Semaine de la PME : BDC encourage les PME à se préparer à la « révolution économique »

MONTRÉAL, 08 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de la 46e édition de la Semaine de la PME BDCMC, qui se tiendra aux quatre coins du pays du 19 au 25 octobre prochain, la Banque de développement du Canada (BDC) et ses partenaires invitent les entrepreneurs.es canadien.es à se réunir pour explorer les façons de faire évoluer leur entreprise dans un environnement en pleine transformation.

Thématique 2025 : la révolution économique

Entre la montée en puissance de l’intelligence artificielle, l’effacement de barrières commerciales interprovinciales, la redéfinition des relations économiques mondiales et une vague de transferts d’entreprises, le constat est clair: l’entrepreneuriat est en pleine mutation. Ainsi, c’est sous le thème « Une révolution économique est en marche – positionnez votre PME » que l’édition 2025 de La Semaine de la PME aspire à donner des outils concrets aux entreprises canadiennes de sorte qu’elles puissent s’adapter, tirer leur épingle du jeu et se préparer pour la suite.

« Les propriétaires de PME canadiennes ont toujours fait preuve de résilience et de vision. Aujourd’hui, leur capacité à s’adapter et à innover est plus cruciale que jamais, alors que notre réalité économique et le marché mondial évoluent. Le défi qui se présente à eux, et à nous tous et toutes d’ailleurs, est de taille. La Semaine de la PME offre une occasion précieuse de faire une pause stratégique pour réfléchir, se connecter, et se préparer à ce qui vient. Il s’agit d’un moment unique pour célébrer celles et ceux qui incarnent l’entrepreneuriat avec passion et détermination, et qui le font rayonner au quotidien. »

Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC

À venir : Nouveau Rapport BDC sur l’état de l’entrepreneuriat

Pour lancer cette semaine d’activités, BDC publiera le 20 octobre prochain la première édition du Rapport BDC sur l’état de l’entrepreneuriat, un document phare qui sera désormais diffusé chaque année. Ce rapport propose un portrait riche et multidimensionnel des entrepreneur.es canadien.es et de leurs entreprises, avec des perspectives nationales et régionales inédites qui mettront en lumière les tendances et les défis émergents.

Vous suivez l’actualité en matière d’entrepreneuriat ou préparez un article sur le sujet?

Voici comment vous préparer dès maintenant :

Planifiez une entrevue avec l’un de nos porte-paroles nationaux ou régionaux en répondant à ce courriel.

avec l’un de nos porte-paroles nationaux ou régionaux en répondant à ce courriel. Téléchargez la trousse média pour accéder aux faits saillants, détails concernant la thématique de 2025 et visuels.

pour accéder aux faits saillants, détails concernant la thématique de 2025 et visuels. Demandez à être ajouté à notre liste d’embargo pour recevoir le Rapport BDC sur l’état de l’entrepreneuriat 2025 en primeur, avant son lancement officiel, en envoyant une demande à mediainfo@bdc.ca



Des événements partout au pays

Voici certaines des activités à l’agenda :

Lundi 20 octobre | 11h30 à 13h45, Montréal | PME et économie 2025 : menaces, occasions et leviers de croissance, avec Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction, BDC | En collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) | En savoir plus

PME et économie 2025 : menaces, occasions et leviers de croissance, avec Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction, BDC | En collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) | En savoir plus Mardi 21 octobre | 10h à 11h, Montréal (événement virtuel) | Préparez votre entreprise à la révolution économique, avec Pierre Cléroux, économiste en chef, BDC En savoir plus *En tant que journaliste, si vous souhaitez assister à l’enregistrement en personne, veuillez en faire la demande à mediainfo@bdc.ca.

Découvrez les événements qui se déroulent dans votre région en consultant la programmation.

À propos de la Semaine de la PME BDCMC

La Semaine de la PME BDCMC est un événement annuel organisé par la Banque de développement du Canada (BDC) depuis 46 ans. Chaque année, plus de 10 000 entrepreneures et entrepreneurs se réunissent pour apprendre, réseauter et célébrer l’entrepreneuriat. Pour tous les détails entourant la Semaine de la PME BDCMC, visitez bdc.ca/spme Cette semaine offre une occasion importante pour les entrepreneur.es de se rassembler, de partager leurs défis et des idées.

À propos de BDC: 80 ans en tant que banque des entrepreneur.es du Canada

BDC est un partenaire de choix pour les propriétaires de PME à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d’investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays. En tant que banque de développement, BDC est en perpétuelle évolution; quels que soient les besoins de l'économie canadienne, où que les entrepreneurs soient, BDC sera là pour les aider à défier les probabilités. Cet engagement est toujours d'actualité depuis 80 ans. Notre financement et nos investissements durant l’année fiscale 2025 ajouteront un montant estimé de 25 milliards de dollars au PIB canadien au cours des cinq prochaines années. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. Elle a été la première institution financière au Canada à obtenir la certification B Corp en 2013. Pour en savoir plus sur les produits et services de BDC et pour consulter des outils, des modèles et des articles gratuits, visitez le site bdc.ca ou rejoignez BDC dans les médias sociaux.

Contact média:

mediainfo@bdc.ca

1 844 625-8321