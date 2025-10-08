eXp Realty, 영국 상업 부동산 부문 출범하며100억 달러 규모 시장으로 에이전트 모델 확장

워싱턴 벨링햄, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 독립 부동산 중개회사이자 eXp World Holdings(나스닥: EXPI)의 핵심 자회사인 eXp Realty®)가 영국 부동산 시장에서 상업용 부동산 역량을 강화하기 위해 ‘eXp UK Commercial’을 공식 출범했다고 발표했다.

이번 출범으로 eXp는 영국 내 최초로 에이전트 주도형(agent-powered) 플랫폼을 통해 주거용과 상업용 서비스를 하나의 통합 모델 아래에서 제공하는 기업이 되었다. 이는 전 세계 자영업 에이전트들이 부동산 전 영역에서 도구, 교육, 그리고 비즈니스 기회를 활용할 수 있도록 지원하는 글로벌 전략의 일환이다.

또한 이번 확장은 이미 영국 주거용 부동산 시장에서 급속히 성장하고 있는 eXp UK의 성과를 기반으로 한다. eXp의 자영업 중심 모델은 영국 부동산 중개 산업의 패러다임을 바꾸며 새로운 시장 구조를 만들어가고 있다.

eXp의 유럽 국제 확장 리더 리더 (International Expansion Leader)를 맡고 있는 애덤 데이 (Adam Day)는 “영국의 상업용 부동산 시장은 크게 성장했다. 이는 눈앞에 존재하고 있지만 아직 제대로 주목받지 못한 100억 달러 규모의 기회에 해당한다.”라고 강조했다. 그는 이어 “전통적인 상업용 부동산 모델은 에이전트들이 모든 시장에서 고객을 유연하게 지원하며 자유롭게 수익을 극대화할 수 있는 환경을 제한해왔다. 그러나 우리는 그 틀을 바꾸어 나가고 있다. 이제 eXp의 글로벌 커뮤니티가 뒷받침되는 만큼, 에이전트들은 영국 상업용 부동산에 대한 관심을 국내뿐 아니라 전 세계적으로 확장시킬 수 있게 되었다.”라고 덧붙였다.

시장조사기관 IBISWorld에 따르면, 영국 상업용 부동산 산업의 매출은 2025년 81억 파운드(약 102억 달러)에 이를 것으로 예상되며, 이는 지난 10년간 50% 이상 성장한 결과다. 그러나 여전히 이 부문은 전통적인 중개 회사들이 주도하고 있어, 더 큰 자율성과 수익 잠재력, 그리고 현대적인 플랫폼을 통해 비즈니스를 확장하고자 하는 에이전트들에게는 뚜렷한 기회가 남아 있다.

eXp UK Commercial은 이러한 시장의 공백을 메우며 에이전트들에게 다음과 같은 이점을 제공한다:

The 오피스, 리테일, 산업용, 토지, 복합용도 부동산 등 다양한 분야의 고객을 지원할 수 있는 역량

상업용 부동산에 특화된 교육, 마케팅, 운영 지원 프로그램

에이전트가 수수료의 70%를 유지하고, 성과 상위 에이전트는 최대 100%까지 받을 수 있는 수익 구조



eXp Realty의 인터내셔널 사업부 매니징 디렉터인 펠릭스 브라보 (Felix Bravo)는 “eXp는 빠르게 성장하고 진화하고 있지만, 모든 사업 확장은 분명한 의도를 가지고 이루어지고 있다. 앞으로도 우리는 에이전트들에게 더 많은 글로벌 기회를 제공할 것이다. 영국에서 우리가 이뤄낸 성공적인 기반을 바탕으로, 그곳을 국제 상업 부문 출범의 출발점으로 삼는 것은 매우 자연스러운 선택이었다.”라고 밝혔다.

