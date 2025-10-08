Nilo Therapeutics מושקה עם מימון סדרה A של 101 מיליון דולר לקידום סוג חדש של תרופות המכוונות למעגלים עצביים במחלות חיסוניות וממנה את קים סת' למנכ"ל

ניו יורק, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Nilo Therapeutics, חברת ביוטכנולוגיה הרותמת מעגלים עצביים לשיקום הומאוסטזיס חיסוני במחלות, הושקה היום עם מימון סדרה A של 101 מיליון דולר בהובלת The Column Group (TCG), DCVC Bio ו-Lux Capital, בהשתתפות קרן גייטס ו- Alexandria Venture Investments. במקביל להשקתה, Nilo הודיעה על מינויו של ד"ר קים סת' (Kim Seth) למנכ"ל ולדירקטור במועצת המנהלים.

Nilo, שנוסדה על ידי המדענים המובילים בעולם ד"ר צ'ארלס צוקר, Ph.D. (אוניברסיטת קולומביה), ד"ר רוסלן מדז'יטוב, Ph.D. (אוניברסיטת ייל) וד"ר סטיב ליברלס, Ph.D. (אוניברסיטת הרווארד), נוצרה בשיתוף פעולה עם TCG כדי לתרגם תובנות מדעיות פורצות דרך בנוירו-אימונולוגיה לאסטרטגיות טיפוליות חדשות. ד"ר סת' מצטרף למדען הראשי ד"ר לורנס קרוידנייר, Ph.D. (Laurens Kruidenier), בהובלת המעבר של החברה מפעילות סמויה לשלב הבא של הצמיחה שלה. המימון מניע את הקמת המעבדות של Nilo בניו יורק, צמיחת צוות המחקר והפיתוח הבינתחומי שלה וקידום התוכניות הפרה-קליניות של החברה.

Nilo מפתחת תרופות הרותמות מעגלים עצביים כדי לשחזר את ההומאוסטזיס החיסוני באופן מרכזי, ומציעות גישה מובחנת לאימונומודולציה ומתקדמות מעבר לדיכוי חיסוני קונבנציונלי. החברה מתבססת על תגליות מדעיות מכוננות ממעבדתו של ד"ר צ'ארלס צוקר, (החוקר הראשי של אוניברסיטת קולומביה וחוקר המכון הרפואי הווארד יוז), שזיהו נוירונים וגאליים ספציפיים המווסתים את ההפעלה החיסונית המערכתית והדלקת. על ידי התמקדות במעגלי המוח-גוף המרכזיים הללו, Nilo משתמשת בגישה הטיפולית החדשנית שלה כדי לווסת מסלולים חיסוניים מרובים בתיאום, להפחית את הסיכון לעמידות טיפולית ולהרחיב את ההשפעה הפוטנציאלית על פני ספקטרום רחב של מחלות אוטואימוניות ודלקתיות עם צורך גדול שלא נענה.

ד"ר סת' מביא למעלה מ-25 שנות ניסיון בתעשיית הביופארמה, עם תפקידי תפעול במספר חברות ביוטק בשלבים מוקדמים וציבוריות ופארמה גדולה. יש לו מומחיות רחבה בבניית חברות, אסטרטגיה ותפעול מו"פ, פיתוח עסקי, מימון ושוק ההון. לפני Nilo, ד"ר סת' שימש מנהל עסקים ראשי ב-Repare Therapeutics, חברה לאונקולוגיה מדויקת, שם היה חבר בצוות ההנהגה הבכירה והיה חיוני בהרחבת החברה מלפני סדרה A דרך מימון והנפקה מסדרה B. הוא היה אחראי על הקמת הפעילות העסקית של החברה בארה"ב והוביל פיתוח עסקי ליצירת מימון של למעלה מ-250 מיליון דולר באמצעות מגוון פלטפורמות גלובליות, נכסים ושותפויות קליניות, המייצגים למעלה מ-4 מיליארד דולר בשווי פוטנציאלי כולל. לפני Repare, ד"ר סת' החזיק בתפקידי ניהול ב-BD, אסטרטגיה ותפעול במספר חברות ביופארמה כולל פייזר, והיה אנליסט מחקר של תרופות מיוחדות בגולדמן סאקס. הוא סיים תואר ראשון בכלכלה בהצטיינות במכללת הרווארד, ודוקטורט בנוירוביולוגיה במחלקה למדעי הרפואה באוניברסיטת הרווארד.

ד"ר סת' מצטרף לד"ר לורנס קרוידנייר, המדען הראשי, מנהיג אימונולוגיה וגילוי תרופות מוכשר ד"ר קרוידנייר שימש בעבר כ- CSO ב-Cellarity וב-Prometheus Biosciences (שנרכשה על ידי Merck), שם קידם מספר טיפולים חדשניים מרעיון לקליניקה במחלות אוטואימוניות ודלקתיות. מוקדם יותר בקריירה שלו ב-Takeda Pharmaceuticals וב-GSK, הוא הוביל צוותי מחקר פרה-קליניים וגילויים, כמו גם אסטרטגיית פיתוח עסקי. הוא קיבל את הדוקטורט שלו באימונולוגיה מאוניברסיטת ליידן, ומחקריו פורסמו בכתבי עת מדעיים מובילים, כולל Nature.

" Niloנמצאת ברגע טרנספורמטיבי", אמר ד"ר לורנס קרוידנייר, המדען הראשי של Nilo Therapeutics. "המנהיגות והניסיון של קים יאיצו את המשימה שלנו לתרגם נוירו-אימונולוגיה פורצת דרך לתרופות שיכולות להועיל לחולים במגוון רחב של מחלות המונעות על ידי מערכת החיסון".

"אנו נרגשים לקבל את פניו של קים כמנכ"ל", אמר ד"ר טים קוצקי (Tim Kutzkey), שותף מנהל ב-The Column Group. "עם רקורד של ליווי חברות מהשלבים המוקדמים ביותר שלהן דרך הנפקה, וקידום מוצלח של תוכניות, קים מביא גם רוחב וגם חזון. התשוקה שלו לתרגם מדע נועז לתרופות פורצות דרך הופכת אותו לשותף האידיאלי להשלים את המנהיגות המדעית של לורנס ולהוביל את נילו לשלב הבא של הצמיחה שלה".

"זה כבוד להצטרף לצוות המוכשר והמחויב להפליא ב-Nilo", אמר קים סת', מנכ"ל Nilo Therapeutics. "יחד עם לורנס, המייסדים המדעיים ברמה העולמית שלנו, והמשקיעים שלנו, אנו בונים חברה הממוצבת לספק דור חדש של טיפולים הרותמים את ציר המוח-חיסון כדי לשנות את הטיפול במצבים אוטואימוניים ודלקתיים".

אודות Nilo Therapeutics

Nilo Therapeutics (נילו תרפיוטיקס) היא חברת ביוטכנולוגיה המפתחת סוג חדש של תרופות הרותמות מעגלים עצביים כדי לשחזר הומאוסטזיס חיסוני במחלות. על ידי התמקדות במעגלי מוח-גוף מווסתים ראשיים השולטים באופן מרכזי בדלקת מערכתית, Nilo היא חלוצה בגישה מובחנת לאימונומודולציה עם פוטנציאל לטפל בספקטרום רחב של מחלות אוטואימוניות ודלקתיות עם צורך גדול שלא נענה. מטה החברה נמצא בניו יורק, ניו יורק. www.nilotx.com

למידע נוסף, צרו קשר עם info@nilotx.com