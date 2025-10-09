2025. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Segmendid (EURm) Q3/25 Q3/24 yoy 9m/25 9m/24 yoy Supermarketid 150,9 149,5 0,9% 454,9 446,3 1,9% Kaubamajad 22,4 21,5 3,8% 70,8 71,0 -0,2% Autokaubandus 52,7 50,7 4,1% 135,2 149,6 -9,6% Turvasegment 4,8 5,6 -15,4% 13,7 15,9 -13,7% Kinnisvara 1,9 1,7 12,1% 5,8 5,2 12,4% Müügitulud kokku 232,7 229,1 1,5% 680,4 687,9 -1,1% Supermarketid 4,7 5,3 -11,7% 8,7 11,5 -24,3% Kaubamajad -1,0 -1,1 -7,0% -2,7 -2,1 28,9% Autokaubandus 2,5 3,2 -23,0% 4,8 8,9 -45,8% Turvasegment 0,2 0,4 -51,8% -0,2 0,3 -175,3% Kinnisvara 2,4 1,6 45,4% 7,0 5,5 25,8% IFRS 16 -0,6 -0,8 -30,9% -1,5 -1,8 -15,5% Maksueelne kasum kokku 8,1 8,6 -5,7% 16,0 22,3 -28,1%

Grupi 2025. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 232,7 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 1,5%. Üheksa kuu müügitulu oli 680,4 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2024. aasta esimese üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 687,9 miljonit eurot, 1,1%. Grupi 2025. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata maksueelne kasum oli 8,1 miljonit eurot, jäädes sellega aasta varasemale sama perioodi kasumile alla 5,7%. Esimesel üheksal kuul oli maksueelne kasum 16,0 miljonit eurot, langedes aasta varasemaga võrreldes 28,1%.

Mitu kvartalit languses püsinud Grupi müügitulu pöördus kolmandas kvartalis mõõdukale kasvule, jättes siiski esimese üheksa kuu kogu müügitulu pisut alla eelmist aastat. Müügitulu kasvas pea kõigis Grupi ärisegmenti-des. Langust näitas vaid ühekordsetest projektidest enam sõltuv turvasegment. Grupi müügitulu Eestis mõjutas endiselt oluliselt aasta alguses kehtima hakanud automaks ning sellega seotud spekulatsioonid, mille tagajärjel vähenes uute autode turumaht Eestis esimese üheksa kuu jooksul 40,5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Grupi Eesti autosegmendi ettevõtete müügitulu langus piirdus siiski ligikaudu kolmandikuga. Kokkuvõttes jäi Grupi autosegmendi üheksa kuu müügitulu eelmise aasta tasemest 9,6% madalamaks, kuna negatiivset mõju tasakaalustasid Läti ja Leedu tütarettevõtete tugevamad tulemused. Juulis tõusnud käibemaksu-määr, toiduainete hinnatõus ja tarbijate jätkuv ettevaatlikkus on survestanud suurendama sooduskampaaniate osakaalu müügitulus, mõjutades samal ajal negatiivselt marginaale. Ehkki kolmandas kvartalis suutis Grupp saavutada 2024. aastaga võrreldava kasumi, jättis esimese poolaasta nõrk tulemus Grupi üheksa kuu puhaskasumi viimaste aastate madalaimaks. Statistikaameti ettevõtete majandusnäitajad kinnitavad sarnast trendi kogu jaekaubandussektoris. Müügitulu on küll kasvanud, kuid 2025. aasta esimesel poolaastal tegutsesid kõik Eesti jaekaubandusettevõtted (v.a mootorsõidukite müük) koondsummas isegi kahjumiga. Kaubandusprotsesside sisemise efektiivsuse suurendamiseks ja tööjõukulude optimeerimiseks jätkab Grupp tarneahela tõhustamist koostöös logistikakeskusega. Grupi tööjõukulud kasvasid üheksa kuuga 5,0%, samas Eesti keskmise palga statistika näitab 6%list kasvutrendi. EURIBORi langusega seoses realiseerus finantskuludes pangalaenude ja liisingute intressidelt leevendust 0,7 mln eurot võrreldes aasta varasema.

