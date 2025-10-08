Nilo Therapeutics 啟動 1.01 億美元 A 輪融資，推進針對免疫疾病神經迴路的新型藥物研發，並任命 Kim Seth 為行政總裁

紐約, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nilo Therapeutics 是一間運用神經迴路來恢復疾病中免疫穩態的生物科技公司，今天啟動 1.01 億美元的 A 輪融資，由 The Column Group (TCG)、DCVC Bio 及 Lux Capital 領投，而 Gates Foundation 與 Alexandria Venture Investments 亦參與其中。與此同時，Nilo 宣佈任命 Kim Seth 博士為行政總裁及董事局董事。

Nilo 由全球頂尖科學家 Charles Zuker 博士（哥倫比亞大學）、Ruslan Medzhitov 博士（耶魯大學）及 Steve Liberles 博士（哈佛大學）共同創立，而該公司與 TCG 攜手合作，致力將神經免疫學的突破性科學見解轉化為嶄新的治療策略。Seth 博士與科學總監 Laurens Kruidenier 博士聯手並肩，帶領公司從埋頭苦幹的營運時期邁向下一個增長階段。Nilo 會將本輪融資用於在紐約市成立實驗室、壯大其跨越不同學科的研發團隊，並且推進公司的臨床前項目。

Nilo 正在開發運用神經迴路而以中樞形式恢復免疫穩態的藥物，提供差異化的免疫調節方法，並超越傳統的免疫抑制療法。該公司以 Charles Zuker 博士 (哥倫比亞大學首席研究員暨 Howard Hughes Medical Institute 研究員) 實驗室的開創性科學發現為基礎，其研究發現了調節全身免疫活化和炎症的特定迷走神經元 (vagal neurons)。透過針對這些中樞「主調節劑」的大腦-身體迴路，Nilo 正運用其新穎的治療方法協同調節多重免疫途徑，減低治療抗藥性的風險，並擴大其對多種自體免疫疾病及炎症疾病的潛在影響力，而這些疾病尚有大量有待滿足的需求。

Seth 博士擁有 25 年以上的生物製藥行業經驗，曾於多間初期及上市的生物科技公司和大型製藥公司擔當營運職務。他在建立公司、策略及研發營運、業務拓展、財務及資本市場各方面具有廣博的專業知識。Seth 博士在加入 Nilo 前，曾出任精密腫瘤學公司 Repare Therapeutics 的商務總監，作為高層領導團隊的一分子，在公司從 A 輪前融資到 B 輪融資及首次公開招股 (IPO) 的過程中發揮了重要作用。他負責建立公司的美國業務運作，並帶領業務發展，通過一系列環球平台、資產及臨床合作夥伴關係，募集了超過 2.5 億美元的融資，總計潛在價值超過 40 億美元。加入 Repare 之前，Seth 博士曾在包括 Pfizer 在內的多間生物製藥公司出掌業務拓展、策略和營運各方面的領導職務，並且是 Goldman Sachs 大型製藥 / 特種製藥企業的研究分析師。他在哈佛學院以優異成績取得經濟學學士學位，並於哈佛大學醫科學系獲得神經生物學博士學位。

Seth 博士將與科學總監 Laurens Kruidenier 博士通力合作。後者是位成就卓越的免疫學和藥物研發領袖。Kruidenier 博士過往曾出任 Cellarity 和 Prometheus Biosciences (已為 Merck 所收購) 的科學總監，他在該公司推動了多項創新療法從概念到臨床的轉化，用於治療自體免疫和炎症疾病。在事業的初期，他曾於 Takeda Pharmaceuticals 及 GSK 工作，帶領臨床前及新藥研發團隊，同時亦負責商業拓展策略。他從荷蘭萊頓大學取得免疫學博士學位，其研究成果曾於頂尖的科學期刊內發表，當中包括《自然》雜誌 (Nature)。

Nilo Therapeutics 科學總監 Laurens Kruidenier 博士透露：「Nilo 正處於變革時刻。Kim 的領導才能和經驗，將加快我們實現將突破性神經免疫學研究成果轉化成為藥物的使命，令眾多患上免疫相關疾病的患者受惠。」

The Column Group 的管理合夥人 Tim Kutzkey 博士則表示：「我們懷著興奮的心情，歡迎 Kim 出任行政總裁一職。Kim 身經百戰，曾帶領公司從最早階段發展至 IPO 順利完成，並成功推進項目，他兼具廣博見識和卓越視野。Kim 對於將大膽創新科研成果轉化為突破性藥物充滿熱誠，這令他成為理想的合作夥伴，不僅令 Laurens 在科學上的領導才能更加如虎添翼、亦能帶領 Nilo 邁進下一個增長階段。」

Nilo Therapeutics 行政總裁 Kim Seth 說道：「本人有幸能夠加入 Nilo 才華洋溢和使命感十足的團隊。我們將與 Laurens、世界一流的科學奠基者及投資者攜手並進，建立一間致力於提供新一代療法的公司，利用大腦-免疫軸來革新對自身免疫及炎症疾病的治療。」

關於 Nilo Therapeutics

Nilo Therapeutics 是一間生物科技公司，致力於開發運用神經迴路來恢復疾病中免疫穩態的新型藥物。透過針對中樞調控全身發炎的主調節器大腦-身體迴路，Nilo 現正開創一種差異化的免疫調節方法，有望治療多種大量需求尚待滿足的自體免疫疾病及炎症疾病。該公司總部位於紐約州的紐約市。www.nilotx.com

欲了解更多信息，請聯絡 info@nilotx.com。