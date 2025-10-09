Azimut confirme une découverte de surface à haute teneur en lithium sur la Propriété Wabamisk Est, région de la Baie James, Québec

LONGUEUIL, Québec, 09 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) annonce des résultats positifs suite au programme de terrain systématique de cet été sur sa Propriété Wabamisk Est (la « Propriété ») dans la région Eeyou Istchee Baie James au Québec (voir figures 1 à 6, photos 1 à 4).

Wabamisk Est fait partie d’une entente d’option révisée avec Rio Tinto Exploration Canada Inc. (« Rio Tinto »), qui regroupe les ententes d’option précédemment annoncées en 2023 (voir les communiqués de presse du 24 juillet 2025i et du 10 juillet 2023 ii ), en vertu desquelles Rio Tinto a l’option d’acquérir jusqu’à 70% d’intérêt en engageant des dépenses totalisant 85 millions $. Azimut agit à titre d’opérateur durant la première phase de l’entente révisée (voir la section ci-dessous). Le projet atteint maintenant l’étape des forages et Azimut proposera à Rio Tinto un programme agressif pour le début de 2026.

Azimut avance en parallèle deux autres découvertes sur la Propriété Wabamisk, située juste à l’ouest: la Zone Fortin (antimoine-or) et la Zone Rosa (or) (communiqués de presse du 9 juillet 2025iii et du 29 septembre 2025iv).

FAITS SAILLANTS

La prospection systématique réalisée cet été a permis de mettre à jour un vaste système de pegmatites à spodumène qui demeure ouvert dans toutes les directions. Le potentiel en découvertes additionnelles sous le mort-terrain est considéré comme excellent. Le décapage mécanique actuellement en cours permet d’étendre les corps pegmatitiques déjà connus, tout en révélant de nombreuses autres pegmatites à spodumène près de la surface, au sein d’une zone prospective d’au moins 4 km² répartie en quatre secteurs distincts (voir figures 3 à 6). L’objectif est de confirmer la continuité de la minéralisation sur une portion significative de cette zone. Le présent communiqué rend compte des résultats de la prospection; les résultats de la phase de décapage feront l’objet d’un prochain communiqué.



ont été identifiés et échantillonnés depuis le premier programme de terrain en 2024 destiné à vérifier un échantillon historique isolé indiquant . Sur les 109 échantillons choisis prélevés en 2025, 63 présentent des teneurs supérieures à 0,5% Li₂O:



16 échantillons avec des teneurs entre 0,5% et 1,0% Li ₂ O ; 18 échantillons avec des teneurs entre 1,0% et 2,0% Li ₂ O ; et 29 échantillons avec des teneurs supérieures à 2,0% Li ₂ O , jusqu’à un maximum de 6,93% Li ₂ O .



Sur les 195 échantillons prélevés au cours des deux campagnes de terrain (86 en 2024 et 109 en 2025), 110 présentent des teneurs supérieures à 1,0% Li ₂ O , dont 67 supérieures à 2,0% Li ₂ O . Veuillez noter que les échantillons choisis sont sélectifs par nature, qu’il est improbable qu’ils représentent des teneurs moyennes et ils pourraient ne pas correspondre à la minéralisation sous-jacente.



À Lithos-Nord, les corps pegmatitiques présentent une orientation générale nord-sud (variant de N350° à N20°) et des pendages vers l’est de 60° à 75°. Ces corps ont des épaisseurs apparentes variables (de 10 à 50 m, ou plus) et recoupent des métavolcaniques mafiques cisaillées d’orientation est-ouest. Ils forment un ensemble de corps intrusifs disposés en échelon le long d’un corridor est-ouest sur une distance de 1,2 km et sur au moins 250 m de largeur (le « Corridor Lithium »). D’autres orientations et pendages sont observés, incluant des pegmatites à faibles pendages et d’orientation est-ouest.



À Lithos-Sud, les corps pegmatitiques présentent des orientations vers le nord et des pendages vers l’est comparables à ceux de Lithos-Nord. Les épaisseurs apparentes observées jusqu’à présent varient de 10 à 15 m, mais selon les observations préliminaires, le décapage en cours pourrait révéler des corps plus volumineux. Ces pegmatites pourraient définir un second corridor lithinifère orienté est-ouest.

Les cristaux de spodumène sont généralement grossiers à très grossiers (jusqu’à 0,5 m), de couleur blanchâtre ou gris verdâtre, associés aux minéraux suivants : quartz, feldspath blanc, muscovite, apatite et tourmaline noire. De la holmquistite (amphibole caractéristique contenant du lithium) a été observée dans les roches encaissantes – principalement des métavolcaniques mafiques et des métasédiments gneissiques – à proximité des pegmatites à spodumène.