Kaubamajade segmendis jõudis viimistlusfaasi I.L.U. e-poe platvormiuuenduse projekt, rohkemate turundus-võimalustega e-poe lansseerimine on planeeritud neljandasse kvartalisse. Varasemalt aruandeaastal toimusid esimeses kvartalis Kaubamajade segmendis Kaubamaja Tallinna müügimaja Lastemaailma kahel korrusel renoveerimistööd. Uuenenud Lastemaailm avati märtsis. Grupile kuuluv Leedu kinnisvaraettevõte jätkab uue KIA ja Škoda esindussalongi ning teenindushoone ehitust Vilniuses, mille eesmärk on toetada Grupi auto-segmendi laienemist Leedu turul. Eestis jätkuvad tööd Peetri autoesinduse kõrvale uue keretööde töökoja rajamiseks. Käesoleval aastal on samuti alustatud mitmete kauplusehoonete renoveerimisprojektidega, mille eesmärk on viia hooned vastavusse tänaste ärivajadustega ning suurendada nende energiatõhusust. Käesoleva aasta neljandas kvartalis on kavas renoveerida Jõgeva Selver, lisaks on alustatud ettevalmistustega 2026. aastal avada plaanitava uue Pärnu Papiniidu Selveri arenduseks ja Laulasmaa Selveri laiendamiseks.

Aruandeperioodi lõpul oli püsikliente arv üle 750 tuhande kasvades aastaga 1,4%. Püsiklientide osatähtsus Grupi käibes oli 85,9% (2024. aasta esimesel üheksal kuul oli see 85,6%). Mugav ja kiiresti populaarsust koguv Partnerkaardi äpp on kujunenud oluliseks digikanaliks, mida kvartali lõpuks kasutas juba üle 323 tuhande kliendi.

Supermarketite segment

Supermarketite ärisegmendi 2025. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu oli 150,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrdluses 0,9%. Üheksa kuu konsolideeritud müügitulu oli 454,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasema näitaja suhtes 1,9%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2025. aasta kolmandas kvartalis ja ka üheksa kuud kokku vaates, nii segment kokku kui võrreldavate kaupluste vaates 0,40 tuhat eurot, püsides kõikides alamlõigetes aasta varasemal tasemel. Kauplustest tehti 2025. aasta üheksal kuul 33,5 miljonit ostu, mis on 1,3% enam kui aasta varem. 2025. aasta kolmandas kvartalis olid nii maksueelne kasum ja puhaskasum 4,7 miljonit eurot, olles baasperioodist 0,6 miljonit eurot väiksem. Üheksa kuu supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 8,7 miljonit eurot, jäädes võrdlusbaasile alla 2,8 miljonit eurot. Puhaskasum esimesel üheksal kuul oli 8,1 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 1,7 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult – käesoleval aastal oli dividendide tulumaks 1,0 miljoni euro võrra väiksem aasta varasemast.

Majandustulemuste hindamisel tuleb võtta arvesse, et vaadeldava perioodi baasandmed ei sisalda täies ulatuses Raadi ja Rocca al Mare Selveri andmeid, mis avati 2024. aasta kolmandas kvartalis. Samas on baasandmed suuremad Maardu Selveri andmete võrra, mis suleti käesoleva aasta veebruaris.

Supermarketite kolmanda kvartali müügitulemusi mõjutas jätkuvalt Eesti majanduskeskkonna ja jaekaubanduse üldine olukord ning tarbijate nõrk ostujõud. 2025. aasta algusest kehtima hakanud eraisiku tulumaksumäära tõus 22 protsendile mõjutas tarbijate kindlustunnet negatiivselt ning alates 1. juulist 2025 rakendunud käibemaksumäära tõus 24 protsendile on toonud kaasa märgatavaid muutusi tarbijakäitumises. Toidu- ja esmatarbekaupade jaemüügimahud on jätkuvalt langustrendis. Statistikaameti andmetel kasvas 2025. aasta esimese kaheksa kuu jooksul spetsialiseerimata kaupluste jaemüük, kus ülekaalus on toidukaubad, tubakatooted ja alkohol, jooksevhindades 2,4%. Selveri müügitulu kasv on olnud turusegmendiga üsna samal tasemel.

