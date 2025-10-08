Nilo Therapeutics diluncurkan dengan pendanaan Seri A senilai 101 juta dolar AS untuk mengembangkan kelas baru obat-obatan yang menargetkan sirkuit saraf pada penyakit imun, serta menunjuk Kim Seth sebagai Direktur Utama

NEW YORK, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nilo Therapeutics, sebuah perusahaan bioteknologi yang memanfaatkan sirkuit saraf untuk memulihkan keseimbangan sistem imun dalam penyakit, resmi diluncurkan hari ini dengan pendanaan Seri A senilai 101 juta dolar AS yang dipimpin oleh The Column Group (TCG), DCVC Bio, dan Lux Capital, serta partisipasi dari Gates Foundation dan Alexandria Venture Investments. Bersamaan dengan peluncurannya, Nilo mengumumkan penunjukan Kim Seth, Ph.D., sebagai Direktur Utama dan anggota Dewan Direksi.

Didirikan oleh para ilmuwan terkemuka dunia Charles Zuker, Ph.D. (Universitas Columbia), Ruslan Medzhitov, Ph.D. (Universitas Yale), dan Steve Liberles, Ph.D. (Universitas Harvard), Nilo dibentuk melalui kolaborasi dengan TCG untuk menerjemahkan wawasan ilmiah revolusioner di bidang neuro-imunologi menjadi strategi terapeutik baru. Dr. Seth bergabung dengan Kepala Ilmuwan Laurens Kruidenier, Ph.D., dalam memimpin transisi perusahaan dari tahap pengembangan tertutup menuju fase pertumbuhan berikutnya. Pendanaan tersebut digunakan untuk pendirian laboratorium Nilo di New York City, pengembangan tim riset dan pengembangan yang lintas disiplin, serta kemajuan program pra-klinis perusahaan.

Nilo sedang mengembangkan obat-obatan yang memanfaatkan sirkuit saraf untuk memulihkan keseimbangan sistem imun secara terpusat, menawarkan pendekatan imunomodulasi yang berbeda dan melampaui metode imunosupresi konvensional. Perusahaan ini dibangun berdasarkan penemuan ilmiah penting dari laboratorium Charles Zuker, Ph.D. (Peneliti Utama di Universitas Columbia dan Peneliti di Howard Hughes Medical Institute), yang mengidentifikasi neuron vagus tertentu yang mengatur aktivasi sistem imun dan peradangan secara sistemik. Dengan menargetkan sirkuit otak-tubuh pusat yang berperan sebagai “pengatur utama”, Nilo menerapkan pendekatan terapeutik inovatif untuk memodulasi berbagai jalur imun secara bersamaan, mengurangi risiko resistensi terhadap terapi, serta memperluas potensi dampak pada berbagai jenis penyakit autoimun dan inflamasi yang masih memiliki kebutuhan medis yang tinggi.

Dr. Seth memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di industri biofarmasi, dengan peran operasional di berbagai perusahaan bioteknologi tahap awal dan terbuka, serta perusahaan farmasi besar. Ia memiliki keahlian luas dalam pengembangan perusahaan, strategi dan operasional R&D, pengembangan bisnis, keuangan, serta pasar modal. Sebelum bergabung dengan Nilo, Dr. Seth menjabat sebagai Direktur Bisnis di Repare Therapeutics, sebuah perusahaan onkologi presisi, di mana ia merupakan bagian dari Tim Kepemimpinan Eksekutif dan berperan penting dalam mengembangkan perusahaan dari tahap pra-Seri A hingga pendanaan Seri B dan penawaran saham perdana (IPO). Ia bertanggung jawab atas pendirian operasional bisnis perusahaan di Amerika Serikat dan memimpin pengembangan bisnis untuk menghasilkan lebih dari 250 juta dolar AS dalam pendanaan melalui berbagai kemitraan global—meliputi platform, aset, dan klinis—dengan nilai potensi keseluruhan lebih dari 4 miliar dolar AS. Sebelum bergabung dengan Repare, Dr. Seth menduduki berbagai posisi kepemimpinan di bidang pengembangan bisnis (BD), strategi, dan operasional di sejumlah perusahaan biofarmasi termasuk Pfizer, serta pernah menjadi analis riset untuk sektor Farmasi Kapitalisasi Besar dan Farmasi Spesialis di Goldman Sachs. Ia meraih gelar BA cum laude di bidang Ekonomi dari Harvard College, dan gelar Ph.D. di bidang Neurobiologi dalam Divisi Ilmu Kedokteran di Universitas Harvard.

Dr. Seth bergabung dengan Laurens Kruidenier, Ph.D., Direktur Ilmiah, seorang pemimpin yang berpengalaman di bidang imunologi dan penemuan obat. Dr. Kruidenier sebelumnya menjabat sebagai Direktur Ilmiah di Cellarity dan Prometheus Biosciences (yang diakuisisi oleh Merck), di mana ia mendorong pengembangan berbagai terapi inovatif dari tahap konsep hingga uji klinis untuk penyakit autoimun dan inflamasi. Di awal kariernya di Takeda Pharmaceuticals dan GSK, ia memimpin tim penelitian pra-klinis dan penemuan obat, serta merancang strategi pengembangan bisnis. Ia meraih gelar Ph.D. di bidang imunologi dari Universitas Leiden, dan hasil penelitiannya telah dipublikasikan di jurnal ilmiah terkemuka, termasuk Nature.

“Nilo berada pada momen transformatif,” ujar Laurens Kruidenier, Ph.D., Direktur Ilmiah Nilo Therapeutics. “Kepemimpinan dan pengalaman Kim akan mempercepat misi kami untuk menerjemahkan terobosan di bidang neuro-imunologi menjadi pengobatan yang dapat memberikan manfaat bagi pasien dengan berbagai jenis penyakit yang dipicu oleh sistem imun.”

“Kami sangat senang menyambut Kim sebagai CEO,” ujar Dr. Tim Kutzkey, Managing Partner di The Column Group. “Memiliki rekam jejak dalam membimbing perusahaan sejak tahap awal hingga IPO, serta keberhasilan dalam mengembangkan berbagai program, Kim menghadirkan wawasan yang luas dan visi yang kuat.” “Hasratnya dalam menerjemahkan ilmu pengetahuan yang berani menjadi terapi inovatif menjadikannya mitra ideal untuk melengkapi kepemimpinan ilmiah Laurens dan memimpin Nilo memasuki fase pertumbuhan berikutnya.”

“Merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dengan tim Nilo yang sangat berbakat dan berdedikasi,” ujar Kim Seth, Direktur Utama Nilo Therapeutics. “Bersama Laurens, para pendiri ilmiah kelas dunia, dan para investor kami, kami sedang membangun perusahaan yang siap menghadirkan generasi baru terapi yang memanfaatkan sumbu otak–imun untuk mentransformasi pengobatan penyakit autoimun dan inflamasi.”

Tentang Nilo Therapeutics

Nilo Therapeutics adalah perusahaan bioteknologi yang mengembangkan kelas baru obat-obatan yang memanfaatkan sirkuit saraf untuk memulihkan keseimbangan sistem imun pada kondisi penyakit. Dengan menargetkan sirkuit pengatur utama antara otak dan tubuh yang mengendalikan peradangan sistemik secara terpusat, Nilo merintis pendekatan imunomodulasi yang berbeda, dengan potensi untuk mengobati berbagai penyakit autoimun dan inflamasi yang masih memiliki kebutuhan medis yang besar dan belum terpenuhi. Perusahaan berkantor pusat di New York, NY. www.nilotx.com

Untuk informasi selengkapnya, hubungi info@nilotx.com.