NioBay confirme la réception d’un permis d’exploration pour son projet James Bay niobium

MONTRÉAL, 09 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB : NBYCF), confirme la réception d’un avis du gouvernement de l’Ontario. Cet avis annonçait l’octroi d’un nouveau permis d’exploration pour le projet James Bay niobium localisé à 42 km au sud de la localité de Moosonee (Ontario). À noter que NioBay détient également un bail minier valide jusqu’en octobre 2028.

Permis et travaux

Le permis alloué, valide pour 3 années, permet de reprendre et compléter la campagne de forage qui fut arrêtée à la demande de la Première Nation Moose Cree (la « PNMC ») le 17 mars 2022. La nouvelle campagne d’exploration prend en compte les craintes de la communauté au sujet de la gestion de l’eau en modifiant le patron de forage afin de s’éloigner du South Bluff Creek. Ce permit exige une campagne héliportée et une gestion stricte de l’eau et des boues de forage. Ces exigences furent rencontrées par l’entreprise lors de la dernière campagne de forage.

Reconnaissance des terres

Le conseil d'administration de NioBay reconnaît que le projet de niobium de la Baie James fait partie du Traité 9 et constitue le territoire principal de la PNMC. Nous respectons les droits et intérêts autochtones de Moose Cree et des communautés autochtones visées par le Traité 9.

Mot du président et chef de la direction de Métaux NioBay

« Le contexte géopolitique a bien changé depuis les deux dernières années concernant les minéraux critiques et stratégiques; nous considérons que ce permis est octroyé dans cet optique qui est de pouvoir compter sur des métaux canadiens pour alimenter nos chaines d’approvisionnement au pays. Nous prenons acte de ce permis mais nous n’avons pas l’intention de conduire le prochain programme d’exploration sans la contribution des membres de la communauté locale. Notre modus operandi sera le même que lors de nos différents projets ailleurs au Canada, soit d’impliquer la communauté locale dans la planification et la réalisation des travaux. Il est prioritaire pour la Société de travailler avec le PNMC pour faire avancer ces travaux d'exploration », a déclaré Jean-Sébastien David, géo, président et chef de la direction de NioBay.

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Jean-Sébastien David, géo., une personne qualifiée selon la Norme canadienne 43-101. M. David est président et chef de la direction de Métaux NioBay inc.

À propos des Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file dans le développement de mines à faible consommation de carbone et de pratiques responsables de gestion de l’eau et de la faune, tout en donnant la priorité à l’environnement, à la responsabilité sociale, à la bonne gouvernance et à l’inclusion de toutes les parties prenantes. La priorité absolue, qui est essentielle à cette réussite, est le consentement et la pleine participation des communautés autochtones sur les territoires ou les terres ancestrales desquelles la Société opère. La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh. La Société a également la possibilité d'acquérir une participation de 80 % dans le projet Foothills, un projet de production de phosphate de titane situé à proximité de l'ancienne mine de St-Urbain au Québec.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