2025. aasta kolmanda kvartali majandustulemusi mõjutasid müükide mahuline vähenemine ning ostukorvis suurest kampaaniatoodete osakaalust tingitud brutomarginaali langus. Käesoleva aasta tegevuskulude baas on suurenenud uute kaupluste ning Maardu kaupluse sulgemisega seotult ühekordsete kulude võrra. Samas on edukalt toime tuldud erinevate teenuste ja materjalide sisendhindade tõusu survega ning kulutuste mahtude optimeerimisega, mille tulemusena tegevuskulude efektiivsusnäitajad on suudetud hoida aasta varasemal tasemel. Surve palgakuludele ja palgakasvust aeglasem müügitulu kasv on tinginud väikese tööjõuefektiivsuse languse. 2025. aasta jooksul võetakse tarneahelas täies mahus kasutusele 2024. aastal Maardusse rajatud logistikakeskus, mis aitab efektiivistada supermarketite kaubandusprotsesse.

Jätkuvalt on üle segmendi fookuses kaupade sortiment ning protsesside optimeerimine. Muutunud kliendinõudlusele paremini vastamiseks lisas Selver aruandeaastal oma tootevalikusse Skandinaavia white label’i kaubamärgi First Price, mis on eksklusiivselt saadaval Selveri ja Delice’i kauplustes. First Price sari ühendab taskukohase hinna ja usaldusväärse Skandinaavia kvaliteedi, laiendades ettevõtte soodsate igapäevatoodete valikut. Keskusköögi Kulinaaria Selveri Köögi kaubamärgi tootearenduses panustatakse innovatsiooni, tuues turule uusi tootesarju alates restoranikvaliteediga kastmetest ja laienenud võileibade valikust kuni Selveri 30 juubeli tordini toorjuustu ja karamellikreemiga. Muu hulgas keskendutakse arenduses toodete kõrge kvaliteedi säilitamisele ning soola-, suhkru- ja rasvasisalduse vähendamisele. Kulinaaria toodangu pakkimisel on jätkuvalt tähelepanu suunatud pakendite ja pakendikasutuse tõhustamisele. Fookuses on ka tegevusmahu suurendamine Bolt Market ja Wolt platvormidel ning Selveri e-poe arendamine. Käesoleva aasta algul valiti Selveri e-pood Eesti e-kaubanduse Liidu poolt korraldatud rahvahääletusel Eesti rahva lemmikpoeks toidu- ja tarbekaupade kategoorias.

Supermarketite segment jätkab tegutsemist vastutustundlikult ja jätkusuutlikkusele pühendunult eesmärgiga pidevalt täiustada oma tegevusi keskkonnamõju vähendamiseks. Ringmajanduse edendamiseks ja jäätmete ringlussevõtu määra suurendamiseks on ajakohastatud oma jäätmekäitlussüsteemi. Erinevate materjalide kogumine ja transport toimub nüüd läbi logistikakeskuse, mis võimaldab tõhusamat sorteerimist ja taaskasutusse suunamist ning vähendab ka süsinikujalajälge. Käesolevast aastast pakutakse klientidele uusi monomaterjalist korduvkasutatavaid poekotte, mis on valmistatud ümbertöödeldud materjalist. Tänu polüpropüleenist koostisele on need kotid lihtsasti ringlusse võetavad. Panustatud on ka kogukondade arengusse, pakkudes suveperioodil töövõimalusi paljudele noortele. Sellega toetatakse noorte tööhõivet ja tööharjumuste kujundamist. Aprillis liitus Selver President Kaljulaidi Fondi eestvedamisel loodud tööandjate algatusega Vägivallavabaks, mis ühendab tööandjate tegevust lähisuhtevägivalla vastu.

Oktoobris alustatakse Jõgeva Selveri renoveerimisega, mille raames laiendatakse ka kaupluse müügipinda ning võetakse kasutusele keskkonnasäästlikemad lahendused. 2026. aastal on kavas renoveerida Harjumaal Laulasmaa Selver, mille raames suureneb ka kaupluse müügipind. 2026. aasta lõpus või 2027. aasta alguses on kavas avada uus Papiniidu Selver Pärnus. Mõlema projekti osas on alanud ettevalmistavad tegevused.

