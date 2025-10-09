Podcast avaa Sammon matkan Pohjois-Euroopan johtavaksi vahinkovakuutuskonserniksi

Sampo Oyj, lehdistötiedote, 9.10.2025 klo 10.00

Podcast avaa Sammon matkan Pohjois-Euroopan johtavaksi vahinkovakuutuskonserniksi

Sampo julkaisee podcastin, joka käsittelee konsernin historian käänteentekevää ajanjaksoa 2000-luvun alusta viime vuosiin asti ja nostaa esiin Björn Wahlroosin ja Torbjörn Magnussonin merkityksen yhtiön kehityksessä. Heidän johdollaan Sampo kehittyi vaikeuksissa olleesta suomalaisesta finanssipalveluyhtiöstä Pohjois-Euroopan johtavaksi vahinkovakuuttajaksi.

Podcastissa Wahlroos ja Magnusson kertovat omakohtaisesti Sammon matkasta ja sen käännekohdista. Wahlroos toimi Sammon konsernijohtajana vuosina 2001–2009 sekä hallituksen puheenjohtajana vuosina 2009–2023. Magnusson johti Ifiä vuosina 2002–2019, kunnes siirtyi Sammon konsernijohtajaksi vuonna 2020. Hän toimi Sammon konsernijohtajana syyskuuhun 2025 saakka.

Inside Sampo -podcast on saatavilla Sammon verkkosivuilla www.sampo.com/podcast sekä Spotifyssa ja YouTubessa.


