Djurslands Bank opjusterer forventningerne til 2025

Fondsbørsmeddelelse 52/2025
Djurslands Bank opjusterer forventningerne til årets resultat før skat til niveauet 285-315 mio. kr. fra det tidligere udmeldte niveau på 230-270 mio. kr. i fondsbørsmeddelelse 3/2025 af 13. januar 2025.
Opjusteringen sker på baggrund af de realiserede resultater frem til dags dato. De væsentligste årsager til opjusteringen er:
- højere basisindtjening som følge af et højere rentemiljø og aktivitetsniveau end forventet
- højere kursreguleringer end forventet
- samt en stærk kreditkvalitet på udlånsporteføljen, generelt gode økonomiske vilkår for vores kunder og deraf samlet en indtægt på nedskrivninger
Djurslands Bank offentliggør som tidligere udmeldt 1.-3. kvartalsrapporten den 7. november 2025.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Sigurd Bohlbro Simmelsgaard på telefon 8630 3148.
Venlig hilsen
Djurslands Bank
Sigurd Bohlbro Simmelsgaard
Adm. direktør, CEO