Supermarketite segmenti kuulub septembri lõpu seisuga 72 Selveri kauplust, 2 Delice kauplust, Rändpood ning kohvik, kogumüügipinnaga 123,8 tuhat m². Lisaks e-Selver, mis on Eesti suurima teeninduspiirkonnaga e-pood ja keskusköök Kulinaaria OÜ.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2025. aasta kolmanda kvartali müügitulu oli 22,4 miljonit eurot, mis ületas eelmise aasta tulemust 3,8%. Üheksa kuu müügitulu oli 70,8 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta võrreldavale perioodile alla 0,2%. Kaubamajade segmendi 2025. aasta kolmanda kvartali maksueelne kahjum oli 1,0 miljonit eurot. Maksueelne kahjum vähenes 0,1 miljoni euro võrra. Üheksa kuu maksueelne kahjum oli 2,7 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest nõrgem 0,6 miljoni euro võrra.

Kaubamaja müügimajade üheksa kuu keskmine müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 0,30 tuhat eurot kuus, püsides eelmise aastaga samal tasemel. Kolmandas kvartalis mõjutas müügitulu kasvu positiivselt edukas suvine allahindluskampaania, mis peegeldab kampaaniate üldiselt head tulemuslikkust sel aastal. Ka sügisene Ilu Aeg kampaania oli läbi aegade edukaim. Vaatamata jahedatele suvekuudele, mis ei toetanud suveriiete müüki, oli Kaubamaja varude seis eelmise aastaga võrreldes parem ja seetõttu puudus suvise allahindluskampaania ajal vajadus ulatuslike allahindluste järele. Toidukaubanduses on konkurentidest eristuv kaubavalik jätkuvalt Toidumaailmadele toonud uusi püsikliente ja müügitulemused ületavad ootusi. Aasta esimestel kuudel oli Tallinna Lastemaailma kahel korrusel renoveerimistööd, märtsis avati täielikult uuenenud kontseptsiooniga osakond. Lisandusid uued kaubamärgid ja elustiilipõhine väljapanek, mis tekitas klientides elavat huvi. Kaubamajale on toonud ka positiivset tähelepanu ning toiminud hästi eksklusiivsed erikollektsioonid, mis on müügil vaid Kaubamajas. Kevadhooajal toimus koostöö Lilli Jahiloga, kes lõi Kaubamajale juubelikollektsiooni. Sügiskampaania avas Sigrid Kuuse ehtekollektsioon ning Kätlin Kaljuvee loodud uus PAI voodipesukollektsioon. Klientide huvi e-poe vastu on tuntavalt kasvanud näidates kahekohalist kasvutempot võrreldes eelmise perioodiga.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2025. aasta kolmanda kvartali müügitulu oli 1,9 miljonit eurot, mis 2024. aasta sama perioodiga võrreldes vähenes 4,6%. Kolmandas kvartalis oli kahjum 0,02 miljonit eurot, mis oli 2024. aasta võrreldava perioodi tulemusest nõrgem 0,1 miljonit eurot. 2025. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 5,6 miljonit eurot, mis on langenud 2024.aasta sama perioodiga võrreldes 4,7%. 2025.aasta esimese üheksa kuu kahjum oli 0,2 miljonit eurot, mis oli 2024. aasta võrreldava perioodi tulemist nõrgem 0,3 miljonit eurot. Klientide kindlustunne tarbida on endiselt madal ja ootus kampaaniahindadele kõrge. Kolmanda kvartali tulemustele andsid taas tooni püsiklientidele suunatud turunduskampaaniad. Viimistlusfaasi jõudis I.L.U. e-poe platvormiuuenduse projekt, rohkemate turundusvõimalustega e-poe lansseerimine on planeeritud neljandasse kvartalisse.

