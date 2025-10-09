ASi Tallinna Sadam 2025. aasta III kvartali ja 9 kuu tegevusmahud

2025. aasta III kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 3,4 miljonit tonni kaupa ja 2,8 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht +8% ehk 244 tuhande tonni võrra ja reisijate arv +1,4% ehk 37 tuhande reisija võrra. Laevakülastuste arv kahanes -1,6% võrra. Eesti mandri ja suursaarte vahel veeti sõidukeid +2,4% rohkem kui eelneval aastal. Jäämurdja Botnica prahipäevade arv vähenes eelneva aastaga võrreldes -20%.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul jätkus positiivne kasvutrend nii kaupade mahtudes kui reisijate arvus. „Suurim kasv toimus puistlasti liikumises ja hoogustunud on teravilja vedu. Reisijate arvu suurenemist on mõjutanud Helsingi liin ja kruiisituristide arvu kasv. Hea meel on, et jäämurdja Botnica asus projektipõhisele tööle taas kord Kanada vetes ja töö jätkub ka neljandas kvartalis.“, ütles Kalm.

Kaubavoogudes kasvasid enim puistlasti (250 tuhande tonni võrra, +46%) ja konteinerite (23 tuhande tonni võrra, +4,3%) mahud.

Reisijate arv kasvas Tallinn-Helsingi liinil +2,2% ja kruiisireisijate hulgas +13%. Soomlaste ja sakslaste kõrval on suurenenud reisijate arv kaugematest maadest - näiteks Hiinast, Ameerika Ühendriikidest ja Jaapanist.

Kruiisilaevade külastusi oli +2,8% enam kui aasta tagasi, kaubalaevade ja reisilaevade külastused vähenesid vastavalt -1,6% ja -1,8%.

Laevanduses kasvas reisiparvlaevade teenindatud sõidukite arv +2,4%, reiside arv kasvas 6 reisi võrra ehk +0,1% ja reisijate arv jäi samasse suurusjärku nagu eelneval aastal. Jäämurdja Botnica prahipäevade arv ja kasutusmäär kahanesid -20%.



Järgnevas tabelis on esitatud Tallinna Sadama grupi 2025. aasta III kvartali ja 9 kuu tegevusmahud. 2025. a III kvartali andmed on esialgsed seisuga 9. oktoober 2025. Perioodi lõplikud mahud võivad täpsustuda ja avaldatakse järgnevas finantsaruandes.

III kvartal III kvartal muutus 9 kuud 9 kuud muutus 2025 2024 % 2025 2024 % Kaubavood lastiliikide lõikes 3 373 3 129 7,8% 10 198 9 725 4,9% (tuh tonni) Ro-ro kaubad 1 521 1 563 -2,7% 4 812 5 039 -4,5% Vedellast 370 372 -0,6% 1 356 1 021 32,9% Puistlast 789 539 46,3% 1 999 1 743 14,7% Kaup konteinerites 542 519 4,3% 1 583 1 547 2,3% Konteinerid TEU 67 401 65 303 3,2% 195 440 190 789 2,4% Segalast 128 129 -0,7% 395 363 8,9% Mitte-mereline 22 6 270,0% 52 13 303,0% Reisijate arv liinide lõikes 2 751 2 713 1,4% 6 410 6 344 1,0% (tuh inimest) Tallinn-Helsingi 2 399 2 347 2,2% 5 647 5 555 1,6% Tallinn-Stockholm 147 190 -22,3% 380 445 -14,7% Muuga-Vuosaari 60 65 -7,4% 153 159 -3,7% Kruiisireisijad (traditsiooniline) 97 86 13,4% 164 139 17,8% Muud 47 26 79,2% 67 46 44,5% Laevakülastuste arv 1 892 1 922 -1,6% 5 438 5 353 1,6% Kaubalaevad 371 377 -1,6% 1 095 1 063 3,0% Reisilaevad (sh Ro-Pax) 1 447 1 473 -1,8% 4 228 4 190 0,9% Kruiisilaevad (traditsioonilised) 74 72 2,8% 115 100 15,0% Reisiparvlaevad* (Saaremaa ja Hiiumaa liinid) Reiside arv 6 974 6 968 0,1% 17 886 18 028 -0,8% Reisijate arv (tuh inimest) 947 947 0,0% 1 994 1 986 0,4% Sõidukite arv (tuh sõidukit) 431 421 2,4% 954 929 2,7% Jäämurdja Botnica Prahipäevade arv 20 25 -20,0% 130 170 -23,5% Kasutusmäär (%) 22% 27% -20,0% 48% 62% -23,2%

*Reisiparvlaevade veomahud näitavad teenuse üldist nõudlust, kuid ei mõjuta otseselt reisiparvlaevade segmendi finantstulemusi, kuna üleveoteenuse lepingus on tasu fikseeritud sõltumata reisijate ja sõidukite arvust.

Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: https://ts.ee/statistika.

Lisaks on saadaval ka kvartaalsed põhinäitajad ja kaubamaht lastiliigiti sadamate lõikes xlsx formaadis: https://www.ts.ee/investor/pohinaitajad/

Reisiparvlaevade reisijate ja sõidukite arvu täpsem statistika on jälgitav siin:

https://www.praamid.ee/aruandlus-2/#statistika-4

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