À propos de la Propriété Wabamisk Est

La Propriété Wabamisk Est (205 claims, 108,5 km²) est un projet détenu à 100% par Azimut qui a été optionné à Rio Tinto pour son potentiel en lithium. Wabamisk Est se situe 13 km à l’est de la propriété Clearwater (Fury Gold Mines Ltd), à 42 km au nord-est du gisement de lithium Whabouchi (Rio Tinto – Nemaska Lithium), et à 70 km au sud de la mine d’or Éléonore (Dhilmar Ltée). D’importantes lignes électriques traversent ou longent l’extrémité est de la Propriété. La route du Nord passe à 37 km au sud. La localité la plus proche est Nemaska, une municipalité de village Cri située à 55 km au sud-ouest.

Protocoles analytiques et gestion du projet

Des échantillons de roche ont été envoyés aux laboratoires ALS à Val d’Or ou à Montréal (Québec) pour analyses multi élémentaires par ICP (codes du laboratoire : ME-MS61, ME-MS89L). Azimut applique des procédures de contrôle qualité (QA/QC) conformes aux normes de l'industrie pour ses programmes d'échantillonnage.

Le projet est placé sous la direction d’Alain Cayer, géologue, Directeur de Projets.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés par Azimut dans les figures supportant ce communiqué. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

A propos de Rio Tinto et de l’entente d’option

Rio Tinto Exploration Canada (« Rio Tinto ») est une filiale canadienne de Rio Tinto Group (LSE : RIO, ASX: RIO), un groupe minier leader opérant à l’échelle mondiale visant les meilleures façons de fournir les matériaux dont le monde a besoin.

La Propriété Wabamisk Est fait partie d’une entente d’option révisée avec Rio Tinto (voir le communiqué de presse du 24 juillet 2025). Dans ce cadre, Rio Tinto peut acquérir :



1) Un intérêt initial de 50% dans trois propriétés de la part d’Azimut (Wabamisk Est, Corvet, Kaanaayaa) en finançant 25 millions $ en dépenses d’exploration et en faisant des paiements en argent totalisant 1,7 million $ avant le 31 décembre 2028 (800 000 $ déjà versés). Azimut est le gérant durant cette phase. 2) Un intérêt additionnel de 20% en vertu d’une seconde phase d’option avec 60 millions $ en travaux additionnels. Rio Tinto sera le gérant durant cette phase.

Azimut conserve le droit d’être financée jusqu’à la phase de production au moyen d’un prêt garanti de Rio Tinto, en contrepartie de l’octroi à Rio Tinto d’un intérêt additionnel de 5% dans les propriétés Wabamisk Est, Corvet et Kaanaayaa (pour un intérêt total de 75%). Azimut conserverait alors un intérêt de 25% financé jusqu’à la production.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium. Azimut avance en parallèle plusieurs projets à fort potentiel :

Wabamisk (100% Azimut) : Zone Fortin (antimoine-or) : les résultats en attente seront communiqués dès leur réception; Zone Rosa (or) : forages en cours.

(100% Azimut) : Zone Fortin (antimoine-or) : les résultats en attente seront communiqués dès leur réception; Zone Rosa (or) : forages en cours. Elmer (100% Azimut) : gîte d’or Patwon avec ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées v ) ; étude d’orientation interne (scoping study) en cours; évaluation sur le terrain du bloc de claims K2.

(100% Azimut) : gîte d’or Patwon avec ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées ) ; étude d’orientation interne (scoping study) en cours; évaluation sur le terrain du bloc de claims K2. Wabamisk Est (option Rio Tinto) : Lithos Nord et Sud (lithium) ; évaluation de terrain exhaustive en cours avant les forages.

(option Rio Tinto) : Lithos Nord et Sud (lithium) ; évaluation de terrain exhaustive en cours avant les forages. Kukamas (option KGHM) : Zone Perseus (nickel-cuivre-EGP); forages en cours.





Azimut détient également une position importante dans un district lithinifère émergent avec la découverte de Galinée, un projet en coentreprise avec SOQUEM.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte deux investisseurs stratégiques parmi ses actionnaires, Agnico Eagle Mines Limited et Centerra Gold Inc., qui détiennent respectivement environ 11% et 9,9% des actions émises et en circulation de la Société.

"Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Québec, Canada", préparé par: Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo. et Simon Boudreau, P.Eng. d'InnovExplo Inc., daté du 4 janvier 2024. Resources indiquées : 311 200 onces dans 4,99 Mt à une teneur de 1,93 g/t Au ; Ressources présumées : 513 900 onces dans 8,22 Mt à une teneur de 1,94 g/t Au.