Autokaubandus

Autokaubanduse segmendi 2025. aasta kolmanda kvartali 52,7 miljoni euro suurune müügitulu ületas 2024. aasta kolmanda kvartali müügitulu 4,1%ga. Esimese üheksa kuu müügitulu oli 135,2 miljonit eurot, langedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 9,6%. Kolmandas kvartalis müüdi 1 592 uut sõidukit, mis oli 1,4% enam aasta varasemast sama perioodi tulemusest. Esimesel üheksal kuul müüdi kokku 4 025 uut sõidukit, mis oli 15,1% vähem, kui aasta varem. Segmendi 2025. aasta kolmanda kvartali maksueelne kasum oli 2,5 miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist 0,7 miljoni euro võrra nõrgem. Esimese üheksa kuu maksueelne kasum oli 4,8 miljonit eurot, jäädes 4,1 miljoni euro võrra aasta varasemale tulemusele alla.

2025. aasta kolmandas kvartalis mõjutasid Grupi autosegmendi tulemusi jätkuvalt aasta algusest Eestis kehtestatud mootorsõidukimaks ning üldine tarbijakindluse langus, mille tulemusel vähenes uute autode turumaht Eestis 40% võrra. Sellest hoolimata võimaldas Grupi Balti riikide ülene ärimudel tasakaalustada Eestis vähenenud müügitulu tänu stabiilsematele tulemustele Läti ja Leedu jaeturgudel ning KIA sõidukite jätkuvale impordile kogu Baltikumis. KIA turuosa hoidmiseks ja tükimüükide säilitamiseks on käivitatud aktiivmüügi programmid suurklientidele (fleet müük), mille esimesed tulemused on olnud julgustavad. Järelteeninduse ja varuosade müük kasvab kooskõlas brändide autopargi laienemisega. Leedu turul jätkus soodne areng, kus suudeti säilitada müügimahtude kasv. Samas tõi käimasolev Vilniuse KIA–Škoda autoesinduse ehitus kaasa ajutise kulubaasi suurenemise. Uus müügi- ja teeninduskeskus valmib plaanide kohaselt novembris 2025. Eestis edeneb Viking Motorsi kereremondi töökoja rajamine vastavalt graafikule, mille valmimine toetab järelteeninduse võimekuse suurenemist.

Suvekuudel jõudis Baltikumi turule oodatud, uuenenud linnamaastur KIA Sportage, mille edukas turuletulek tõi selle mudeli augustis Eestis enim müüdud sõiduautode hulka. Samuti alustati uue elektrimudeli KIA EV4 müüki, mis mitmekesistab Grupi elektriautode valikut. Aasta lõpus on oodata KIA Ceedi järeltulija, mudeli K4, turuletulekut, mille vastu on juba varakult tuntud suurt huvi.

Turvasegment

Turvasegmendi 2025. aasta kolmanda kvartali kontserniväline müügitulu oli 4,8 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 15,4%. Segmendi kolmanda kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 0,2 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodiga võrreldes oli see 0,2 miljoni euro võrra kehvem tulemus. Turva-segmendi 2025. aasta esimese üheksa kuu kontserniväline müügitulu oli 13,7 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13,7%. Segmendi üheksa kuu maksueelseks kahjumiks kujunes 0,2 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodiga võrreldes oli tulemus 0,5 miljoni euro võrra kehvem.

Kolmanda kvartali tulemused olid eelmise aasta tasemest nõrgemad, kuid võrreldes teise kvartaliga on märgata positiivseid trende, ehkki kasumimarginaalid ja teenusmahud on endiselt surve all. Kasvu näitasid valveteenused, inventeerimisteenused ning turvatehnika hoolduste portfell. Suurimas languses oli tehnikaprojektide ehitus. Ettevõtte fookus on müügitegevuse suurendamisel, olemasoleva tegevuse efektiivistamisel ja uute arendusprojektide elluviimisel.

Kinnisvarad

Kinnisvarasegmendi 2025. aasta kolmanda kvartali grupiväline müügitulu oli 1,9 miljonit eurot. Müügitulu kasvas aasta varasemaga võrreldes 12,1%. Üheksa kuu grupiväline müügitulu oli 5,8 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 12,4%. Kinnisvara segmendi 2025. aasta kolmanda kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,4 miljonit eurot. Maksueelne kasum kasvas võrdlusperioodiga võrreldes 45,4%. Üheksa kuu maksueelne kasum oli 7,0 miljonit eurot, kasvades 25,8% võrra.