eXp UK Commercial의 책임자인 롭 존스 (Rob Jones)는 “이번 출범은 영국에서 상업용 부동산 에이전트가 된다는 의미 자체를 새롭게 규정하고 있다. 우리가 구축하고 있는 비즈니스는 직접 보지 않으면 믿기 어려울 정도로 혁신적이다. 개인적으로 상업용 부동산 업계에서 거의 10년간 일하면서, 이 분야에서 일하는 사람들을 위한 환경이 얼마나 오랫동안 변하지 않았는지를 지켜보았다. 대부분의 에이전트는 여전히 다른 사람의 회사를 키워주고 있는 상황이다. 하지만 이제 그들은 자신만의 회사를 세울 기회를 갖게 된 것이다. 그것도 더 많은 주도권, 더 나은 수익 구조, 그리고 글로벌 브랜드의 지원을 등에 업고 말이다.”라고 강조했다.

롭 존스 (Rob Jones)는 RE/MAX UK 자문과 중개 및 상업 영업 분야의 임원직을 포함해, 국내외 부동산 기업을 이끌어온 수십 년의 경험을 지니고 있다.

이번 출범으로 영국은 eXp의 국제 상업 부문 확장의 핵심 거점이자 향후 글로벌 전략의 청사진 역할을 하게 된다.

관심 있는 에이전트와 상업용 부동산 전문가들은 exptoolkit.com/uk-commercial에서 더 자세한 정보를 확인할 수 있다.

eXp World Holdings, Inc. 소개

eXp World Holdings, Inc. (나스닥: EXPI) (이하 “회사”) 는 eXp Realty®와 SUCCESS® Enterprises의 지주회사이다. eXp Realty는 전 세계 29개국에 8만 2천 명 이상의 에이전트를 보유한 세계 최대 독립 부동산 중개회사이다. 클라우드 기반, 에이전트 중심의 중개사로서 eXp Realty는 업계 최고 수준의 커미션 분배, 수익 공유, 주식 참여 기회, 그리고 글로벌 네트워크를 제공하여 에이전트들이 번창하는 비즈니스를 구축할 수 있도록 돕고 있다. 보다 자세한 정보는 expworldholdings.com에서 확인이 가능하다.

SUCCESS® Enterprises는 SUCCESS® 매거진을 중심으로 1897년부터 개인 및 전문적 성장 분야에서 신뢰받는 이름으로 자리잡아 왔다. eXp 생태계의 일원으로서 SUCCESS는 에이전트들에게 역량 개발, 비즈니스 성장, 장기적 성공 달성을 위한 귀중한 자원들을 제공하고 있다. 자세한 정보는 success.com에서 확인이 가능하다.

세이프 하버(Safe Harbor) 및 미래예측진술(Forward-Looking Statements)

본 보도자료에는 1995년 미국 「증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)」의 의미에서 미래예측진술(forward-looking statements) 이 포함되어 있다. 이러한 진술은 회사와 경영진의 현재 기대를 반영하지만, 실제 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있는 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성을 내포하고 있다. 이러한 진술에는 국제 확장, 주식 소유 프로그램의 가용성, 회사의 플랫폼·도구·보상 모델 또는 주식 프로그램 참여 및 그로부터 얻을 수 있는 이익 등에 관한 진술이 포함되지만, 이에 국한되지 않는다. 실제 결과가 미래예측진술에서 표현된 내용과 실질적으로 다르거나 불리하게 나타날 수 있는 주요 요인으로는 부동산 시장 변동, 에이전트 유지 또는 채용의 변화, 회사의 해외 시장 확장 성공 여부, 경쟁 압력, 규제 변경, 그리고 회사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 정기적으로 제출하는 보고서(최신 분기 보고서(Form 10-Q), 연례 보고서(Form 10-K) 포함)에 상세히 기술된 기타 위험 등이 있다. 회사는 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고, 본 진술을 업데이트할 어떠한 의무도 부담하지 않는다.

언론 관계 관련 연락처:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

투자자 관련 문의 연락처:

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/62fabb4e-07a1-4947-a1bb-6065237eda35