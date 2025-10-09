Hagar hf.: Upplýsingar um birtingu uppgjörs 2. ársfjórðungs 2025/26

 Hagar hf.

Hagar hf. birta uppgjör 2. ársfjórðungs, þ.e. fyrir tímabilið 1. júní til 31. ágúst 2025, eftir lokun markaða, fimmtudaginn 16. október nk.

Kynningarfundur fyrir markaðsaðila og hluthafa verður haldinn á Nauthól, Nauthólsvegi 106 í Reykjavík, föstudaginn 17. október kl. 08:30. Þar munu Finnur Oddsson, forstjóri, og Guðrún Eva Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, kynna rekstur og afkomu félagsins, ásamt því að svara fyrirspurnum.

Fundinum verður auk þess streymt og er skráning á streymið hér: https://www.hagar.is/skraning.

Kynningargögn verða aðgengileg á íslensku á heimasíðu Haga, www.hagar.is, við upphaf fundar. Kynningargögn verða aðgengileg á ensku eigi síðar en 20. október nk. á https://www.hagar.is/en/.


