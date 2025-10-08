Osisko Développement annonce un placement par voie de prise ferme au titre de la Dispense pour financement de l’émetteur coté de 30 millions de dollars canadiens d’actions accréditives nationales et d’actions accréditives de la Colombie-Britannique

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS.

MONTRÉAL, 08 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Osisko Développement Corp. (NYSE : ODV, TSXV : ODV) (« Osisko Développement » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu une entente avec la Financière Banque Nationale Inc., BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux, agissant à titre de co-preneurs fermes principaux et de co-teneurs de livres (collectivement, les « Preneurs fermes »), aux termes de laquelle les Preneurs fermes ont convenu d’acheter (ou de faire en sorte que des souscripteurs substitués achètent), dans le cadre d’un placement privé par voie de prise ferme au titre de la Dispense pour financement de l’émetteur coté (définie aux présentes), deux tranches d’actions accréditives pour un produit brut total de 30 010 020 $ CA (le « Placement »), comme suit :

Actions accréditives nationales : 2 990 000 actions ordinaires de la Société (les « actions accréditives ») qui seront admissibles à titre d’« actions accréditives » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt ») au prix de 6,69 $ CA par action accréditive pour un produit brut de 20 003 100 $ CA;



2 990 000 actions ordinaires de la Société (les « ») qui seront admissibles à titre d’« actions accréditives » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « ») au prix de 6,69 $ CA par action accréditive pour un produit brut de 20 003 100 $ CA; Actions accréditives de la Colombie-Britannique : 1 444 000 actions ordinaires de la Société à certains souscripteurs résidents de la Colombie-Britannique admissibles (les « actions accréditives de la Colombie-Britannique » et, avec les actions accréditives (les « Actions accréditives ») qui seront admissibles à titre d’« actions accréditives » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt au prix de 6,93 $ CA chacune, pour un produit brut de 10 006 920 $ CA.





La Société utilisera un montant égal au produit brut total du Placement pour engager des « frais d’exploration au Canada » admissibles qui seront considérés comme (i) des « dépenses minières déterminées » au sens de la Loi de l’impôt; et (ii) en ce qui concerne les actions accréditives de la Colombie-Britannique achetées par des souscripteurs admissibles de la Colombie-Britannique, des « BC flow-through mining expenditures » (dépenses minières déterminées en Colombie-Britannique) qui satisfont aux critères énoncés au paragraphe 4.721(1) de l’Income Tax Act (Colombie-Britannique), en ce qui concerne les activités d’exploration sur les propriétés de la Société en Colombie-Britannique (les « Dépenses admissibles »). Les Dépenses admissibles seront engagées le ou vers le 31 décembre 2026 et feront l’objet d’une renonciation par la Société en faveur des acquéreurs initiaux des Actions accréditives avec une date de prise d’effet au plus tard le 31 décembre 2025.

La clôture du Placement devrait avoir lieu le ou vers le 29 octobre 2025 (la « Date de clôture ») et est assujettie à certaines conditions, notamment l’obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris l’approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX et de la Bourse de New York. Malgré ce qui précède, la Date de clôture doit survenir au plus tard le 45ᵉ jour suivant la date du présent communiqué.

Le Placement sera effectué aux termes de la dispense de prospectus pour « financement de l’émetteur coté » prévue à la partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, dans sa version modifiée par la Décision générale coordonnée 45-935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l’émetteur coté (la « Dispense pour financement de l’émetteur coté ») dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. Les Actions accréditives peuvent également être offertes (ou offertes de nouveau) dans les territoires situés à l’étranger qui peuvent être convenus par la Société et les Preneurs fermes conformément aux dispenses de prospectus ou d’inscription disponibles en vertu des lois applicables, à condition qu’aucune obligation de dépôt de prospectus ou obligation comparable ne découle de la vente des Actions accréditives dans ces autres territoires. Les Actions accréditives émises aux termes de la Dispense pour financement de l’émetteur coté ne seront pas assujetties à une période de détention prévue par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Dans le cadre du Placement, certains souscripteurs d’Actions accréditives ont l’intention par la suite : (i) de faire don d’une partie ou de la totalité de ces Actions accréditives à des organismes de bienfaisance enregistrés, qui pourront vendre ces Actions accréditives à des souscripteurs désignés par les Preneurs fermes; et/ou (ii) de vendre une partie ou la totalité de ces Actions accréditives à des souscripteurs désignés par les Preneurs fermes, dans chaque cas à la Date de clôture (ces Actions accréditives décrites aux alinéas (i) et (ii), les « Actions revendues »). Les Actions revendues peuvent être vendues à des souscripteurs situés : (i) dans chacune des provinces du Canada, conformément à la Dispense pour financement de l’émetteur coté; et (ii) dans d’autres territoires; toutefois, il est entendu qu’aucun dépôt de prospectus ni aucune obligation comparable, aucune obligation de production de rapports périodiques ou approbation réglementaire ou gouvernementale requise ne s’applique dans ces autres territoires.

