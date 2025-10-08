Lancement de Nilo Therapeutics avec un financement de série A de 101 millions de dollars en vue de développer une nouvelle classe de médicaments ciblant les circuits neuronaux dans les maladies immunitaires, et nomination de Kim Seth au poste de directeur général

NEW YORK, 09 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nilo Therapeutics, une société de biotechnologie qui mise sur les circuits neuronaux pour rétablir l’homéostasie immunitaire chez les patients malades, a été lancée aujourd’hui avec un financement de série A de 101 millions de dollars mené par The Column Group (TCG), DCVC Bio et Lux Capital, avec la participation de la Fondation Gates et d’Alexandria Venture Investments. Parallèlement à son lancement, Nilo a annoncé la nomination de Kim Seth, Ph.D., au poste de directeur général et membre du conseil d’administration.

Fondée par des scientifiques de renommée mondiale, Charles Zuker, Ph.D. (Université Columbia), Ruslan Medzhitov, Ph.D. (Université Yale) et Steve Liberles, Ph.D. (Université Harvard), Nilo a été créée en collaboration avec TCG afin de traduire des découvertes scientifiques révolutionnaires en neuro-immunologie en nouvelles stratégies thérapeutiques. Le Dr Seth rejoint le directeur scientifique Laurens Kruidenier, Ph.D., pour mener la transition de l’entreprise vers sa prochaine phase de croissance. Le financement permet la création des laboratoires de Nilo à New York, la croissance de son équipe de recherche et développement interdisciplinaire et l’avancement des programmes précliniques de l’entreprise.

Nilo développe des médicaments exploitant les circuits neuronaux dans le but de rétablir l’homéostasie immunitaire au niveau central, offrant ainsi une approche différenciée de l’immunomodulation allant bien au-delà de l’immunosuppression conventionnelle. La société s’appuie sur les découvertes scientifiques fondamentales du laboratoire de Charles Zuker, Ph.D. (responsable de recherche à l’université Columbia et chercheur à l’Institut médical Howard Hughes), qui a identifié des neurones spécifiques du nerf vague régulant l’activation immunitaire systémique et l’inflammation. En ciblant ces circuits cerveau-corps « régulateurs principaux », Nilo utilise son approche thérapeutique novatrice pour moduler plusieurs voies immunitaires de manière concertée, réduisant ainsi le risque de résistance thérapeutique et élargissant l’impact potentiel sur un large éventail de maladies auto-immunes et inflammatoires. Cette approche répond à un besoin important non satisfait.

Le Dr Seth apporte plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie biopharmaceutique, ayant occupé des postes opérationnels dans plusieurs sociétés biotechnologiques en phase de démarrage et cotées en bourse, ainsi que dans de grandes sociétés pharmaceutiques. Il possède une vaste expertise dans la création d’entreprises, la stratégie et les opérations de R&D, le développement commercial, la finance et les marchés de capitaux. Avant de rejoindre Nilo, le Dr Seth a occupé le poste de directeur commercial chez Repare Therapeutics, une société spécialisée dans l’oncologie de précision, où, en tant que membre de l’équipe de direction, il a joué un rôle déterminant dans le développement de la société, depuis le financement de série A jusqu’au financement de série B et à l’introduction en bourse. Il était chargé de mettre en place les activités commerciales de l’entreprise aux États-Unis dont il a dirigé le développement commercial afin de générer plus de 250 millions de dollars de financement grâce à une série de partenariats mondiaux en matière de plateformes, d’actifs et de cliniques, représentant une valeur potentielle totale de plus de 4 milliards de dollars. Avant de rejoindre Repare, le Dr Seth a occupé des postes de direction dans les domaines du développement commercial, de la stratégie et des opérations au sein de plusieurs entreprises biopharmaceutiques, dont Pfizer, et a été analyste de recherche dans le domaine des produits pharmaceutiques à grande capitalisation et des produits pharmaceutiques spécialisés chez Goldman Sachs. Il a obtenu une licence en économie avec mention très bien au Harvard College et un doctorat en neurobiologie à la Division des sciences médicales de l’université de Harvard.

Le Dr Seth rejoint Laurens Kruidenier, Ph.D., directeur scientifique, un leader accompli dans le domaine de l’immunologie et de la découverte de médicaments. Le Dr Kruidenier a précédemment occupé le poste de directeur scientifique chez Cellarity et Prometheus Biosciences (racheté par Merck), où il a fait progresser plusieurs thérapies innovantes, du concept à la clinique, dans le domaine des maladies auto-immunes et inflammatoires. Au début de sa carrière chez Takeda Pharmaceuticals et GSK, il a dirigé des équipes de recherche préclinique et de découverte, ainsi que la stratégie de développement commercial. Il a obtenu son doctorat en immunologie à l’université de Leyde et ses recherches ont été publiées dans des revues scientifiques de premier plan, notamment Nature.

« Nilo se trouve à un moment charnière », a déclaré Laurens Kruidenier, Ph.D., directeur scientifique de Nilo Therapeutics. « Le leadership et l’expérience de Kim permettront d’accélérer notre mission consistant à traduire les avancées révolutionnaires en neuro-immunologie en médicaments pouvant bénéficier aux patients atteints d’un large éventail de maladies immunitaires. »

« Nous sommes ravis d’accueillir Kim au poste de PDG », a déclaré le Dr Tim Kutzkey, associé directeur chez The Column Group. « Fort d’une expérience éprouvée dans l’accompagnement d’entreprises depuis leurs débuts jusqu’à leur introduction en bourse et dans la mise en œuvre réussie de programmes, Kim apporte à la fois une grande expérience et une vision. Sa passion pour la transformation de la science audacieuse en médicaments révolutionnaires fait de lui le partenaire idéal pour compléter le leadership scientifique de Laurens et mener Nilo vers sa prochaine phase de croissance. »

« C’est un honneur de rejoindre l’équipe incroyablement talentueuse et engagée de Nilo », a déclaré Kim Seth, PDG de Nilo Therapeutics. « Avec Laurens, nos fondateurs scientifiques de renommée mondiale et nos investisseurs, nous bâtissons une entreprise bien placée pour fournir une nouvelle génération de traitement exploitant l’axe cerveau-immunité afin de transformer le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires. »

Nilo Therapeutics est une société de biotechnologie qui développe une nouvelle classe de médicaments exploitant les circuits neuronaux dans le but de rétablir l’homéostasie immunitaire chez les patients malades. En ciblant les principaux circuits cerveau-corps responsables de la régulation centrale de l’inflammation systémique, Nilo est à l’avant-garde d’une approche différenciée de l’immunomodulation qui pourrait permettre de traiter un large éventail de maladies auto-immunes et inflammatoires. Une approche qui répond à un besoin important non satisfait. La société a son siège à New York, NY. www.nilotx.com

