Le Programme dévoile son nouveau Top 25 des fugitifs les plus recherchés au canada avec un concept visuel sans précédent

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 08 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les visages des fugitifs les plus recherchés au Canada étaient au rendez-vous lors d’une conférence de presse à Vancouver aujourd’hui dévoilant le nouveau Top 25 du Programme Bolo, ainsi que de nouveaux incitatifs pour encourager le public à effectuer des signalements quant à ces fugitifs.

La salle de bal du Vancouver Club a été prise d’assaut par vingt-cinq « mannequins » portant des masques d’imitation illustrant en tous points les visages des fugitifs recherchés par 15 services policiers de partout au pays. Ce concept unique et inusité était déployé pour la première fois par le Programme Bolo.

Au sommet de la liste dévoilée se trouve un Québécois du nom de Bryan Fuentes Gramajo, recherché pour meurtre par le Service de police de Toronto, dans le cadre d’une enquête sur une fusillade éhontée et meurtrière s’étant déroulée à un centre commercial du nord de Toronto le 17 juillet 2025. Fuentes Gramajo est connu pour ses liens avec le gang de rue Zone 43, lequel est actif au Québec et en Ontario, et compte aussi de forts liens en Colombie-Britannique.

« Si vous êtes au sommet de ce Top 25, nous croyons que vous posez un risque sérieux à quiconque, peu importe où vous vous trouvez », a mentionné le surintendant d’état-major Joe Matthews du Service de police de Toronto. « Bryan Fuentes Gramajo correspond en tous points à ce critère. »

Plus d’un demi-million de dollars en récompense sont offerts pour toute information menant à l’arrestation de divers suspects du Top 25, une initiative qui a connu de vifs succès par le passé. La dernière version du Top 25, dévoilée en décembre 2024, a vu neuf des 25 fugitifs se faire appréhender. Des 78 suspects couverts par les campagnes du Programme Bolo depuis sa création en 2018, 42 ont été localisés.

« Ne vous méprenez pas; ces individus dangereux sont parmi nous, quelque part, présentement », a déclaré Maxime Langlois, directeur du Programme Bolo. « Et ils le seront toujours cet après-midi, ce soir, demain et la semaine prochaine si nous n’agissons pas. Tous ensemble, en tant que nation, nous envoyons un message clair que nous sommes à leur recherche. »

Cette version du Top 25 comprend des fugitifs recherchés par le Service de police de la Ville de Lévis, le Service de police de la Ville de Montréal, la Sûreté du Québec, le Service de police d’Ottawa, le Service de police de Toronto, la police régionale de York, le Service de police du Grand Sudbury, la Brigade BREF de la Police provinciale de l’Ontario, la Police provinciale de l’Ontario, le Service de police de Winnipeg, le Service de police de Calgary, le Service de police d’Edmonton, le Service de police de Delta et le Service de police de Vancouver.

« Chacun d’entre nous, chaque service policier dans cette salle, chaque membre du public qui regarde, écoute ou lit à propos de cette annonce, a un rôle à jouer pour localiser ces fugitifs. Ils peuvent se trouver dans n’importe quelle communauté, et nous avons besoin de vos yeux et vos oreilles pour nous aider à les traduire devant nos tribunaux. », a déclaré le sous-commissaire Dwayne McDonald, commandant de la Gendarmerie royale du Canada en Colombie-Britannique. « Nous avons besoin de savoir où sont ces individus. S’il vous plaît, prenez le téléphone et transmettez-nous des informations dès aujourd’hui. Nous avons tous un rôle à jouer dans la sécurité de nos communautés. »

Top 25



Bryan Fuentes Gramajo

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre

Récompense pouvant aller jusqu’à 100 000 $ All Boivin

Recherché par la Sûreté du Québec pour trafic de stupéfiants

Récompense pouvant aller jusqu’à 100 000 $ Tamah McLean

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre

Récompense pouvant aller jusqu’à 100 000 $ Tresor Horimbere

Recherché par le Service de police de Winnipeg pour meurtre

Récompense pouvant aller jusqu’à 100 000 $ Dylan Denis

Recherché par le Service de police de la Ville de Montréal pour meurtre

Récompense pouvant aller jusqu’à 100 000 $ Pierry Philogène

Recherché par le Service de police de la Ville de Montréal pour meurtre Chad Dandan

Recherché par le Service de police de Winnipeg pour meurtre Katherine Bergeron-Pinzarrone

Recherchée par la Police régionale de York pour meurtre Saed Osman

Recherché par le Service de police d’Edmonton pour meurtre

Récompense pouvant aller jusqu’à 50 000 $ Noah Singh

Recherché par le Service de police du Grand Sudbury pour meurtre Mohamed Shire

Recherché par le Service de police d’Ottawa pour meurtre

Récompense pouvant aller jusqu’à 50 000 $ Dellano Robertson-Berry

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre Omid Mashinchi

Recherché par le Service de police de Vancouver pour complot Adrian Walker

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre Nicholas Singh

Recherché par la Brigade BREF de la Police provinciale de l’Ontario pour liberté illégale Gurkirat Singh

Recherché par le Service de police de Delta pour agression sexuelle (personne de moins de 16 ans) Yusuf Ali

Recherché par le Service de police de Winnipeg pour tentative de meurtre Joshua Grey

Recherché par la Brigade BREF de la Police provinciale de l’Ontario pour liberté illégale Gibriil Bakal

Recherché par le Service de police d’Ottawa pour meurtre Cristian Cuxum

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre Dharam Dhaliwal

Recherché par la Police régionale de Peel pour meurtre Tommy Bernier-Thibault

Recherché par le Service de police de la Ville de Lévis pour voies de fait Kiarash Parzham

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre Talal Amer

Recherché par le Service de police de Calgary pour homicide involontaire Danick Miguel Bourgeois

Recherché par la Police provinciale de l’Ontario pour meurtre





Pour de plus amples informations sur chaque dossier, consultez le site programmebolo.org.

À propos du Programme Bolo

Le Programme Bolo est une initiative sans précédent qui tire parti des réseaux sociaux, de la technologie et de nouveaux types d’engagement pour encourager les citoyens comme vous à garder l’œil ouvert pour les suspects les plus recherchés au Canada. Ainsi, chacun contribue à la sécurité de nos collectivités. L’expression « BOLO », qui signifie « be on the lookout », est un terme couramment utilisé par les forces de l’ordre pour désigner les personnes activement recherchées.

Avec son Top 25, ses activités novatrices et ses campagnes, le Programme Bolo rejoint les citoyens au bon moment, au bon endroit et en utilisant les bons moyens pour les encourager à garder l’œil ouvert. Il amplifie les avis de recherche prioritaires pour lesquels les services de police canadiens ont déjà demandé l’aide du public. En collaboration avec les services de police canadiens, le Programme Bolo lance des campagnes d’amplification pour permettre à ces avis de rejoindre un plus large public, en utilisant différentes plateformes sur des périodes prolongées. De surcroit, le Programme offre d’importantes récompenses financières pour inciter les citoyens à redoubler de vigilance et à effectuer des signalements aux autorités.



