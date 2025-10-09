サイ・ライフ・サイエンシズ (Sai life Sciences)、アジリティ・ライフ・サイエンシズ (Agility Life Sciences)、セントリックス・ファーマ・ソリューションズ (Centrix Pharma Solutions) が、イノベーター企業向けの医薬品開発を加速させるための「統合CMCパートナーシップ」を発表

英国・マンチェスターおよびインド・ハイデラバード発, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- サイ・ライフ・サイエンシズ (BSE: 544306 | NSE: SAILIFE)、アジリティ・ライフ・サイエンシズ、セントリックス・ファーマ・ソリューションズ は本日、革新的なバイオ医薬品企業にエンドツーエンドの化学・製造・品質管理 (CMC) サービスを提供することを目的とした統合CMCパートナーシップの開始を発表した。 この連携により、サイ・ライフ・サイエンシズのAPI開発、アジリティ・ライフ・サイエンシズの製薬処方開発、セントリックス・ファーマ・ソリューションズの医薬品開発および臨床製造における広範なCMCの専門知識が組み合わさる。

このパートナーシップを通じて、顧客は原薬と製剤の統合開発にアクセスできるようになり、非臨床試験からヒト初回投与 (FIH) 試験およびそれ以降の段階により効率的に移行することが可能となる。

統一された専門知識、シームレスな遂行

統合CMCパートナーシップは、CMCバリューチェーン全体にわたる深い専門知識を組み合わせることで、顧客が全体的な開発計画を策定・遂行するのを支援し、ヒット分子を新薬へと変換する。 主な利点には以下が含まれる：

充実した実験室および製造設備に支えられた、複数の分野にわたる 広範な科学的専門知識

合成ルートスカウティングから原薬製造まで、および予備処方から治験薬製造に至るまでの エンドツーエンドのサービス提供

クロスファンクショナル最適化 ：API (原薬) から医薬品開発までを統合した計画により、重複作業、リスク、コスト、開発期間を削減

：API (原薬) から医薬品開発までを統合した計画により、重複作業、リスク、コスト、開発期間を削減 新しい技術的リスクに対して部門横断的かつ予防的に対応する 俊敏性と柔軟性

技術チーム間の シームレスな連携 (医薬品製造プロセスにおける積極的な試料搬送と早期のAPI評価を含む)

(医薬品製造プロセスにおける積極的な試料搬送と早期のAPI評価を含む) 初回投与日から単一窓口を設け、プロジェクト遂行全体を通じて連携と説明責任を確保

その結果、イノベーター企業が自信を持って薬物候補を次の段階へと進められる、より迅速で効率的かつ協働的な道筋が実現する。

パートナーからの引用

「アジリティ・ライフ・サイエンシズおよびセントリックス・ファーマとの提携により、真に統合されたCMCサービスを提供できることを大変嬉しく思います。 お互いの強みを結集することで、私たちはイノベーター企業に対し、よりいっそう大きな価値を提供することができ、アイデアを迅速に、品質を維持して、効率的に医薬品へと変換するのを支援します。 このパートナーシップは、発見から治験、最終的には患者様へと至る道のりにおいて、顧客を支援するという私たちの共通の取り組みを反映しています」 — サイ・ライフ・サイエンシズ、マネージング・ディレクター兼CEO、クリシュナ・カヌムリ (Krishna Kanumuri)

「サイとセントリックスとのこのパートナーシップに参加できることを大変嬉しく思います。 当社の専門知識とエネルギーを組み合わせることで、顧客の分子を重要なマイルストーンへと加速させながら、リスクとコストを削減します」 — アジリティ・ライフ・サイエンシズ、CEO兼創設者、クレア・トンプソン博士 (Dr Claire Thompson)

「このパートナーシップで私が最も心躍るのは、それが体現する協力の精神です。 サイ、アジリティ、セントリックスの有能なチームが結集することで、シームレスな環境が創出されます。そうした環境では、専門知識が自由に行き来し、課題が共同で解決され、真の連携からクライアントが恩恵を受けます。 その目的は、人々が協力し、有望な科学を人々の生活を変える医薬品へと変換することです」 — セントリックス・ファーマ・ソリューションズ、CEO、クリス デビットソン (Chris Davison)

サイ・ライフ・サイエンシズについて

サイ・ライフ・サイエンシズは、世界で300社を超える革新的な製薬・バイオテクノロジー企業と提携し、複雑な低分子化合物の発見、開発、製造を加速させている主要な医薬品研究開発製造受託機関 (CRDMO) である。 3,400名以上の従業員と、インド・英国・米国に最先端の施設を擁し、持続可能性に重点を置くサイは、顧客が新薬を患者により迅速に届けることを可能にする。 www.sailife.com | contact@sailife.com

アジリティ・ライフ・サイエンシズについて

アジリティ・ライフ・サイエンシズは、製薬・バイオテクノロジー企業がバイオアベイラビリティ、安定性、送達の課題を克服するのを支援する、受賞歴のある製薬処方開発CDMO (医薬品開発製造受託機関) である。 問題解決の専門知識と柔軟なアプローチで知られるアジリティの「将来対応型高速製薬処方 (Fast Futureproof Formulations)」アプローチは、分子が臨床試験へと迅速に進み、かつ臨床試験を突破することを可能にする特注の処方を創出する。 www.agilitylifesciences.com | info@agilitylifesciences.com

セントリックス・ファーマ・ソリューションズについて

セントリックス・ファーマ・ソリューションズは、医薬品開発および臨床製造に重点を置いた専業CDMOである。 数十年にわたり培ってきた専門知識を基に、同社は科学に基づいた、患者中心のソリューションを提供し、分子から医薬品への道のりを加速させる。技術面の深さ、柔軟性のある遂行、品質の追求を組み合わせ、パートナーと患者双方に価値をもたらす。 www.centrixpharmasolutions.com | info@centrixpharmasolutions.com