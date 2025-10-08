Nilo Therapeutics dilancarkan dengan pembiayaan Siri A sebanyak $101 juta untuk membangunkan kelas baharu ubat-ubatan yang menyasarkan litar neural dalam penyakit imun, serta melantik Kim Seth sebagai Ketua Pegawai Eksekutif

NEW YORK, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nilo Therapeutics, sebuah syarikat bioteknologi yang memanfaatkan litar neural untuk memulihkan keseimbangan imun dalam penyakit, telah dilancarkan hari ini dengan pembiayaan Siri A berjumlah $101 juta yang diketuai oleh The Column Group (TCG), DCVC Bio dan Lux Capital, serta penyertaan daripada Gates Foundation dan Alexandria Venture Investments. Bersempena dengan pelancarannya, Nilo turut mengumumkan pelantikan Kim Seth, Ph.D., sebagai Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Lembaga.

Diasaskan oleh saintis terkemuka dunia Charles Zuker, Ph.D. (Universiti Columbia), Ruslan Medzhitov, Ph.D. (Universiti Yale) dan Steve Liberles, Ph.D. (Universiti Harvard), Nilo diwujudkan melalui kerjasama dengan TCG bagi menterjemahkan penemuan saintifik terobosan dalam bidang neuro-imunologi kepada strategi terapeutik yang inovatif. Dr. Seth menyertai Ketua Pegawai Saintifik Laurens Kruidenier, Ph.D., dalam menerajui peralihan syarikat daripada fasa senyap kepada tahap pertumbuhan seterusnya. Pembiayaan ini memacu penubuhan makmal Nilo di New York City, pengembangan pasukan penyelidikan dan pembangunan antara disiplin, serta kemajuan program pra-klinikal syarikat.

Nilo sedang membangunkan ubat-ubatan yang memanfaatkan litar neural untuk memulihkan keseimbangan imun secara pusat, menawarkan pendekatan berbeza dalam pengubahsuaian imun dan melangkaui kaedah penekanan sistem imun konvensional. Syarikat ini dibangunkan berasaskan penemuan saintifik penting daripada makmal Charles Zuker, Ph.D. (Penyiasat Utama di Universiti Columbia dan Penyiasat di Howard Hughes Medical Institute), yang telah mengenal pasti neuron vagus tertentu yang mengawal pengaktifan imun sistemik dan keradangan. Dengan menyasarkan litar pusat antara otak dan tubuh yang berfungsi sebagai “pengawal utama”, Nilo menggunakan pendekatan terapeutik inovatif untuk memodulasi pelbagai laluan imun secara serentak. Pendekatan ini bukan sahaja mengurangkan risiko rintangan terhadap rawatan, malah berpotensi memberikan impak meluas merentasi pelbagai penyakit autoimun dan keradangan yang masih belum mempunyai rawatan berkesan — mewakili satu keperluan klinikal yang besar dan belum dipenuhi.

Dr. Seth membawa lebih 25 tahun pengalaman dalam industri biofarmaseutikal, dengan peranan operasi merentasi pelbagai syarikat biotek awal dan tersenarai awam serta syarikat farmaseutikal besar. Beliau mempunyai kepakaran luas dalam pembinaan syarikat, strategi dan operasi R&D, pembangunan perniagaan, kewangan dan pasaran modal. Sebelum menyertai Nilo, Dr. Seth berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Perniagaan di Repare Therapeutics, sebuah syarikat onkologi ketepatan, di mana beliau merupakan ahli Pasukan Kepimpinan Eksekutif dan memainkan peranan penting dalam mengembangkan syarikat daripada pra-Siri A hingga ke pembiayaan Siri B dan IPO. Beliau bertanggungjawab menubuhkan operasi perniagaan syarikat di AS dan mengetuai pembangunan perniagaan yang menjana lebih $250 juta dalam pembiayaan melalui pelbagai kerjasama global melibatkan platform, aset dan klinikal, dengan nilai potensi keseluruhan melebihi $4 bilion. Sebelum Repare, Dr. Seth memegang jawatan kepimpinan dalam pembangunan perniagaan, strategi dan operasi di beberapa syarikat biofarmaseutikal termasuk Pfizer dan pernah menjadi penganalisis penyelidikan bagi Farmaseutikal Modal Besar/ Farmaseutikal Khusus di Goldman Sachs. Beliau memperoleh Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dengan kepujian (cum laude) dari Harvard College serta Ph.D. dalam bidang Neurobiologi di Bahagian Sains Perubatan, Universiti Harvard.

