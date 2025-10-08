eXp Realty Melancarkan Bahagian Komersial UK, Mengembangkan Model Ejen ke Pasaran Bernilai AS$10 bilion

BELLINGHAM, Washington, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, syarikat broker hartanah bebas terbesar di dunia dan anak syarikat teras kepada eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), telah mengumumkan pelancaran eXp UK Commercial, sekali gus memperluas keupayaan hartanah komersial syarikat dalam salah satu pasaran hartanah paling dinamik di Eropah.

Melalui pelancaran ini, eXp muncul sebagai platform pertama yang dikendalikan oleh ejen di UK yang menawarkan perkhidmatan hartanah kediaman dan komersial di bawah satu model tunggal. Langkah ini merupakan sebahagian daripada strategi global yang lebih luas untuk memperkasakan ejen bekerja sendiri dengan akses kepada pelbagai alat, latihan dan peluang merentasi keseluruhan spektrum hartanah.

Ia juga memperkukuh pertumbuhan pesat eXp UK dalam sektor kediaman, di mana model ejen bebasnya telah pun mengubah landskap agensi hartanah secara menyeluruh.

“Pasaran hartanah komersial UK telah berkembang dengan ketara. Ia merupakan peluang bernilai $10 bilion yang belum dimanfaatkan sepenuhnya,” kata Adam Day, Ketua Pengembangan Antarabangsa untuk Eropah. “Model komersial tradisional telah menghalang ramai ejen daripada menikmati sepenuhnya kebebasan, potensi pendapatan dan fleksibiliti untuk berkhidmat kepada pelanggan di semua pasaran — tetapi kami sedang mengubah keadaan itu. Dengan sokongan komuniti global kami, ejen kini boleh memaksimumkan minat terhadap hartanah komersial UK pada skala global, bukan sekadar domestik.”

Industri hartanah komersial UK dijangka mencapai hasil sebanyak £8.1 bilion ($10.2 bilion USD) menjelang tahun 2025, selepas pertumbuhan lebih 50% dalam tempoh sedekad (IBISWorld). Namun, sektor ini masih dikuasai oleh firma tradisional, mewujudkan jurang yang jelas bagi ejen yang mencari lebih banyak autonomi, kuasa pendapatan dan platform moden untuk mengembangkan perniagaan mereka.

eXp UK Commercial mengubah keadaan ini, sekali gus menawarkan kepada ejen:

Keupayaan untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan dalam sektor pejabat, runcit, perindustrian, tanah dan pembangunan bercampur

Latihan, pemasaran dan sokongan operasi khusus untuk sektor komersial

Struktur komisen di mana ejen mengekalkan 70% pendapatan, meningkat sehingga 100% bagi ejen berprestasi tinggi



“eXp sedang berkembang dan berevolusi dengan pantas, tetapi dengan hala tuju yang jelas. Sepanjang proses ini, kami akan terus melancarkan lebih banyak peluang global untuk ejen kami. Kejayaan yang telah kami bina di UK menjadikannya landasan yang paling sesuai untuk melancarkan bahagian komersial antarabangsa kami,” kata Felix Bravo, Pengarah Urusan Antarabangsa di eXp Realty.

“Pelancaran ini mengubah definisi seorang ejen hartanah komersial di UK. Perniagaan yang kami bina ini perlu dilihat sendiri untuk dipercayai. Saya telah bekerja dalam agensi hartanah komersial hampir 10 tahun dan saya melihat betapa sedikitnya perubahan yang berlaku kepada mereka yang menjalankan kerja sebenar. Kebanyakan ejen masih membina perniagaan orang lain. Kini mereka berpeluang untuk membina perniagaan sendiri — dengan lebih kawalan, pulangan ekonomi yang lebih baik dan sokongan jenama global,” kata Rob Jones, Ketua eXp UK Commercial.

Jones membawa bersamanya pengalaman selama beberapa dekad dalam menerajui perniagaan hartanah di peringkat nasional dan antarabangsa, termasuk khidmat rundingan untuk RE/MAX UK serta peranan eksekutif dalam bidang brokeraj dan jualan hartanah komersial.

Dengan pelancaran ini, UK menjadi asas kepada pengembangan komersial antarabangsa eXp dan menjadi pelan induk bagi masa depan.

Ejen dan profesional hartanah komersial yang ingin mengetahui lebih lanjut boleh melayari exptoolkit.com/uk-commercial

Perihal eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (“Syarikat”) ialah syarikat induk untuk eXp Realty® dan SUCCESS® Enterprises. eXp Realty merupakan syarikat pembrokeran hartanah bebas yang terbesar di dunia dengan lebih daripada 82,000 orang ejen di 29 buah negara. Sebagai syarikat pembrokeran berasaskan awan dan berpusatkan ejen, eXp Realty menyediakan pembahagian komisen, perkongsian hasil, peluang pemilikan ekuiti terbaik dalam industri kepada ejen hartanah dan juga rangkaian global yang memperkasakan ejen untuk membina perniagaan yang berkembang maju. Untuk maklumat lanjut tentang eXp World Holdings, Inc., sila layari: expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises, yang diterajui oleh majalah SUCCESS®, telah menjadi nama yang dipercayai dalam pembangunan peribadi dan profesional sejak 1897. Sebagai sebahagian daripada ekosistem eXp, ia menyediakan akses kepada sumber berharga untuk meningkatkan kemahiran ejen, mengembangkan perniagaan mereka dan mencapai kejayaan jangka panjang. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang SUCCESS, sila layari success.com.

Safe Harbor dan Kenyataan Prospektif

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan prospektif dalam makna Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995. Kenyataan ini mencerminkan jangkaan semasa Syarikat dan pengurusannya tetapi melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui yang boleh memberikan kesan kepada keputusan sebenar secara material. Kenyataan-kenyataan ini merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, kenyataan mengenai pelancaran dan pertumbuhan eXp UK Commercial, keupayaan Syarikat untuk berkembang ke pasaran antarabangsa baharu, penerimaan serta kejayaan model berpusatkan ejen dalam sektor hartanah komersial, dan potensi manfaat kepada ejen melalui platform, alatan dan struktur pampasan yang ditawarkan oleh Syarikat. Faktor penting yang boleh menyebabkan hasil sebenar berbeza secara ketara dan memberi kesan buruk daripada yang dinyatakan dalam kenyataan pandang ke hadapan termasuk turun naik dalam pasaran hartanah di UK dan global, keupayaan Syarikat untuk menarik dan mengekalkan ejen, keupayaannya melaksanakan strategi pengembangan antarabangsa dengan berkesan, perubahan dalam landskap persaingan dan kawal selia, serta risiko lain yang dari semasa ke semasa diperincikan dalam pemfailan Syarikat kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa, termasuk tetapi tidak terhad kepada Laporan Suku Tahunan terkini dalam Borang 10-Q dan Laporan Tahunan dalam Borang 10-K. Kami tidak mempunyai kewajipan untuk mengemas kini kenyataan ini kecuali sebagaimana yang diperlukan oleh undang-undang.

