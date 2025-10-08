Bombardier entame l’expansion à grande échelle de son service à la clientèle aux États-Unis avec un nouveau centre de service à Fort Wayne, dans l’Indiana

Situé à l’aéroport international de Fort Wayne, ce nouvel établissement étendra la présence de Bombardier dans le Midwest des États-Unis, renforçant davantage la stratégie de croissance à long terme de l’entreprise pour ses activités de service

Le nouveau centre de service de Fort Wayne s’étendra sur quelque 5 900 m² (64 500 pi²) et offrira des capacités de maintenance, réparation et révision pour tous les avions Bombardier

Le début de ses activités prévu dans la deuxième moitié de 2026, le nouveau centre de service ajoutera environ 100 emplois au réseau de Bombardier au cours des prochaines années (1)

Cette annonce a été effectuée à Fort Wayne aujourd’hui, en présence de Mike Braun, gouverneur de l’Indiana, de David Adams, secrétaire au Commerce de l’Indiana, de Sharon Tucker, mairesse de Fort Wayne, de cadres de l’aéroport international de Fort Wayne et de hauts dirigeants de Bombardier



FORT WAYNE, Ind., 08 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui l’ouverture prévue d’un nouveau centre de service à l’aéroport international de Fort Wayne, dans l’Indiana. En tant que nouvel établissement de maintenance de l’entreprise dans le Midwest américain, ce nouveau centre de service représente le coup d’envoi de l’initiative d’expansion aux États-Unis à grande échelle et en plusieurs phases récemment annoncée par Bombardier. Venant compléter le réseau d’établissements de révision générale de l’entreprise dans l’ensemble des États-Unis et le centre de distribution de pièces existant à Chicago, le nouveau centre renforcera l’accès des clients à du service et du soutien exceptionnels. En tête des sondages d’Aviation International News et de Professional Pilot sur le soutien des produits, Bombardier continue d’établir la référence en fait de service facilité à l’avant-garde de l’industrie.

Une fois pleinement opérationnel, l’établissement de quelque 5 900 m² (64 500 pi²) offrira de l’espace en hangar pouvant accueillir jusqu’à six avions. Le site proposera une gamme complète de services — dont la maintenance programmée et non programmée, les modifications, les installations avioniques et le soutien d’urgence aux avions immobilisés au sol.

« Les États-Unis sont un marché clé pour Bombardier, avec près de 3 000 avions en exploitation. La demande croissante provenant du Midwest a fait de Fort Wayne un choix naturel pour notre tout nouveau centre de service, qui servira de plaque tournante stratégique pour les clients de toute la région et au-delà », a déclaré Paul Sislian, vice-président exécutif, Service après-vente et Stratégie de Bombardier. « Ce nouveau centre de service témoigne de notre engagement inébranlable en fait de proximité et de commodité pour les clients, tout en offrant un service supérieur à l’enseigne d’une expertise fiable de calibre mondial. Cet établissement renforce notre empreinte de service à travers les États-Unis, soutient notre vision à long terme de croissance économique et de création d’emplois locaux, et reflète l’engagement indéfectible de nos partenaires régionaux. »

La création du nouveau centre de service reflète les efforts communs de l’État de l’Indiana, de l’aéroport international de Fort Wayne et de la chambre de commerce Greater Fort Wayne, qui ont travaillé en étroite collaboration avec Bombardier pour soutenir le plan de croissance de l’entreprise dans la région.

« L’investissement de Bombardier dans Fort Wayne témoigne de ce que l’Indiana a à offrir : un environnement favorable à la croissance, une main-d’œuvre qualifiée et des infrastructures solides », a déclaré Mike Braun, gouverneur de l’Indiana. « Ce nouvel établissement créera des emplois bien rémunérés et stimulera l’économie régionale pour les années à venir. »

« Au cœur de cette annonce, il y a les gens. L’investissement de Bombardier signifie de nouvelles carrières pour des habitants de l’Indiana hautement qualifiés, mais il reflète également la vision des dirigeants régionaux qui accordent la priorité à leurs gens. Lorsque des entreprises comme Bombardier constatent cet engagement, elles savent que l’Indiana est le lieu idéal pour se développer. », a souligné David Adams, secrétaire au Commerce de l’Indiana.

« L’investissement de Bombardier dans Fort Wayne envoie un message fort : notre communauté et notre région sont bien placées pour saisir les occasions de développement économique actuelles et futures et créer de nouveaux emplois. », a affirmé Sharon Tucker, mairesse de Fort Wayne. « Nous apprécions et valorisons la confiance que Bombardier accorde à notre grande ville, et nous travaillerons ensemble pour assurer un partenariat fructueux et durable qui améliorera la qualité de vie de nos résidents, visiteurs et entreprises. »

Avec l’entrée en service de l’avion Global 8000(2) plus tard cette année et la croissance constante de la flotte mondiale de Bombardier, l’entreprise tient à renforcer ses capacités aux États-Unis à des plaques tournantes clés pour mieux répondre aux besoins des clients là où ils se trouvent. L’entreprise priorisera également le recrutement de talents et le perfectionnement de la main-d’œuvre pour assurer un afflux constant de professionnels qualifiés au nouveau site et dans tout son réseau.

Les activités de service existantes de Bombardier ont une solide empreinte aux États-Unis, ancrée dans les emplacements clés de Dallas, Tucson, Hartford, Wichita et Miami Opa Locka, qui a ouvert en 2022. De plus, les clients profitent d’un robuste écosystème de soutien composé d’équipes d’intervention mobile, depuis 20 bases d’attache dans tout le pays — qui assurent une assistance experte rapide partout où elle est nécessaire.

