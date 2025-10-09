EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 30.09.2025

EfTEN Real Estate Fund AS teenis 2025. aasta septembris konsolideeritud üüritulu 2 701 tuhat eurot, jäädes augustiga samale tasemele. Fondi konsolideeritud puhasüüritulu (NOI) oli septembris 2 606 tuhat eurot, vähenedes võrreldes augustiga 16 tuhande euro võrra. NOI vähenes peamiselt seoses Leedu tütarettevõtte kõrgema käibemaksu proportsioonikuluga.

2025. aasta üheksa kuu jooksul teenis fond konsolideeritud üüritulu kokku 23,68 miljonit eurot, mis on 2,7% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA oli samal perioodil 19,89 miljonit eurot, suurenedes aastatagusega võrreldes 1,2%.

Korrigeeritud rahavoog (EBITDA miinus laenude tagasimaksed miinus intressikulud) on selle aasta üheksa kuu kokkuvõttes 9,53 miljonit eurot, mis on 19% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Seda eelkõige tänu uutest soetustest ja arendustest lisandunud rahavoole ning madalamatele intressikuludele tulenevalt EURIBOR’i langusest. Fondi kaalutud keskmine intressimäär oli septembri lõpus 3,95% (sama, mis augustis).

Üheksa kuu tulemuste põhjal on fond teeninud investoritele potentsiaalset brutodividendi 66,66 senti aktsia kohta, mis on 12,6% rohkem kui mullu samal perioodil. Lisaks planeerib fondivalitseja dividendimakse suurendamiseks refinantseerida pangalaene kinnistutel, kus äritegevuse rahavoog ületab laenu- ja intressimakseid rohkem kui 2 korda ning laenu LTV on langenud liiga madalale.

Fondi puhasväärtus (NAV) aktsia kohta oli septembri lõpus 20,4379 eurot, kasvades kuuga 0,7% ja EPRA NRV oli septembri lõpus 21,3280 eurot, kasvades kuuga 0,8%.

