Djurslands Bank opjusterer forventningerne til 2025

Fondsbørsmeddelelse 52/2025

Djurslands Bank opjusterer forventningerne til årets resultat før skat til niveauet 285-315 mio. kr. fra det tidligere udmeldte niveau på 230-270 mio. kr. i fondsbørsmeddelelse 3/2025 af 13. januar 2025.



Opjusteringen sker på baggrund af de realiserede resultater frem til dags dato. De væsentligste årsager til opjusteringen er:

højere basisindtjening som følge af et højere rentemiljø og aktivitetsniveau end forventet

højere kursreguleringer end forventet

samt en stærk kreditkvalitet på udlånsporteføljen, generelt gode økonomiske vilkår for vores kunder og deraf samlet en indtægt på nedskrivninger

Djurslands Bank offentliggør som tidligere udmeldt 1.-3. kvartalsrapporten den 7. november 2025.



Eventuelle spørgsmål kan rettes til Sigurd Bohlbro Simmelsgaard på telefon 8630 3148.





Venlig hilsen

Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard

Adm. direktør, CEO





Vedhæftet fil