, au moment où il·elle·s en ont le plus besoin, et de manière à refléter les réalités de leur monde actuel. Parce que pour les jeunes, être écouté·e, ça change tout.

Faits saillants

75 % des utilisateur·rice·s de services confient à JJE quelque chose qu’il·elle·s n’ont jamais dit à personne auparavant.

Depuis le début de l'année 2020, JJE a eu plus de 22 millions d'interactions avec des utilisateur·rice·s de services à travers le Canada.

L’an dernier, 49 % des jeunes ont affirmé qu'en l'absence de JJE, il·elle·s auraient ignoré leur problème ou espéré qu'il disparaisse, ce qui constitue un obstacle majeur à une bonne santé mentale.



Pour participer à accélérateurJJE et suivre le parcours d’innovation de JJE, visitez https://acceleratorkhp.ca/fr/.

À propos de Jeunesse, J’écoute

Jeunesse, J’écoute (JJE) est la première et seule solution numérique innovante de santé mentale accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au Canada. L'organisme est également un leader mondial de l'innovation en matière de santé mentale des jeunes. Depuis 36 ans, JJE est un espace de confiance où toutes les émotions et préoccupations, grandes ou petites, peuvent être exprimées. L’organisme permet aux jeunes partout au pays de libérer leurs émotions grâce à un soutien gratuit, confidentiel et multilingue. L’innovation est au cœur de notre ADN et nous évoluons constamment en combinant technologie et empathie, grâce à l’expertise de nos professionnel·le·s cliniques, afin de mieux répondre aux besoins des jeunes. JJE a récemment lancé l’accélérateurJJ’E, une initiative visant à développer des solutions évolutives pour des enjeux complexes de santé mentale, tout en amplifiant les voix des jeunes et en favorisant les partenariats à l’échelle mondiale. JJE s’appuie avec gratitude sur la générosité des donateur·rice·s, bénévoles, partenaires communautaires, entreprises et gouvernements pour soutenir et développer ses programmes. Découvrez-en plus sur JeunesseJecoute.ca.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez envoyer un courriel à media@kidshelpphone.ca.