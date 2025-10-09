Verkkokauppa.com julkaisee vuoden 2025 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen 23.10.2025

Verkkokauppa.com Oyj SIJOITTAJAUUTINEN 9.10.2025 klo 11.45

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee vuoden 2025 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen torstaina 23.10.2025 noin klo 8.00.

Toimitusjohtaja Panu Porkka esittelee tuloksen kahdessa suorassa webcast -lähetyksessä:

Suomenkielinen esitys klo 10.00 Rekisteröidy lähetykseen: https://verkkokauppa.videosync.fi/2025-q3-tulos

klo 10.00 Englanninkielinen esitys klo 11.00 Rekisteröidy lähetykseen: https://verkkokauppa.videosync.fi/2025-q3-report

klo 11.00

Lähetykset ovat katsottavissa myös osoitteessa: www.verklive.com.

Esitykset ovat suunnattu analyytikoille, sijoittajille ja medialle, mutta kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita seuraamaan lähetyksiä.

Kysymyksiä voi lähettää etukäteen tai esitysten aikana sähköpostitse osoitteeseen: investors@verkkokauppa.com

Esitysmateriaali julkaistaan osavuosikatsauksen julkaisun jälkeen ja on saatavilla osoitteessa:

https://investors.verkkokauppa.com/fi/sijoittajat/raportit_ja_esitykset#tulosmateriaalit.

Tilaisuuksien tallenteet ovat saatavilla yhtiön sijoittajasivustolla lähetysten jälkeen.

Lisätietoja:

Elisa Forsman, sijoittajasuhdejohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

elisa.forsman@verkkokauppa.com

Puh. +358 44 206 6094

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.



Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.