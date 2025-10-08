Nilo Therapeutics se lanza con un financiamiento Serie A de 101 millones de dólares para avanzar una nueva clase de medicamentos dirigidos a los circuitos neuronales en enfermedades inmunológicas y nombra a Kim Seth como director ejecutivo

NUEVA YORK, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nilo Therapeutics, una empresa de biotecnología que aprovecha los circuitos neuronales para restaurar la homeostasis inmunológica en enfermedades, se lanzó hoy con un financiamiento de Serie A de 101 millones de dólares liderado por The Column Group (TCG), DCVC Bio y Lux Capital, con la participación de Gates Foundation and Alexandria Venture Investments. Coincidiendo con su lanzamiento, Nilo anunció el nombramiento de Kim Seth, Ph.D., como director ejecutivo y director del directorio.

Fundada por los científicos líderes mundiales Charles Zuker, Ph.D. (Columbia University), Ruslan Medzhitov, Ph.D. (Yale University) y Steve Liberles, Ph.D. (Harvard University), Nilo fue creada en colaboración con TCG para traducir las perspectivas científicas innovadoras en neuroinmunología en nuevas estrategias terapéuticas. El Dr. Seth se une al director científico, Laurens Kruidenier, Ph.D., para liderar la transición de la empresa desde su fase de desarrollo confidencial hacia su próxima etapa de crecimiento. El financiamiento impulsa el establecimiento de los laboratorios de Nilo en la Ciudad de Nueva York, la expansión de su equipo interdisciplinario de investigación y desarrollo, y el avance de sus programas preclínicos.

Nilo está desarrollando fármacos que aprovechan los circuitos neuronales para restaurar la homeostasis inmunológica de forma central, ofreciendo un enfoque diferenciado de inmunomodulación que va más allá de la inmunosupresión convencional. La empresa se basa en descubrimientos científicos fundamentales del laboratorio de Charles Zuker, Ph.D. (investigador principal de la Columbia University e investigador del Howard Hughes Medical Institute), que identificaron neuronas vagales específicas que regulan la activación inmune sistémica y la inflamación. Al dirigirse a estos circuitos centrales “reguladores maestros” del eje cerebro-cuerpo, Nilo emplea un enfoque terapéutico innovador para modular múltiples vías inmunitarias de manera coordinada, reduciendo el riesgo de resistencia terapéutica y ampliando el impacto potencial en un amplio espectro de enfermedades autoinmunes e inflamatorias con grandes necesidades médicas no satisfechas.

El Dr. Seth aporta más de 25 años de experiencia en la industria biofarmacéutica, con roles operativos en diversas empresas biotecnológicas emergentes, públicas y farmacéuticas de gran escala. Posee una amplia experiencia en la creación de empresas, estrategia y operaciones de I + D, desarrollo de negocios, finanzas y mercados de capitales. Antes de unirse a Nilo, fue director de negocios (CBO) en Repare Therapeutics, una empresa de oncología de precisión, donde formó parte del equipo de liderazgo ejecutivo y fue fundamental para escalar la empresa desde la fase pre-Serie A hasta su financiación Serie B y oferta pública inicial (IPO). Encargado de establecer las operaciones de negocios de la empresa en EE. UU. y lideró el desarrollo de negocios para generar más de $ 250 millones en financiamiento a través de una gama de plataformas globales, activos y asociaciones clínicas, que representan más de $ 4 mil millones en valor potencial total. Antes de unirse a Repare, el Dr. Seth desempeñó cargos de liderazgo en desarrollo de negocios (BD), estrategia y operaciones en diversas empresas biofarmacéuticas, entre ellas Pfizer, y fue analista de investigación del sector de farmacéuticas de gran capitalización y especializadas en Goldman Sachs. Obtuvo su licenciatura en Economía, cum laude, en Harvard College y su doctorado en Neurobiología en la División de Ciencias Médicas de la Harvard University.

El Dr. Seth se une a Laurens Kruidenier, Ph.D., director científico (CSO) y destacado líder en inmunología y descubrimiento de fármacos. El Dr. Kruidenier se desempeñó anteriormente como director científico en Cellarity y en Prometheus Biosciences (adquirida por Merck), donde impulsó múltiples terapias innovadoras desde el concepto hasta la fase clínica en enfermedades autoinmunes e inflamatorias. En etapas anteriores de su carrera en Takeda Pharmaceuticals y GSK, dirigió equipos de investigación preclínica y de descubrimiento, así como estrategias de desarrollo de negocios. Obtuvo su doctorado en inmunología de Leiden University y sus investigaciones han sido publicadas en prestigiosas revistas científicas, entre ellas Nature.

"Nilo se encuentra en un momento transformador", dijo Laurens Kruidenier, Ph.D., director científico de Nilo Therapeutics. "El liderazgo y la experiencia de Kim acelerarán nuestra misión de traducir el avance de la neuroinmunología en medicamentos que pueden beneficiar a los pacientes con una amplia gama de enfermedades inmunitarias".

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Kim como director ejecutivo", dijo el Dr. Tim Kutzkey, socio administrativo de The Column Group. "Con una trayectoria comprobada guiando a las empresas desde sus primeras etapas hasta su OPI (Oferta Pública Inicial) y avanzando con éxito en los programas clínicos, Kim aporta amplitud y visión. Su pasión por transformar la ciencia de vanguardia en medicamentos innovadores lo convierte en el socio ideal para complementar el liderazgo científico de Laurens y llevar a Nilo a su próxima fase de crecimiento".

"Es un honor unirse al equipo increíblemente talentoso y comprometido de Nilo", dijo Kim Seth, director ejecutivo de Nilo Therapeutics. "Junto con Laurens, nuestros fundadores científicos de talla mundial y nuestros inversores, estamos construyendo una empresa posicionada para ofrecer una nueva generación de terapias que aprovechan el eje inmune del cerebro para transformar el tratamiento de afecciones autoinmunes e inflamatorias".

