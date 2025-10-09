Pirmasis 2025-ųjų pusmetis „NRD Cyber Security“ atnešė 45 % didesnes pajamas ir strateginį posūkį į „cybersecurity-as-a-service“ paslaugų modelį

„NRD Cyber Security” konsoliduotos pajamos šių metų pirmąjį pusmetį, palyginti su tuo pačiu 2024-ųjų laikotarpiu, padidėjo 45,3 proc. iki 5,3 mln. eurų. Bendrasis pelnas lyginamuoju laikotarpiu išaugo 30,5 proc. iki 2,5 mln. eurų, o EBITDA – 58,2 proc. iki 0,9 mln. eurų.
„NRD Cyber Security” vadovas Vilius Benetis teigia, kad, tiek teisės aktų reikalavimai, tiek didėjanti organizacijų kibernetinio saugumo branda lemia, kad rinkoje ieškoma nebe konkrečios paslaugos, bet tiekėjo, kuris rūpintųsi organizacijos kibernetiniu atsparumu:
„Vis didesnis lūkestis mums – kad teiktume „cybersecurity-as-a-service“ tipo paslaugas, kurios apimtų tiek tvarkas ir procedūras, tiek technologijų saugumo konfigūracijas, tiek ir grėsmių, aktualių būtent tai organizacijai, pastebėjimą ir užkardymą.“
Organizacija taip pat tikisi, kad naujų galimybių atneš specializuotų įrankių poreikis:
„Saugumo operacijų centrų (SOC) esminė ašis vis dar yra stipri analitikų komanda, tačiau didžiulę įtaką turi ir specializuotos stebėjimo technologijos, kurias šios komandos naudoja. Mūsų organizacijos sukurta kibernetinio saugumo grėsmių platforma „Natrix“ būtent ir yra saugumo komandoms efektyviam organizacijų infrastruktūros stebėjimui išvystytas įrankis. Pasaulyje daugėjant SOC komandų, tiek veikiančių organizacijos viduje, tiek teikiančių paslaugas kaip išorės tiekėjas, specializuotų įrankių poreikis turėtų atnešti naujų galimybių“, - teigia V. Benetis
Apie „NRD Cyber Security“
„NRD Cyber Security“ yra kibernetinio saugumo konsultacijų, paslaugų ir technologijų įmonė. Savo veikla ji siekia kurti saugią skaitmeninę aplinką šalims, vyriausybėms ir verslams, todėl įvairaus masto projektus vykdo visame pasaulyje. Įmonė yra valdoma „Nasdaq Vilnius“ listinguojamos investicijų į IT įmones bendrovės „INVL Technology“.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt
