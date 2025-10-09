Le CN et Congebec étendent la portée de la logistique de la chaîne d’approvisionnement frigorifique à l’ensemble de l’Amérique du Nord

MONTRÉAL, 09 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) et Congebec ont annoncé aujourd’hui qu’ils collaboraient ensemble à la construction d’un entrepôt frigorifique de pointe au parc logistique du CN à Calgary en Alberta. Stratégiquement située au sein du centre logistique intégré du CN, l’installation permettra d’offrir une meilleure proximité, accélérant ainsi le transfert des marchandises sensibles aux variations de température entre le chemin de fer et l’entrepôt. Les clients profiteront d’un service plus fiable, plus rapide et plus efficace pour acheminer leurs marchandises périssables vers les marchés nationaux et internationaux.

Conçue avec Matthews Tribal, le partenaire du CN pour la construction, la nouvelle installation de Congebec intégrera sans rupture des services d’entreposage frigorifique, de passage à quai, de transbordement ainsi que premier mille – dernier mille aux programmes de réfrigération établis du CN. La proximité des voies ferrées dans cette nouvelle installation permettra également de rationaliser les transferts, de réduire les temps de séjour et d’assurer un transport plus efficace des marchandises sensibles aux variations de température.

Cette solution innovante permettra de régler des problèmes de longue date dans la chaîne d’approvisionnement frigorifique en accélérant le flux de conteneurs, en offrant une capacité flexible à la demande et en améliorant la fiabilité des calendriers de livraison. Cette initiative établira la liaison entre les producteurs, les détaillants et les fournisseurs de services logistiques en Alberta et tout au long de la chaîne d’approvisionnement frigorifique, renforçant ainsi le réseau de distribution alimentaire du Canada et la compétitivité à l’échelle mondiale. Grâce à ce projet, le CN et Congebec redéfinissent la logistique de la chaîne d’approvisionnement frigorifique dans l’ouest du Canada, offrant aux clients plus de rapidité, de fiabilité et de confiance dans le transport de leurs produits en Amérique du Nord et sur les marchés mondiaux.

« Cette initiative avec Congebec reflète l’engagement du CN à créer des chaînes d’approvisionnement plus intelligentes et plus durables. Ce nouveau centre offrira à nos clients de nouvelles options pour transporter leurs produits sensibles aux variations de température avec plus d’efficacité, de fiabilité et de portée, ce qui les aidera à être compétitifs sur les marchés d’Amérique du Nord et du monde entier. »

- Dan Bresolin, vice-président Intermodal



« La collaboration avec le CN pour la construction de cette nouvelle installation à Calgary s’inscrit tout naturellement dans notre mission, qui consiste à offrir des solutions de chaîne d’approvisionnement frigorifique fiables et durables. En combinant l’expertise de Congebec en logistique en matière de produits sensibles aux variations de température et le vaste réseau ferroviaire du CN, nous donnons à nos clients la confiance nécessaire pour transporter leurs produits partout où ils doivent aller, avec efficacité et soin. »

- Richard Patenaude, président, Congebec (Transport) inc.



« Nous sommes fiers d’apporter notre expertise en développement à un projet qui établit une nouvelle norme pour la logistique de la chaîne d’approvisionnement frigorifique. Cette installation représente le type de partenariat authentique auquel croit Matthews Tribal, fondé sur la confiance et la création d’une valeur durable. En combinant notre présence à Calgary avec le réseau du CN et l’expertise de Congebec en matière de chaîne d’approvisionnement frigorifique, nous aidons les clients à surmonter des défis réels tout en facilitant la croissance à long terme dans l’Ouest canadien. »

- Carleigh Oude-Reimerink, vice-présidente, Développement, Matthews Tribal



Énoncés prospectifs du CN

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs, de changements de situations ou de changements de convictions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

À propos de Congebec

Congebec est un fournisseur canadien de services logistiques à température multiple qui offre des services de distribution à valeur ajoutée pour l’industrie alimentaire, de détail et des biens emballés. Engagé en sécurité alimentaire, Congebec est un leader sur les marchés canadien et nord-américain. Comptant 555 employés et 50 ans d’expérience, l’entreprise opère 16 installations modernes totalisant près de 70 millions de pieds cubes. Ces installations sont réparties stratégiquement au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.congebec.com.

À propos de Matthews Tribal

Matthews Tribal, une division de Matthews – un groupe mondial de développement immobilier opérant sur quatre continents – est spécialisée dans les actifs logistiques et industriels en Amérique du Nord. Matthews Tribal s’appuie sur quatre valeurs fondamentales : agir avec intégrité, bâtir des partenariats durables, créer de la valeur à long terme et prospérer dans la complexité. En alliant vision globale et expertise locale, Matthews Tribal conçoit et met en œuvre des solutions d’infrastructure stratégique qui stimulent la croissance économique et optimisent l’efficacité des chaînes d’approvisionnement.

– 30 –

Sources: