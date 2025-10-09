WSP conclut l’acquisition de Ricardo plc, une firme mondiale de services-conseils en stratégie et ingénierie

MONTRÉAL, 09 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société »), l’une des plus importantes firmes de services professionnels au monde, annonce la clôture de l’acquisition précédemment annoncée de Ricardo plc (« Ricardo »), une firme mondiale de services-conseils en stratégie et ingénierie dont le siège social est situé au Royaume-Uni (l’« Acquisition »). Offrant des solutions axées sur les enjeux en matière de transport, d’énergie et d’environnement, Ricardo est présente dans plus de 20 pays en Europe, en Australie, en Amérique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient.

Conformément au Plan d’action stratégique mondial 2025–2027 de WSP, l’Acquisition permet d’accélérer l’expansion de la Société dans les secteurs des services-conseils, de la transition énergétique, de la gestion de l’eau et du transport ferroviaire. Par ailleurs, elle renforce la présence de WSP sur des marchés clés dont le Royaume-Uni, l’Australie et les Pays-Bas.

« Nous avons le plaisir d’accueillir Ricardo au sein de WSP et de souhaiter la bienvenue aux collègues qui se joignent à notre équipe partout dans le monde. Leur expertise approfondie et différenciée dans des domaines de plus en plus essentiels pour notre clientèle, dont la qualité de l’air, la résilience énergétique, la stratégie liée à l’élaboration de politiques et le transport ferroviaire, vient enrichir notre offre de services et accélère notre progression vers nos ambitions stratégiques dans des secteurs et marchés à forte croissance », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Notre objectif est maintenant de réunir nos équipes et de mettre en valeur nos forces combinées. Nos expertises complémentaires et notre passion commune pour l’excellence technique nous placent en position de stimuler l’innovation et d’offrir une valeur ajoutée à notre clientèle dans le cadre de leurs transitions complexes. »

« En rejoignant fièrement WSP, Ricardo franchit aujourd’hui un jalon important », a déclaré Graham Ritchie, président et chef de la direction de Ricardo. « WSP croit en notre stratégie et soutient la poursuite de notre parcours. Cela témoigne des solides fondations que nous avons bâties au cours des dernières années, depuis le lancement de notre approche axée sur une croissance durable dans des marchés clés. Ricardo et WSP partagent des valeurs similaires et une culture engagée. Grâce à cette acquisition, nous sommes en mesure de proposer à nos clients des services à fort impact encore plus diversifiés. Elle ouvre également la voie à de nouvelles occasions pour nos équipes talentueuses, des occasions rendues possibles par ce partenariat. Nous nous engageons à soutenir la vision stratégique et dynamique de WSP et avons hâte de façonner ensemble l’avenir. »

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Outre la publication d’informations historiques, WSP peut formuler ou indiquer dans le présent communiqué des déclarations ou des informations qui ne sont pas fondées sur des faits historiques ou actuels et qui sont considérées comme des informations ou des énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs portent sur des événements ou des rendements futurs et reflètent des attentes de la direction de WSP concernant, sans s’y limiter, la croissance, les résultats d’exploitation, le rendement, les perspectives et occasions commerciales de WSP ou les tendances affectant son industrie.