Un document d’offre (le « Document d’offre ») relatif au Placement peut être consulté sous le profil d’émetteur de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca ainsi que sur le site Web de la Société à l’adresse https://osiskodev.com/. Les investisseurs éventuels sont invités à lire ce Document d’offre avant de prendre une décision d’investissement.

En contrepartie de leurs services, la Société a convenu de verser aux Preneurs fermes une commission en espèces correspondant à 4,50 % du produit brut tiré du Placement.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat des titres décrits aux présentes aux États-Unis. Les titres décrits aux présentes n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’aucun État américain, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans inscription en vertu de la Loi de 1933 et de toutes les lois sur les valeurs mobilières des États américains applicables ou conformément à une dispense de celles-ci.

À PROPOS D’OSISKO DÉVELOPPEMENT CORP.

Osisko Développement Corp. est une société de développement aurifère nord-américaine dont les activités se concentrent sur d’anciens camps miniers situés dans des territoires favorables à l’exploitation minière et qui présentent un potentiel dans l’ensemble du district. L’objectif de la Société est de devenir un producteur d’or intermédiaire en faisant progresser son projet aurifère Cariboo phare, situé dans le centre de la Colombie-Britannique, au Canada, dont elle détient 100 % des droits. Son portefeuille de projets est complété par le projet Tintic, situé dans le district minier historique d’East Tintic, dans l’Utah, aux États-Unis, et le projet aurifère San Antonio, dans le Sonora, au Mexique. Il s’agit de sites désaffectés présentant un potentiel d’exploration important, de nombreuses données minières historiques, un accès aux infrastructures existantes et disposant d’une main-d’œuvre qualifiée. La stratégie de la Société consiste à mettre en valeur des actifs miniers attrayants, durables, socialement responsables et respectueux de l’environnement, tout en réduisant au minimum l’exposition aux risques de mise en valeur et aux ressources minérales croissantes.

Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l’adresse www.osiskodev.com ou communiquez avec :

Sean Roosen Philip Rabenok Président du conseil d’administration et Chef de la direction Vice-président, Relations avec les investisseurs Courriel :sroosen@osiskodev.com Courriel :prabenok@osiskodev.com Tél. : +1 (514) 940-0685 Tél. : +1 (437) 423-3644

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient de l’« information prospective » (au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables) et des « énoncés prospectifs » (au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis). Ces énoncés ou renseignements sont identifiés par des mots comme « anticiper », « croire », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « potentiel », « estimer », « proposer », « projeter », « perspectives », « prévoir » ou des mots similaires suggérant des résultats futurs ou des énoncés concernant tout résultat potentiel. Ces énoncés dans le présent communiqué peuvent comprendre, sans s’y limiter, des énoncés concernant : l’envergure du Placement, l’utilisation du produit net du Placement, la clôture du Placement, le traitement fiscal des Actions accréditives, le moment et la capacité de la Société de renoncer aux Dépenses admissibles et la capacité d’obtenir les approbations réglementaires nécessaires. Cette information prospective ou ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels ou autres attentes diffèrent considérablement de ceux qui sont prévus et qui pourraient s’avérer incorrects. Les résultats réels pourraient différer considérablement en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment la commercialisation du Placement et la satisfaction des conditions de clôture du Placement, y compris les exigences de la Bourse de New York et de la Bourse de croissance TSX (le cas échéant). Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans l’information ou les énoncés prospectifs sont raisonnables, les investisseurs potentiels dans les titres de la Société ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car la Société ne peut donner aucune assurance que ces attentes se révéleront exactes. Les informations et les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont valables à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces informations et énoncés prospectifs, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assume la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n’a approuvé ou désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.