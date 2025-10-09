Til





Nasdaq Copenhagen A/S

Direktionen

Bernstorffsgade 40

1577 København V

www.rd.dk







Telefon 7012 5300















9. oktober 2025

Selskabsmeddelelse nummer 80/2025

Oplysning om ydelsesrækker, Realkredit Danmark A/S





I medfør af lov om kapitalmarkeder §24 oplyses hermed om ydelsesrækker vedrørende

Realkredit Danmark A/S pr. 1. oktober 2025. Oplysningerne fremgår af vedhæftede fil.

Oplysningerne vil endvidere kunne ses på Realkredit Danmarks hjemmeside på www.rd.dk .

For yderligere oplysning om dataformat- og indhold henvises til NASDAQ OMX hjemmeside.





Med venlig hilsen

Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk, 45 13 20 68.

Vedhæftede filer