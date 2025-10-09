Bombardier livre un premier avion Challenger 3500 à AB Jets, ouvrant un nouveau chapitre audacieux pour la société de nolisement privé

L’avion Bombardier Challenger 3500 est en voie de transformer la flotte d’AB Jets, procurant aux clients les avantages phares de l’industrie de ce leader de la catégorie des superintermédiaires

Le nouvel avion est le premier de trois jets Challenger 3500, qui vient compléter à la perfection la flotte existante d’AB Jets de neuf avions Learjet 60, offrant aux clients davantage d’options de nolisement

Faisant appel aux dernières percées en matière de design et de technologie, la cabine de l’avion Challenger 3500 assure une expérience de voyage rehaussée, optimisant la productivité dans un environnement intérieur raffiné





MONTRÉAL, 09 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que son client de longue date AB Jets, exploitant de vols nolisés, a pris livraison de son premier avion Challenger 3500, qui vient s’ajouter à sa flotte actuelle de neuf avions Learjet 60 en procurant aux clients une toute nouvelle expérience d’aviation. L’arrivée du nouvel avion Bombardier Challenger 3500 marque la première livraison de trois jets d’affaires superintermédiaires qu’AB Jets ajoutera à sa flotte, améliorant les options des clients pour cette société de services complets de nolisement privé cotée Argus Platine.

« Cette livraison est plus qu’une simple transaction, elle représente l’avenir d’AB Jets », a déclaré Andrew Bettis, président d’AB Jets. « Le Challenger 3500 est notre produit phare, un jet qui nous permet d’offrir à nos clients un plus grand confort, une plus longue distance franchissable et le même souci irréprochable de sécurité et de fiabilité qui caractérise notre culture. Nous sommes fiers d’accueillir cet avion et d’entamer un nouveau chapitre de notre histoire. »

« Bombardier a livré un avion d’une perfection absolue », a souligné David Turner, copropriétaire et directeur des opérations d’AB Jets. « Notre rôle consiste désormais à maintenir ce niveau de qualité, en veillant à ce que chaque vol d’AB Jets effectué à bord de l’avion Challenger 3500 reflète l’excellence de l’équipe qui l’a construit. »

« Cet avion remarquable offrira aux clients d’AB Jets la meilleure expérience d’aviation d’affaires qui soit en raison d’un engagement sans compromis à proposer des performances supérieures, une expérience haut de gamme en cabine, le vol le plus en douceur et une fiabilité constante », a affirmé Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Vente d’avions et Bombardier Défense. « Ajouter un nouvel avion Challenger 3500 à la flotte existante d’AB Jets d’avions Learjet procurera aux clients de l’affréteur d’innombrables nouvelles options de destination de nolisement et un nouveau monde emballant de possibilités. »

Mettant à profit certaines des caractéristiques clés de la gamme réputée d’avions Global de Bombardier, l’avion Challenger 3500 offre un confort et un luxe inégalés en cabine, intégrant de façon fluide des innovations de design et de technologie, y compris le fauteuil Nuage breveté de Bombardier. C’est un choix idéal pour l’exploitant de vols nolisés de Memphis (Tennessee), qui offre des services de transport aérien complémentaires aux courtiers, aux services d’opérations aériennes et aux exploitants. Que ce soit pour du soutien en période de demande de pointe ou comme solution d’urgence fiable, la feuille de route d’AB Jets en matière de fiabilité la positionne comme partenaire de confiance dans le secteur de l’aviation.

Sur le plan de la technologie sur mesure, l’avion Challenger 3500 ouvre la voie. Il intègre plusieurs fonctionnalités qui constituent autant de premières dans l’industrie dans son système de gestion cabine évolué, dont la commande vocale, un système de divertissement 4K inégalé, des chargeurs sans fil de premier ordre et une véritable philosophie « apportez votre propre appareil » en cabine.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

À propos d’AB Jets

AB Jets est un affréteur privé offrant des services complets avec une flotte à géométrie variable partout aux États-Unis. Basée à Memphis (Tennessee), AB Jets fournit à ses clients un service exceptionnel depuis plus de vingt ans. Son indicatif d’appel de contrôle aérien, « FORTITUDE », souligne et renforce sa culture d’entreprise. Bon nombre de ses administrateurs et hauts dirigeants travaillent pour l’entreprise depuis plus de dix ans, et son équipe très motivée va de succès en succès grâce à sa résilience et à sa persévérance. Exploitant ayant la cote de sécurité Argus Platine, AB Jets démontre son engagement à atteindre ses objectifs par sa feuille de route impeccable en matière de sécurité et de fiabilité. AB Jets est toujours prête à fournir des vols, jour et nuit, toute l’année durant. Pour en savoir plus sur AB Jets, visitez le site ABjets.com.

