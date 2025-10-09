Gereglementeerde informatie - voorkennis

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 9 oktober 2025 - 07:00 uur CET

Fagron rapporteert een solide resultaat in het derde kwartaal met een omzetgroei van 6,4% en bevestigt voor het hele jaar de verwachtingen.

Fagron, de toonaangevende wereldwijde speler op het gebied van farmaceutische bereidingen, publiceert vandaag haar kwartaalresultaten voor de periode eindigend op 30 september 2025.

Belangrijkste hoogtepunten

In het derde kwartaal van 2025 bedroeg de organische groei bij CER 1 8,5% op genormaliseerde basis 2 en 5,7% inclusief de impact van GLP-1.

De omzet in het derde kwartaal bedroeg €228,2 miljoen, een stijging van 6,4% (10,3% bij CER). Dit weerspiegelt de kracht van de onderliggende structurele groeidrijvers, een gerichte focus op commerciële uitvoering en aanhoudende momentum op het gebied van M&A.

De FDA-inspectie van de productiefaciliteit in Wichita bevestigde dat de corrigerende maatregelen effectief waren, zonder herhaling van bevindingen ten opzichte van de inspectie van 2024. Daarnaast werd de eerder aangekondigde capaciteitsuitbreiding gevalideerd, die naar verwachting circa $25 miljoen aan extra omzet zal genereren.

Er is goedkeuring verkregen door de mededingingsautoriteit voor de overname van Purifarma en Injeplast in Brazilië

De M&A dynamiek zet door met de overname van University Compounding Pharmacy (Compounding Services, Noord-Amerika); tot nu toe zijn dit jaar acht overnames aangekondigd.

De omzetverwachting voor het boekjaar 2025 ligt tussen €930 - €950 miljoen, en de Groep blijft uitgaan van een lichte verbetering van de winstgevendheid ten opzichte van vorig jaar.

Rafael Padilla, CEO van Fagron:

“Ik ben trots op onze resultaten in het derde kwartaal, die opnieuw laten zien dat ons model veerkrachtig is. Onze spreiding over regio’s en de toenemende flexibiliteit van de organisatie blijven bijdragen aan groei.

EMEA boekte goede vooruitgang op het gebied van Brands, Essentials en Compounding Services. Een mix van mature en groeimarkten reageerde positief op onze commerciële focus, terwijl operationele efficiëntie resulteerde in een betere beschikbaarheid.

In Latijns-Amerika zagen we het sterke momentum doorzetten, met name in Brazilië, waar gerichte commerciële activiteiten en productlanceringen binnen Brands de adoptie verder stimuleerden. Essentials bleef veerkrachtig.

Noord-Amerika blijft onze belangrijkste groeimotor. De capaciteitsuitbreiding verloopt volgens plan en de vervolginspectie van de FDA in Wichita bevestigde de effectiviteit van onze corrigerende en preventieve maatregelen, zonder herhaling van bevindingen.

We hebben M&A dynamiek vastgehouden met de overname van University Compounding Pharmacy, waarmee ons gezondheids- en welzijnsplatform in de Verenigde Staten verder wordt versterkt. De integratie van de recente overnames verloopt volgens plan. Bovendien vormt de goedkeuring van de

mededingingsautoriteit voor Purifarma en Injeplast een belangrijke mijlpaal in de verdere versterking van het portfolio en de capaciteiten van Fagron in Brazilië. Dit ondersteunt de ambitie van de Groep om een schaalbaar, hoogwaardig platform uit te bouwen dat aansluit bij de langetermijndoelstellingen voor groei.

Ervan uitgaande dat de huidige marktomstandigheden niet ingrijpend zullen veranderen, verwachten we een omzet voor het boekjaar 2025 tussen €930 - €950 miljoen en blijven we uitgaan van een lichte verbetering van de winstgevendheid ten opzichte van vorig jaar.”

1 Constante wisselkoers. 2Gecorrigeerd voor tekorten aan GLP-1-geneesmiddelen

Bijlage