Íþaka fasteignir ehf.: Staðfesting á skýrslu um fjárhagsleg og sérstök skilyrði skuldabréfaflokka ITHAKA 291128, ITHAKA 070627, ITHAKA 051233 og ITHAKA 300834

Meðfylgjandi má finna staðfestingu PricewaterhouseCoopers ehf. á skýrslu Íþöku fasteigna ehf. um fjárhagsleg og sérstök skilyrði í tengslum við skuldabréf í flokkunum ITHAKA 291128, ITHAKA 070627, ITHAKA 051233 og ITHAKA 300834 Útreikningar og staðfesting fjárhagslegra skilyrða skal fara fram í kjölfar birtingu árs- og árshlutareiknings félagsins, en árshlutareikningur Íþöku fasteigna ehf. vegna fyrstu 6 mánaða 2025 var birtur þann 26. september 2025.
Yfirferð eftirlitsaðila á fjárhagslegum og sérstökum skilyrðum samræmist mati Íþöku fasteigna ehf. og var skýrsla félagsins um fjárhagsleg skilyrði staðfest.
Nánari upplýsingar veitir Gunnar Valur Gíslason, framkvæmdastjóri, í síma 822-4403 eða í tölvupósti á gunnarvalur@ithaka.is.
Viðhengi