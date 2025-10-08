eXp Realty lanza la división comercial en Reino Unido, expandiendo su modelo de agente a un mercado de $10 mil millones

BELLINGHAM, Washington, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, la firma de corretaje inmobiliario independiente líder mundial y subsidiaria principal de eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), ha anunciado el lanzamiento de eXp UK Commercial, ampliando las capacidades de bienes raíces comerciales de la empresa en uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos de Europa.

Con este lanzamiento, eXp se convierte en la primera plataforma impulsada por agentes en el Reino Unido que ofrece servicios residenciales y comerciales bajo un solo modelo, como parte de una estrategia global más amplia para empoderar a los agentes autónomos con acceso a herramientas, capacitación y oportunidades en todo el espectro inmobiliario.

También se basa en el rápido crecimiento de eXp UK en el sector residencial, donde su modelo de agentes autónomos ya ha transformado el escenario de las agencias inmobiliarias.

“El sector inmobiliario comercial del Reino Unido ha crecido sustancialmente. Es una oportunidad de $ 10 mil millones que estaba a la vista de todos", dijo Adam Day, líder de expansión internacional para Europa. "Los modelos comerciales tradicionales han impedido que demasiados agentes se beneficien plenamente de la libertad, el potencial de ganancias y la flexibilidad para atender a los clientes en todos los mercados, pero eso estamos cambiando. Además, con el respaldo de nuestra comunidad global, los agentes ahora pueden maximizar el interés en las propiedades comerciales del Reino Unido a escala global, no solo nacional".

Se anticipa que la industria de bienes raíces comerciales del Reino Unido alcanzará £ 8.1 mil millones ($ 10.2 mil millones de dólares) en ingresos en 2025, luego de un crecimiento de más del 50% durante una década (IBISWorld). Sin embargo, el sector sigue dominado por empresas tradicionales, lo que crea una brecha evidente para los agentes que buscan una mayor autonomía, poder adquisitivo y una plataforma moderna para hacer crecer su negocio.

eXp UK Commercial cambia eso, ofreciendo a los agentes:

La capacidad de atender a clientes de oficinas, minoristas, industriales, terrenos y usos mixtos

Capacitación, marketing y soporte operativo específicos para el sector comercial

Una estructura de comisiones donde los agentes mantienen el 70%, aumentando al 100% para los de mejor desempeño



"eXp está escalando y evolucionando rápidamente, pero con intención. Mientras lo hacemos, seguiremos lanzando más oportunidades globales para nuestros agentes. Después de lo que hemos construido con éxito en el Reino Unido, hace perfecto sentido comenzar allí como plataforma de lanzamiento para nuestra división comercial internacional", dijo Felix Bravo, director administrativo internacional de eXp Realty.

"Este lanzamiento cambia lo que significa ser un agente comercial en el Reino Unido. El negocio que estamos construyendo debe verse para creerlo. He trabajado en una agencia comercial durante casi 10 años, y he visto lo poco que ha cambiado para las personas que hacen el trabajo. La mayoría de los agentes todavía están construyendo el negocio de otra persona. Esto les da la oportunidad de finalmente construir el suyo propio, con más control, mejor economía y el respaldo de una marca global ", dijo Rob Jones, director de eXp UK Commercial.

Jones aporta décadas de experiencia liderando negocios inmobiliarios nacionales e internacionales, incluyendo la consultoría para RE/MAX UK y roles ejecutivos en corretaje y ventas comerciales.

Con este lanzamiento, el Reino Unido se convierte en la base para la expansión comercial internacional de eXp y el modelo a seguir para lo que está por venir.

Los agentes y profesionales comerciales interesados en obtener más información pueden visitar, exptoolkit.com/uk-commercial

Acerca de eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (la "empresa") es la sociedad holding para eXp Realty® y SUCCESS® Enterprises. eXp Realty es la firma de corretaje inmobiliario independiente líder mundial, con más de 82,000 agentes en 29 países. Como una firma de corretaje basada en la nube y centrada en el agente, eXp Realty ofrece a los agentes inmobiliarios divisiones de comisiones líderes en el sector, participación en las ganancias, oportunidades de participación accionaria, y una red global que capacita a los agentes para construir negocios prósperos. Para más información acerca de eXp World Holdings, Inc., visite: expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises, anclada por la revista SUCCESS®, ha sido un nombre de confianza en el desarrollo personal y profesional desde 1897. Como parte del ecosistema eXp, la firma ofrece a los agentes acceso a recursos valiosos para mejorar sus capacidades, hacer crecer sus negocios y lograr el éxito a largo plazo. Para más información acerca de SUCCESS, visite success.com.

