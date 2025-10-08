ナイロ・セラピューティクス (Nilo Therapeutics)、免疫疾患における神経回路を標的とする新しい種類の医薬品開発を推進するため、1億100万米ドル (約154億1,290万円) のシリーズA資金調達を実施し、キム・セス博士 (Kim Seth, Ph.D.) を最高経営責任者 (CEO) に任命

ニューヨーク発, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 神経回路を活用して疾患における免疫恒常性を回復させるバイオテクノロジー企業であるナイロ・セラピューティクスは本日、ザ・カラム・グループ (TCG)、DCVCバイオ、ラックス・キャピタルが主導し、ゲイツ財団およびアレクサンドリア・ベンチャー・インベストメンツが参加する1億100万米ドル (約154億1,290万円) のシリーズA資金調達を実施したことを発表した。 同社は設立に合わせ、キム・セス博士を最高経営責任者 (CEO) 兼取締役に任命したことを併せて発表した。

世界的に著名な科学者であるチャールズ・ズッカー博士 (Charles Zuker, Ph.D.)(コロンビア大学)、ルスラン・メジトフ博士 (Ruslan Medzhitov, Ph.D.)(イェール大学)、スティーブ・リバーレス博士 (Steve Liberles, Ph.D.)(ハーバード大学) によって設立されたナイロ・セラピューティクスは、神経免疫学の分野における画期的な科学的知見を新たな治療戦略へと発展させるため、TCGと協働して設立された。 セス博士は、最高科学責任者 (CSO) であるローレンス・クルイデニール博士 (Laurens Kruidenier, Ph.D.) とともに、同社のステルス段階から次の成長段階への移行を主導する。 今回の資金調達は、ニューヨーク・シティにおけるナイロの研究施設設立、学際的な研究開発チームの拡充、および同社の前臨床プログラムの推進を後押しするものである。

ナイロは、神経回路を活用して免疫恒常性を中枢で回復させる医薬品を開発しており、免疫調節における差別化されたアプローチを提供し、従来の免疫抑制を超える治療を目指している。 同社は、チャールズ・ズッカー博士 (コロンビア大学主任研究者、ハワード・ヒューズ医学研究所研究員) の研究室における画期的な科学的発見を基盤としており、全身性の免疫活性化および炎症を制御する特定の迷走神経ニューロンを特定した。 ナイロは、これらの中枢の「マスター・レギュレーター」と呼ばれる脳－身体回路を標的とすることで、複数の免疫経路を同時に調節する新しい治療的アプローチを採用しており、治療抵抗性のリスクを低減し、アンメットメディカルニーズの大きい広範な自己免疫疾患および炎症性疾患への応用可能性を拡大している。

セス博士は、25年以上にわたるバイオ製薬業界での経験を有し、複数の初期段階および上場バイオテクノロジー企業、さらには大手製薬企業において経営職を歴任してきた。 同博士は、企業構築、戦略および研究開発運営、事業開発、財務および資本市場における幅広い専門知識を有する。 ナイロに加わる前は、精密腫瘍学企業であるリペア・セラピューティクス (Repare Therapeutics) の最高事業責任者 (CBO) を務め、経営幹部チームの一員として、シリーズA前からシリーズB資金調達および新規株式公開 (IPO) に至るまでの企業成長に重要な役割を果たした。 同博士は、米国事業の設立を主導し、グローバルプラットフォーム、アセット、および臨床パートナーシップを通じて2億5,000万米ドル (約381億3,824万円) 以上の資金を調達し、総額40億米ドル (約5,913億2,846万円) を超える潜在的価値を創出した。 リペア・セラピューティクス以前には、ファイザー (Pfizer) を含む複数のバイオ製薬企業で事業開発、戦略、オペレーション部門の指導的立場を務め、またゴールドマン・サックス (Goldman Sachs) では大型製薬／スペシャリティ製薬分野のリサーチアナリストとして活躍した。 同博士は、ハーバード大学で経済学の学士号 (優等) を取得し、ハーバード大学医学系大学院で神経生物学の博士号を取得している。

また、セス博士は優れた免疫学および創薬のリーダーである最高科学責任者 (CSO) のローレンス・クルイデニール博士 (Laurens Kruidenier, Ph.D.) とともに同社を率いる。 クルイデニール博士は以前、セラリティ (Cellarity) および (メルク (Merck) に買収された) プロメテウス・バイオサイエンシズ (Prometheus Biosciences) のCSOを務め、自己免疫および炎症性疾患領域で複数の革新的治療をコンセプト段階から臨床段階へと推進した。 また、武田薬品工業 (Takeda Pharmaceuticals) およびグラクソ・スミスクライン (GSK) 在籍時には、前臨床および創薬研究チームを率いるとともに、事業開発戦略も主導した。 同博士はライデン大学で免疫学の博士号を取得しており、『ネイチャー (Nature)』誌をはじめとする主要な科学誌に研究成果を発表している。

「ナイロ・セラピューティクスは今、変革の瞬間を迎えています」と、同社の最高科学責任者 (CSO) であるローレンス・クルイデニール博士は述べている。 「キム・セス博士のリーダーシップと経験により、画期的な神経免疫学の知見を、幅広い免疫関連疾患の患者に恩恵をもたらす医薬品へと転換するという当社の使命がさらに加速するでしょう」。

「キム・セス博士を最高経営責任者として迎えられることを大変嬉しく思います」と、ザ・カラム・グループのマネージングパートナーであるティム・クツキー博士 (Tim Kutzkey, Ph.D.) は述べた。 「企業を初期段階から新規株式公開 (IPO) まで導き、プログラムを着実に前進させてきた実績を持つキム・セス博士は、視野の広さと先見性を兼ね備えています。 大胆な科学を画期的な医薬品へと転換するというキム・セス博士の情熱は、ローレンス・クルイデニール博士の科学的リーダーシップを補完し、ナイロ・セラピューティクスを次の成長段階へ導く理想的なパートナーであることを示しています」。

「ナイロ・セラピューティクスの非常に才能があり献身的なチームに加われることを光栄に思います」と、同社の最高経営責任者 (CEO) であるキム・セス博士は述べた。 「ローレンス・クルイデニール博士、世界的な科学者である創業者たち、そして投資家の皆様と共に、私たちは脳と免疫の相互作用を活用し、自己免疫疾患および炎症性疾患の治療を変革する新世代の治療法を提供できる企業を築いています」。

ナイロ・セラピューティクスについて

ナイロ・セラピューティクスは、神経回路を活用して疾患における免疫恒常性を回復させる新しいタイプの医薬品を開発するバイオテクノロジー企業である。 全身性炎症を中枢で制御する「マスター・レギュレーター」と呼ばれる脳－身体回路を標的とすることで、ナイロは免疫調節における差別化されたアプローチを開拓しており、アンメットメディカルニーズの大きい広範な自己免疫疾患および炎症性疾患の治療を可能にする潜在力を有している。 本社はニューヨーク州ニューヨーク市に所在する。www.nilotx.com

詳しくは、info@nilotx.comまで問い合わせされたい。