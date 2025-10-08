Les Prix Profession Santé célèbrent 10 ans d'excellence en soins de santé au Québec

MONTRÉAL, 08 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Prix Profession Santé célèbrent leur dixième anniversaire cette année, reconnaissant la contribution exceptionnelle des professionnels de la santé qui œuvrent à améliorer les soins pour les patients du Québec. La soirée de reconnaissance du 8 octobre a mis en lumière les pratiques novatrices, le transfert de connaissances et l'engagement social des lauréats médecins, pharmaciens, et infirmières, ainsi que des équipes interprofessionnelles récompensées.

Lauréats des Prix Profession Santé 2025

Catégorie Partage des connaissances :

Médecin : Martin Lamontagne , professeur et physiatre, reconnu pour plus de 25 années à transmettre la passion pour son domaine d’expertise.

, professeur et physiatre, reconnu pour plus de 25 années à transmettre la passion pour son domaine d’expertise. Pharmacien : Anne Dionne , professeure à l’Université Laval et pharmacienne clinicienne en oncologie, honorée pour sa contribution à la formation en pharmacie et son leadership.

, professeure à l’Université Laval et pharmacienne clinicienne en oncologie, honorée pour sa contribution à la formation en pharmacie et son leadership. Infirmière : Hélène Plumard, clinicienne et conseillère en soins infirmiers, saluée pour son engagement et son travail en humanisation des soins au CHU Sainte-Justine.





Catégorie Étudiants/Résidents :

Médecin : Maxime Bell , résident en psychiatrie et ancien président de la FMEQ, pour son leadership et son engagement en faveur du bien-être et de la formation des futurs médecins.

, résident en psychiatrie et ancien président de la FMEQ, pour son leadership et son engagement en faveur du bien-être et de la formation des futurs médecins. Pharmacien : Laurent Béchard , doctorant en sciences pharmaceutiques, pour sa recherche innovante sur l'inclusion des patients dans la décision sur leurs traitements antipsychotiques.

, doctorant en sciences pharmaceutiques, pour sa recherche innovante sur l'inclusion des patients dans la décision sur leurs traitements antipsychotiques. Infirmier : Emmanuel Marier-Tétrault, expert en cardiologie et en sciences biomédicales, pour son projet de doctorat Continuum, une plateforme de santé numérique unique au Canada.





Catégorie Pratique novatrice :

Médecin : Michel Gagner , pionnier de la chirurgie laparoscopique et de la chirurgie magnétique.

, pionnier de la chirurgie laparoscopique et de la chirurgie magnétique. Pharmacien : Kevin Girard , pharmacien propriétaire à Chicoutimi, pour avoir fondé la Clinique Unique Santé et son approche novatrice pour les patients atteints de maladies chroniques.

, pharmacien propriétaire à Chicoutimi, pour avoir fondé la Clinique Unique Santé et son approche novatrice pour les patients atteints de maladies chroniques. Infirmière : Mélanie Marcotte, infirmière au CISSS des Laurentides, pour son programme virtuel d'enseignement et de réadaptation pulmonaire pour les patients atteints de MPOC.





Catégorie Équipes interprofessionnelles :

Hospitalière : Clinique de Diversité de genre du CHU Ste-Justine , première et seule clinique interdisciplinaire québécoise offrant des soins médicaux intégrés et un accompagnement psychosocial aux jeunes de la diversité sexuelle et de genre.

, première et seule clinique interdisciplinaire québécoise offrant des soins médicaux intégrés et un accompagnement psychosocial aux jeunes de la diversité sexuelle et de genre. Communautaire : Clinique de santé familiale de Montréal Autochtone, pour son approche culturellement respectueuse et sécurisante, favorisant l'accès aux soins pour la communauté autochtone.





Catégorie Vocation sociale :

Dre Rislaine Benkelfat, pour son projet de clinique pédiatrique mobile, le camion DocTocToc, offrant des soins aux enfants de quartiers défavorisés de Montréal.





Prix de l'équipe éditoriale :

Thuy Ngan Hoang, infirmière clinicienne à la clinique de COVID longue du CHUM, pour son travail dans la création de questionnaires d'évaluation et d'ateliers psycho-éducatifs pour les patients.





Les portraits des personnes lauréates seront publiés dans les numéros d'octobre et de novembre de Profession Santé, ainsi que sur professionsante.ca .

À propos des Prix Profession Santé :

Les Prix Profession Santé ont pour mission de reconnaître et de célébrer la contribution exceptionnelle des professionnels de la santé aux soins prodigués aux Québécois, en mettant en lumière les pratiques novatrices, le transfert des connaissances, le travail d'équipe interprofessionnel et la vocation sociale qui les animent.