Les énoncés prospectifs contenus au présent communiqué comprennent les renseignements et les énoncés relatifs aux données financières et autres avantages attendus de l’Acquisition et de son intégration, de sa croissance, des résultats de ses activités, des perspectives et occasions commerciales de WSP ou des tendances qui touchent l’industrie et leurs impacts attendus sur la réalisation de son plan stratégique, y compris dans des domaines à forte croissance et des marchés clés, et de sa vision à long terme, sa croissance future, le résultat de ses opérations, son rendement, ses activités, ses clients potentiels et ses occasions, les perspectives commerciales de WSP, les objectifs, le développement, les plans, les stratégies de croissance et autres priorités stratégiques, la position de cheffe de file de WSP dans ses marchés; ainsi que des énoncés relatifs à la croissance future de WSP, aux résultats de ses opérations, au rendement de l’entreprise, aux clients potentiels et aux occasions. On reconnaît habituellement les énoncés prospectifs à l’emploi de termes ou d’expressions comme « pouvoir », « devoir », « prévoir », « projeter », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « avoir l’intention de », « viser », « potentiel », « continuer » ou d’autres termes semblables, employés au présent, au futur ou au conditionnel, y compris à la forme négative. Ces derniers reflètent les convictions actuelles de la direction et sont fondés sur certains facteurs et certaines hypothèses qui, du fait même de leur nature, sont assujettis à des risques et des incertitudes. Bien que WSP estime que ces facteurs et hypothèses soient raisonnables à la lumière des renseignements dont elle dispose à la date de ce communiqué de presse, les événements ou les résultats réels peuvent différer grandement des prédictions, prévisions, projections et conclusions exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs faits par WSP sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses jugées raisonnables par WSP en date de ce communiqué de presse, y compris la capacité de WSP à attirer et à fidéliser de nouveaux clients, à réaliser des synergies et à maintenir sa position sur le marché grâce à la réussite des plans d’intégration relatifs à l’Acquisition; la capacité de WSP à conclure l’intégration de Ricardo dans les délais et selon les coûts prévus; la capacité de WSP à attirer et fidéliser des employés clés en lien avec l’Acquisition; les estimations et les attentes de la direction concernant les conditions économiques et commerciales futures et d’autres facteurs liés à l’Acquisition et l’impact qui en résulte sur la croissance et l’augmentation de divers paramètres financiers; les attentes de la direction concernant le rendement futur et la conjoncture économique ainsi que d’autres facteurs liés à Ricardo; la réalisation des avantages stratégiques, financiers et autres attendus de l’Acquisition dans les délais prévus; l’exactitude et l’exhaustivité de la divulgation publique et autre (y compris de la divulgation de renseignements financiers) par Ricardo; l’absence de coûts ou passifs importants non divulgués associés à l’Acquisition; et d’autres facteurs abordés dans la section « Facteurs de risque » du Rapport de gestion de WSP du quatrième trimestre et de la fin d’année se terminant le 31 décembre 2024 (le « Rapport de gestion 2024 ») et du Rapport de gestion de WSP du trimestre clos le 28 juin 2025 (le « Rapport de gestion du T2 2025 » et collectivement avec le Rapport de gestion 2024, les « Rapports de gestion ») publiés sur le site SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Si l’une de ces hypothèses s’avérait inexacte, les résultats ou événements réels se rapportant à WSP pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs.

L’ensemble des énoncés prospectifs de WSP sont expressément visés par la présente mise en garde. Pour en savoir plus sur cette mise en garde concernant les énoncés prospectifs et pour consulter la description des hypothèses pertinentes et des facteurs de risque susceptibles d’influer sur les résultats actuels ou projetés de WSP, accédez aux Rapports de gestion disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse sont faits en date des présentes et, sauf lorsque la législation en valeurs mobilières l’y oblige, WSP ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qu’elle peut faire ou qui peuvent être faits pour son compte, à l’occasion, à la lumière d’une nouvelle information, d’événements futurs ou pour quelque autre motif. Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué de presse sont expressément visés par cette mise en garde, tout comme les autres risques dont il est fait mention dans les rapports que la Société dépose de temps à autre auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières ou des commissions des valeurs mobilières, ou dans les autres documents qu’elle publie, et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement des résultats indiqués de manière explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, rien ne garantit que les résultats réels seront conformes aux énoncés prospectifs.

À propos de WSP

WSP est l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, réunissant une expertise en ingénierie, en service-conseil et en sciences afin de façonner ses communautés pour faire progresser l’humanité. Depuis ses débuts locaux à sa présence mondiale actuelle, WSP mène ses activités dans plus de 50 pays et emploie environ 73 000 personnes, appelées Visionniers et Visionnières. Ensemble, ses équipes élaborent des solutions avant-gardistes et réalisent des projets innovants dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines et métaux. Les actions de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

À propos de Ricardo

Ricardo plc est une entreprise de services-conseils mondiale en stratégie, en environnement et en ingénierie inscrite à la Bourse de Londres. Avec plus de 100 ans d’excellence en ingénierie et environ 2 600 membres du personnel dans plus de 20 pays, Ricardo offre un degré d’expertise exceptionnel en prestation de livrables multisectoriels durables et innovateurs pour soutenir la transition énergétique et des services environnementaux, de pair avec une mobilité intelligente et sécuritaire. Son équipe mondiale en consultation, en environnement, en ingénierie et en sciences appuie sa clientèle pour résoudre les défis les plus complexes, dans un paysage dynamique, pour contribuer à rendre le monde durable et sécuritaire.