ESSO S.A.F. : Projet d’acquisition par North Atlantic de la participation d’ExxonMobil dans Esso S.A.F. Nomination d’un expert indépendant

Esso S.A.F. annonce aujourd’hui une nouvelle étape dans le projet d’acquisition par North Atlantic France SAS (« North Atlantic ») de l’intégralité de la participation d’ExxonMobil France Holding SAS (« ExxonMobil ») dans Esso S.A.F.

Nomination d’un expert indépendant

Sur recommandation du comité ad hoc, composé de membres indépendants et de l’administrateur représentant les salariés, le conseil d’administration a désigné le cabinet Ledouble SAS, représenté par Madame Agnès Piniot et Monsieur Romain Delafont, en qualité d’expert indépendant, conformément aux articles 261-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

L’expert indépendant, dont la lettre de mission a été signée le 8 octobre 2025, est chargé d’établir un rapport sur les conditions financières de l’offre publique d’achat qui serait déposée par North Atlantic après la finalisation de la transaction, sur l’ensemble des actions d’Esso S.A.F. non encore détenues par North Atlantic.

Si les conditions légales sont remplies à la fin de l’offre, il est rappelé que North Atlantic a annoncé qu’elle demanderait la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire. La conclusion du rapport de l’expert indépendant sera présentée sous la forme d’une attestation d’équité. Le rapport de l’expert figurera dans le projet de note en réponse d’Esso S.A.F. qui serait déposé auprès de l’AMF.

Prochaines étapes

Assemblée générale mixte des actionnaires le 4 novembre 2025.

Finalisation de la transaction attendue d’ici la fin de l’année 2025, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires, et de la réalisation de certains accords

de financement.

Esso S.A.F. reste pleinement mobilisée pour assurer la continuité de ses opérations et le service à ses clients tout au long de cette période de transition.

À propos d'Esso S.A.F.







Présent en France depuis plus de 120 ans, Esso S.A.F. est un acteur majeur du secteur pétrolier. Il contribue à la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la France en mettant sur le marché les produits nécessaires au bon fonctionnement de notre société moderne tout en étant pleinement engagé dans les efforts de décarbonation de ses activités.







