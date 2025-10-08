Milepost tar in 600 miljoner svenska kronor från Obligo Investment Management

STOCKHOLM, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Milepost AB, en svensk laddoperatör, har tagit in 600 miljoner svenska kronor från Obligo Investment Management och befintliga aktieägare. Investeringen kommer finansiera Mileposts utbyggnad av infrastrukturen för den dagliga laddningen av elbilar över hela Sverige, och säkerställer att även de som bor i lägenhet får samma bekväma tillgång till laddning som villaägare.

Sedan 2022 har Milepost i nära samarbete med kommuner och fastighetsägare installerat fler än 500 laddstationer i över 25 svenska städer. Företagets nyckelfärdiga affärsmodell – som omfattar finansiering, installation, drift och underhåll – erbjuder kommuner en kostnadsfri lösning för att utöka offentlig tillgänglig laddningsinfrastruktur och hjälper fastighetsägare att uppfylla nya myndighetskrav. Mileposts tillväxtstrategi bygger på såväl nya installationer som förvärv av befintliga nätverk som tidigare drevs av kommuner och energibolag.

Jörgen Lantto, CEO för Milepost, kommenterade:

”Med Obligo som långsiktig partner är vi redo att ta nästa steg för den dagliga laddningen över hela Sverige och vidare. Vårt uppdrag är enkelt: att göra laddning av elbilar lika bekvämt för de som bor i lägenhet som villaägare.”

Knut Bringedal, CIO på Obligo Investment Management och tillträdande ordförande för Milepost, tillade:

”Transportsektorn står för en tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige. Ryggraden i elektrifieringen är laddinfrastruktur för elbilar, och Milepost har byggt en enastående modell för att leverera den. Det känns mycket bra att vi kan stödja Milepost i att kombinera kampen mot klimatpåverkan med stark, hållbar tillväxt.”

I denna affär har Arctic Securities och LW Advisory hjälpt Milepost med rådgivning, och Mannheimer Swartling har hjälpt Obligo.

Om du vill ha mer information kan du kontakta:

Jörgen Lantto, CEO Milepost AB. +46108885530

E-post: info@milepost.se

Om Obligo Investment Management

Obligo Investment Management är en oberoende investeringsförvaltare baserad i Oslo och med stark närvaro i Norden. Investeringsbolaget fokuserar på fastighetstillgångar och hållbar infrastruktur och samarbetar med innovativa företag som driver på den gröna omställningen. På Obligo åtar vi oss att leverera långsiktigt värde till institutionella investerare samtidigt som vi bidrar till mätbar miljöpåverkan.

Om Milepost

Milepost utvecklar och driver lösningar för laddning av elbilar i samarbete med kommuner och fastighetsägare. Företaget erbjuder laddstationer över hela Sverige, och ger förare möjligheten att ladda där de bor, arbetar eller är på besök. Milepost stöds av Obligo Investment Management och dess ledning.

