Geotab Ace, Asisten AI Generatif Pertama di Industri, Kini Siap Mendukung Armada di Indonesia









JAKARTA, Indonesia, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab Inc. (“Geotab”), pimpinan global dalam solusi transportasi terhubung, kini mengumumkan peluncuran resmi Geotab Ace untuk para pelanggan di Indonesia. Setelah kesuksesan debut internasionalnya, Asisten AI generatif pertama yang sepenuhnya terintegrasi di industri kini tersedia di platform MyGeotab untuk membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi armada.

Sektor transportasi Indonesia menghadapi berbagai tantangan unik, yang meliputi logistik rumit di wilayah geografis yang luas, biaya bahan bakar yang meningkat, dan tuntutan menuju operasi yang lebih berkelanjutan. Geotab Ace membantu manajer armada menyederhanakan masalah ini dengan menyediakan wawasan yang mudah dimengerti dalam bahasa alami, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat.

Permintaan global untuk data kendaraan terhubung dan wawasan tepercaya terus berkembang. Geotab Ace mengolah miliaran titik data setiap harinya, menyederhanakan wawasan sekaligus menyediakan dan memudahkan akses ke informasi.

“Geotab Ace menandai kemajuan yang dinanti-nanti bagi operator armada di Indonesia. Dengan memadukan data tepercaya dengan kesederhanaan AI konversasional yang intuitif, kami membantu pelanggan mengatasi tantangan, menguak efisiensi baru, dan mempercepat kemajuan menuju operasi transportasi yang lebih aman, pintar, dan berkelanjutan”, ucap Chris Martin, Manajer Senior, Rekayasa Solusi - APAC, Geotab.

Geotab Ace dilengkapi akses ke beragam rangkaian data, termasuk analitik keselamatan prediktif, pemeliharaan prediktif, data perjalanan, aktivitas zona, statistik kendaraan listrik, kejadian pengecualian, pelacakan GPS, dan lainnya. Ini memungkinkan Geotab Ace untuk menyediakan jawaban berwawasan terhadap berbagai jenis pertanyaan rumit selagi mengingat interaksi sebelumnya guna meningkatkan jawaban di masa depan. Geotab Ace juga dapat menyediakan jawaban khusus yang disesuaikan untuk bisnis Anda seputar konteks konfigurasi armada Anda dalam MyGeotab. Alat bantu ini juga menyediakan penjelasan menyeluruh tentang penafsirannya terhadap pertanyaan dan mengurai pertanyaan menjadi bahasa alami yang mudah dipahami. Geotab Ace dibangun berdasarkan prinsip desain yang mengutamakan privasi dan menyimpan semua data telematik pelanggan dalam lingkungan Geotab yang tidak dibagi dengan Model Bahasa Besar (LLM) apa pun.

Memproses lebih dari 100 miliar titik data setiap hari dari lebih dari 5 juta kendaraan terhubung, Geotab merupakan pimpinan tepercaya dalam mentransformasi besaran data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Posisi Geotab sebagai pelopor industri diperkuat oleh tim ilmu data yang besar dan berdedikasi, yang berfokus secara khusus pada data dan kecerdasan buatan, dengan jangkauan melebihi 160 negara. Kedalaman keahlian dan skala global perusahaan ini memungkinkannya mengembangkan model AI yang tangguh, yang menguak nilai dan efisiensi yang tiada tanding bagi pelanggan di seluruh dunia.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Geotab Ace di Indonesia, kunjungi:www.geotab.com/apac/ace

