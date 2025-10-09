Pranešimas dėl Turkijos žiniasklaidoje pasirodžiusios klaidingos informacijos

Reaguodami į Turkijos žiniasklaidoje pasirodžiusius klaidingus pranešimus apie tyrimą Turkijoje, kuriame paminėtas „Novaturo“ akcininkas Neset Kockar, informuojame, jog žiniasklaidos pranešimuose pateikiama klaidinga informacija. Kaip nurodė teisininkai (https://www.turizmekonomi.com/anex-nese-kockar-serbest-olayla-ilgimiz-yok) šis tyrimas nėra susijęs su „Novaturo“ akcininku Neset Kockar, kuris valdo 23,2 proc. bendrovės akcijų. Pagal oficialų teisininkų paaiškinimą, tyrimas susijęs su ankstesniais viešbučio sandoriais, kurie buvo atlikti prieš jį įsigyjant ANEX grupės dukterinei įmonei „Adali Otelcilik“, t.y. kol jis dar buvo valdomas ankstesnio savininko Ismailo Lepievo („Prince Group“). Patvirtiname, kad nei „Novaturo“ veikla, nei „Novaturo“ akcininkas nėra siejami su jokiais pažeidimais.
„Novaturo“ grupė yra daugiau nei 25-erius metus patirties sukaupęs, placiausią krypcių asortimentą siūlantis kelionių organizatorius Baltijos šalyse. Bendrovė siūlo vasaros ir žiemos poilsines, pažintines, egzotines, slidinėjimo, darbostogų bei grupines keliones daugelyje krypcių visame pasaulyje. Audituotais duomenimis, 2024 m. „Novaturo“ grupė fiksavo 201 mln. eurų pajamų ir aptarnavo 239 tūkst. keleivių Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.
