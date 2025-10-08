Nilo Therapeutics 启动 1.01 亿美元 A 轮融资，以推进靶向免疫疾病神经回路的新型药物研发，并任命 Kim Seth 为首席执行官

纽约, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 生物技术公司 Nilo Therapeutics 今日宣布完成 1.01 亿美元 A 轮融资。该公司致力于利用神经回路恢复疾病状态下的免疫稳态。此轮融资由 The Column Group (TCG)、DCVC Bio 和 Lux Capital 联合领投，Gates Foundation 与 Alexandria Venture Investments 参与投资。 在 A 轮融资启动之际，Nilo 还宣布任命 Kim Seth 博士担任首席执行官兼董事会成员。

Nilo 由世界顶尖科学家 Charles Zuker 博士（哥伦比亚大学）、Ruslan Medzhitov 博士（耶鲁大学）和 Steve Liberles 博士（哈佛大学）联合创立，与 TCG 合作创建，旨在将神经免疫学领域的前沿科学成果转化为创新治疗策略。 Seth 博士将与首席科学官 Laurens Kruidenier 博士共同领导公司，推动其从低调研发阶段迈入下一发展阶段。 此次融资将用于 Nilo 在纽约市建立实验室、扩充跨学科研发团队，并推进公司的临床前研究项目。

Nilo 正在研发通过神经回路从中枢层面恢复免疫稳态的药物，提供一种差异化的免疫调节策略，突破传统免疫抑制疗法的局限。 该公司的研发基于 Charles Zuker 博士（哥伦比亚大学首席研究员及 Howard Hughes Medical Institute 研究员）实验室的开创性科学发现——识别出可调控全身免疫激活与炎症反应的特定迷走神经元。 通过靶向这些相当于中枢“主调控器”的脑-体回路，Nilo 采用创新疗法，协同调节多条免疫通路，从而降低治疗耐药风险，并有望在众多尚未满足医疗需求的自身免疫性及炎症性疾病中产生更广泛的疗效。

Kim Seth 博士在生物制药行业拥有超过 25 年的丰富经验，曾在多家早期生物科技公司、上市生物科技公司及大型制药企业担任运营管理职务。 他在公司建设、战略规划、研发运营、业务拓展、财务及资本市场等方面拥有广泛专业知识。 加入 Nilo 之前，Kim Seth 博士曾在精准肿瘤学公司 Repare Therapeutics 担任首席业务官，作为高层领导团队成员，他在推动公司从 Pre-A 轮融资发展至 B 轮融资及完成首次公开募股（IPO）的过程中发挥了关键作用。 他负责建立公司在美国的业务运营体系，并领导业务拓展，通过一系列全球平台、资产及临床合作筹集资金逾 2.5 亿美元，潜在总价值超过 40 亿美元。 加入 Repare 之前，Kim Seth 博士曾在 Pfizer 等多家生物制药公司担任业务拓展、战略及运营领域的领导职务，并曾在 Goldman Sachs 担任大盘制药及特种药品领域的研究分析师。 Kim Seth 博士在哈佛学院以优等成绩获得经济学学士学位，并在哈佛大学医学科学部神经生物学方向获得博士学位。

Kim Seth 博士将与首席科学官 Laurens Kruidenier 博士携手领导公司。Kruidenier 博士在免疫学及药物发现领域享有卓越声誉。 Kruidenier 博士此前曾在 Cellarity 和 Prometheus Biosciences（后者已被 Merck 收购）担任首席科学官，任职期间，他将多种针对自身免疫性及炎症性疾病的创新疗法从概念阶段推进至临床试验阶段。 在职业生涯早期，他曾就职于 Takeda Pharmaceuticals 和GSK，领导临床前及药物发现研究团队，并主导业务拓展战略的制定。 Laurens Kruidenier 博士获得了莱顿大学的免疫学博士学位，并在《Nature》等顶尖科学期刊上发表了研究成果。

Nilo Therapeutics 首席科学官 Laurens Kruidenier 博士表示：“Nilo 正处于重要的转型时期。 Kim 博士卓越的领导力与丰富经验，将助力我们加速实现使命——将神经免疫学领域的突破性成果转化为药物，为广泛的免疫相关疾病患者带来福祉。”

The Column Group 管理合伙人 Tim Kutzkey 博士称：“我们欣然欢迎 Kim 担任首席执行官。 Kim 履历卓越，曾多次带领公司从早期阶段发展至 IPO，并成功推进各类项目，兼具丰富的行业经验与前瞻性视野。 他热衷于将前沿科学转化为突破性药物，是能够与 Laurens 的科研领导力互补、并带领 Nilo 迈入下一发展阶段的理想合作伙伴。”

Nilo Therapeutics 首席执行官 Kim Seth 博士表示：“能够加入 Nilo 这支才华横溢、敬业专注的团队，我感到无比荣幸。 我将与 Laurens、世界一流的科研型创始人及投资者携手共进，打造 Nilo——一家致力于研发利用脑-免疫轴的新一代疗法、革新自身免疫性及炎症性疾病治疗的公司。”

关于 Nilo Therapeutics

Nilo Therapeutics 是一家生物技术公司，专注于研发通过神经回路恢复疾病状态下免疫稳态的新型药物。 通过靶向这些相当于“主调控器”的脑-体回路，从中枢层面调控全身性炎症，Nilo 开创性地采用差异化免疫调节方法，有望覆盖大量未满足医疗需求的自身免疫性及炎症性疾病。 公司总部位于美国纽约州纽约市，网址为 www.nilotx.com

如需了解更多信息，请联系 info@nilotx.com。