Käesoleva aasta müügitulu kasvu on eelkõige toetanud eelmise aasta lõpus tegevust alustanud grupivälisele osapoolele üürile antud logistikakeskuse üüritulu lisandumine. Uued üürnikud on kasvatanud keskuste üüritulu. Läti kinnisvaraettevõttel puudub viimastes kvartalites grupiväline müügitulu, kuna aasta alguse seisuga müüdi ärihooned, mida üüriti grupivälistele osapooltele. Aruandeperioodi kasumi kasvus peegeldub peamiselt müügitulu kasvu ja laenuraha odavnemise mõju. Intressikulud on segmendis langenud pea veerandi võrra. Võrdlusperioodi tulemustes kajastus 2024. aasta aprillis müüdud Punase Selveri hoone müügikahjum.

Vilniuses on lõppjärgus uue KIA ja Škoda esindussalongi ning teenindushoone ehitustööd. Hoone valmimine ja kasutusele võtmine on kavandatud enne aasta lõppu. Eestis on käimas ehitustööd Peetris, kuhu rajatakse KIA müügi- ja teeninduskeskuse kõrvale keretööde töökoda. Hoone laiendamise ja rekonstrueerimistööd toimuvad Laulasmaa Selveris. 2024. aasta sügisel valminud logistikakeskuse hoonele omistati juunis BREEAM sertifikaat tasemel Excellent ning kinnitus EU taksonoomia alusel vastavus A-energiaklassi nõuetele. Koostöös Enefitiga jätkatakse kaupluste parklatesse elektriautode laadimisseadmete paigaldamist.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

30.09.2025 31.12.2024 VARAD Käibevara Raha ja pangakontod 11 630 45 454 Nõuded ja ettemaksed 21 197 30 310 Varud 102 683 97 091 Käibevara kokku 135 510 172 855 Põhivara Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 231 235 Sidusettevõtjad 1 695 1 733 Kinnisvarainvesteeringud 75 660 81 284 Materiaalne põhivara 424 636 424 794 Immateriaalne põhivara 26 276 25 785 Põhivara kokku 528 498 533 831 VARAD KOKKU 664 008 706 686 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 14 113 44 436 Võlad ja ettemaksed 96 160 110 997 Lühiajalised kohustused kokku 110 273 155 433 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 300 711 279 958 Võlad ja ettemaksed 1 323 1 285 Edasilükkunud tulumaksukohustus 7 939 7 939 Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 524 543 Pikaajalised kohustused kokku 310 497 289 725 KOHUSTUSED KOKKU 420 770 445 158 Omakapital Aktsiakapital 16 292 16 292 Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603 Ümberhindluse reserv 110 135 112 167 Jaotamata kasum 114 208 130 466 OMAKAPITAL KOKKU 243 238 261 528 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 664 008 706 686

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

III kvartal 2025 III kvartal 2024 9 kuud 2025 9 kuud 2024 Müügitulu 232 651 229 107 680 431 687 933 Muud äritulud 637 702 1 258 1 252 Müüdud kaupade kulu -169 866 -166 081 -494 915 -499 682 Teenuste kulud -14 331 -14 733 -45 184 -44 951 Tööjõukulud -27 452 -26 199 -84 973 -80 891 Põhivara kulum ja väärtuse langus -10 609 -10 609 -31 982 -31 686 Muud ärikulud -183 -241 -759 -1 031 Ärikasum 10 847 11 946 23 876 30 944 Finantstulud 54 98 408 427 Finantskulud -2 819 -3 488 -8 405 -9 278 Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse meetodil 14 33 132 166 Kasum enne tulumaksustamist 8 096 8 589 16 011 22 259 Tulumaks 0 0 -7 827 -5 313 Aruandeperioodi puhaskasum 8 096 8 589 8 184 16 946 Muu koondkasum Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku 0 0 0 0 ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM 8 096 8 589 8 184 16 946 Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta

(eurodes) 0,20 0,21 0,20 0,42

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

