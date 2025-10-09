Benevity lance la Saison 4 de son podcast « Speaking of Purpose »

CALGARY, Alberta, 09 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity, Inc., principal fournisseur mondial de logiciels d’impact social a annoncé aujourd’hui le lancement de la saison 4 de « Speaking of Purpose » par Benevity®, un podcast qui présente des conversations franches avec des cadres dirigeants sur les forces actuelles qui affectent l’entreprise, le leadership et le bien social.

Animé par Sona Khosla, Directrice de l’impact chez Benevity et Responsable de Benevity Impact Labs, le podcast comprend huit épisodes à la fois ambitieux et authentiques, au cours desquels des acteurs du changement inspirants se penchent sur ce que signifie réellement le pouvoir de la détermination, de la durabilité et de l’impact social à l’échelle mondiale.

« Ces derniers temps, nous n’entendons pas suffisamment de voix courageuses dans le monde », a déclaré Sona Khosla. « Cette saison de Speaking of Purpose donne la parole à des acteurs du changement audacieux issus de grandes entreprises internationales et de petites organisations à but non lucratif qui ne se laissent pas décourager et continuent à aller de l’avant avec détermination, à un moment où cela semble particulièrement difficile. Ces leaders nous rappellent que nous ne vivons plus dans un monde binaire et qu’en réalité, agir avec détermination est tout à fait compatible avec la recherche du profit. »

La saison 4 débute aujourd’hui avec une conversation entre Sona Khosla et Rose Marcario, ancienne PDG de Patagonia, qui a redéfini la réussite d’une entreprise grâce à des décisions audacieuses et fondées sur des valeurs. Qu’il s’agisse d’encourager les clients à ne pas acheter de produits Patagonia lors du Black Friday ou d’intégrer une mission dans tous les aspects de l’entreprise, Rose Marcario démontre comment les convictions morales et la stratégie commerciale peuvent non seulement coexister, mais aussi mener au succès. Sous sa direction, le chiffre d’affaires de Patagonia a quadruplé.

Les autres épisodes de la saison présente des conversations tout aussi passionnantes avec les personnalités suivantes :

Charu Adesnik, Directrice adjointe et Directrice des opérations de la Cisco Foundation

Soraya Alexander, prochaine PDG de Benevity et ancienne Directrice des opérations de GoFundMe

Michael Thatcher, PDG de Charity Navigator, Victoria Vrana, PDG de GlobalGiving

Shaady Salehi, Directrice exécutive du Trust-Based Philanthropy Project

Dr. Andrew Jones, Chercheur principal, The Conference Board

Maya Colombani, Responsable du développement durable, des droits humains, de la diversité, de l’équité et de l’inclusion chez L’ORÉAL Canada.

Maintenant dans sa quatrième saison, Speaking of Purpose continue de mettre en lumière l’intersection entre le monde de l’entreprise et la détermination, en proposant des stratégies concrètes et des exemples tirés de la vie réelle aux dirigeants qui souhaitent accroître leur impact positif tout en renforçant leurs organisations.

Les épisodes sont diffusés toutes les deux semaines et, tout comme les saisons précédentes, sont disponibles sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et le site Internet de Benevity.

À propos de Benevity

Benevity, une entreprise certifiée B Corporation, est le leader mondial des logiciels d’impact social pour les entreprises. La plateforme complète de Benevity permet aux sociétés les plus engagées dans le monde d’intégrer de manière transparente la responsabilité sociale des entreprises au cœur de leur stratégie, générant ainsi un impact mesurable, évolutif et durable. Depuis 2008, Benevity a apporté un soutien financier de plus de 34,5 milliards de dollars à pas moins de 500 000 organisations à but non lucratif et a permis à plus de 8,5 millions d’acteurs du changement à travers le monde de renforcer la confiance, d’impliquer les collaborateurs, de favoriser la fidélisation du personnel et de stimuler l’innovation. Sa plateforme intégrée soutient les dons, le bénévolat, les subventions et la mobilisation des collaborateurs, grâce à des informations pertinentes et une infrastructure mondiale sécurisée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : benevity.com.

Contact presse

Indrani Ray-Ghosal

press@benevity.com