Dr. Seth menyertai Laurens Kruidenier, Ph.D., Ketua Pegawai Saintifik, seorang tokoh terkemuka dalam bidang imunologi dan penemuan ubat. Dr. Kruidenier sebelum ini berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Saintifik di Cellarity dan Prometheus Biosciences (yang telah diambil alih oleh Merck), di mana beliau memajukan pelbagai terapi inovatif daripada peringkat konsep hingga ke klinik bagi penyakit autoimun dan keradangan. Pada peringkat awal kerjayanya di Takeda Pharmaceuticals dan GSK, beliau mengetuai pasukan penyelidikan pra-klinikal dan penemuan serta strategi pembangunan perniagaan. Beliau memperoleh Ph.D. dalam bidang imunologi dari Universiti Leiden dan hasil penyelidikannya telah diterbitkan dalam jurnal saintifik terkemuka termasuk Nature.

“Nilo berada pada titik perubahan yang penting,” kata Laurens Kruidenier, Ph.D., Ketua Pegawai Saintifik Nilo Therapeutics. “Kepimpinan dan pengalaman Kim akan mempercepatkan misi kami untuk menterjemahkan penemuan neuro-imunologi yang revolusioner kepada ubat-ubatan yang mampu memberi manfaat kepada pesakit merentasi pelbagai penyakit berkaitan sistem imun.”

“Kami amat berbesar hati mengalu-alukan Kim sebagai Ketua Pegawai Eksekutif,” kata Dr. Tim Kutzkey, Rakan Pengurusan di The Column Group. “Dengan rekod kejayaan membimbing syarikat dari peringkat awal hingga ke IPO, serta memajukan pelbagai program dengan berkesan, Kim membawa visi dan kepakaran yang luas. Semangat beliau dalam menterjemahkan sains berani kepada ubat-ubatan revolusioner menjadikannya rakan yang ideal untuk melengkapi kepimpinan saintifik Laurens dan menerajui Nilo ke fasa pertumbuhan seterusnya.”

“Adalah satu penghormatan untuk menyertai pasukan Nilo yang sangat berbakat dan berdedikasi,” kata Kim Seth, Ketua Pegawai Eksekutif Nilo Therapeutics. “Bersama Laurens, para pengasas saintifik bertaraf dunia serta para pelabur kami, kami sedang membina sebuah syarikat yang bersedia untuk memperkenalkan generasi baharu terapi yang memanfaatkan hubungan antara otak dan sistem imun bagi mengubah cara rawatan penyakit autoimun dan keradangan.”

Perihal Nilo Therapeutics

Nilo Therapeutics merupakan sebuah syarikat bioteknologi yang membangunkan kelas ubat-ubatan baharu yang memanfaatkan litar neural untuk memulihkan keseimbangan imun dalam penyakit. Dengan menyasarkan litar antara otak dan tubuh yang berfungsi sebagai pengawal utama keradangan sistemik, Nilo menerajui pendekatan berbeza dalam pengubahsuaian imun yang berpotensi untuk merawat pelbagai penyakit autoimun dan keradangan — mewakili satu keperluan klinikal yang besar dan masih belum dipenuhi. Syarikat ini beribu pejabat di New York, NY. www.nilotx.com

