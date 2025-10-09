L’AIAC décernera le Prix l’hon. Marc Garneau aux astronautes canadiens lors du Sommet de l’aérospatiale canadienne 2025

OTTAWA, Ontario, 09 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC) rendra un fier hommage aux astronautes canadiens, tant ceux d’hier que ceux d’aujourd’hui, lors de la remise du Prix l’hon. Marc Garneau de cette année.

Ce prix souligne les contributions exceptionnelles des astronautes à l’innovation, à l’exploration spatiale et aux avancées du secteur aérospatial au pays et dans le monde entier. Les astronautes actifs de l’Agence spatiale canadienne, soit Jeremy Hansen, David Saint-Jacques, Joshua Kutryk et Jenni Gibbons, recevront le prix au nom de tous les astronautes canadiens.

« Les astronautes incarnent la vision, l’esprit innovateur et le leadership au cœur même du succès de notre industrie, a affirmé le président et chef de la direction de l’AIAC, Mike Mueller. Nous sommes privilégiés de marquer leurs réalisations et l’apport indélébile de l’honorable Marc Garneau lors de notre Sommet de cette année. Au nom de l’ensemble de la communauté aérospatiale, je remercie les astronautes canadiens qui ont été une source d’inspiration au fil des décennies et qui nous ont toujours rappelé que nos rêves les plus grands pouvaient se réaliser. »

« L’excellence canadienne se distille parfaitement dans nos astronautes, animés par le courage, la curiosité et la détermination de repousser les frontières du possible, a déclaré la présidente de l’Agence spatiale canadienne, Lisa Campbell. Il est tout à fait opportun que cette distinction porte le nom de l’honorable Marc Garneau, un précurseur dont le legs nous guide et nous inspire. Ce prix rend hommage aux réalisations individuelles des astronautes, mais aussi à la façon dont ils ont collectivement fait progresser l’exploration spatiale et inspiré des générations de Canadiens. Nous préparons actuellement la mission Artemis II et de futures missions vers la Lune et au-delà. À chaque étape, ces leaders exemplaires écrivent le prochain chapitre des vols spatiaux habités au nom du Canada. »

Nommé en l’honneur du regretté Marc Garneau, premier Canadien à franchir les portes de l’espace, ancien ministre fédéral et chef de file en aérospatiale, ce prix récompense des personnes et des organisations dont le leadership et les contributions ont laissé une marque durable sur l’industrie aérospatiale. Cette année, le prix sera décerné le 28 octobre à l’occasion de la cérémonie annuelle des prix de l’industrie aérospatiale, dans le cadre du Sommet de l’aérospatiale canadienne 2025, à Ottawa.

À propos du Prix l’hon. Marc Garneau

Le Prix l’hon. Marc Garneau, établi en 2022, sert à souligner les efforts extraordinaires d’une personne ou d’un groupe pour construire, soutenir et défendre l’aérospatiale, illustrant ainsi le meilleur de l’aérospatiale canadienne, véritable source de fierté pour les Canadiens. Cette année marque la troisième remise de ce prix prestigieux, et la première fois où il est décerné à un groupe. Les précédents lauréats étaient Michel Ouellette, vice-président exécutif (à la retraite), Ingénierie et développement de produits, Bombardier (2023), et Marc Garneau lui-même (2022).

À propos du Sommet de l’aérospatiale canadienne

Présenté par l’Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC), le Sommet de l’aérospatiale canadienne est l’événement national de l’année dans le domaine de l’aérospatiale au Canada, offrant des occasions sans égal de réseauter avec des cadres supérieurs et des représentants gouvernementaux, d’en apprendre davantage sur les produits et services novateurs présentés cette année, et d’obtenir le point de vue de spécialistes sur les défis, les possibilités et les tendances actuels dans le secteur aérospatial.

À propos de l’AIAC

L’Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC) est l’association nationale qui représente le secteur de la fabrication et des services aérospatiaux au Canada. Septième en importance au monde, le secteur de l’aérospatiale canadienne contribue pour plus de 34 milliards de dollars au PIB, exporte 70 % de sa production et investit massivement dans la recherche et le développement (R-D) — environ 1,2 milliard de dollars en 2024 — tout en procurant près de 225 000 emplois à travers le pays.

