Icônico Paraíso de la Bonita Inaugura Novo Royalton Reserve Collection

ST. MICHAEL, Barbados, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Royalton Hotels & Resorts anunciou hoje o lançamento do Royalton Reserve Collection, um novo portfólio exclusivo de resorts de luxo independentes dentro do universo Royalton, definidos por padrões exigentes de serviço, design, gastronomia e individualidade. O lendário Paraíso de la Bonita, um Luxury Collection Resort, Riviera Maya, Adult All-Inclusive, Membro do Royalton Reserve Collection foi escolhido como o membro inaugural, marcando a estreia global desta coleção e estabelecendo uma nova referência no espaço all-inclusive de luxo.

O Royalton Reserve Collection foi concebido como um portfólio e um selo de distinção. Cada propriedade desta coleção será meticulosamente selecionada para refletir seu próprio espírito e senso de lugar, atendendo às mais altas expectativas dos viajantes exigentes. De caráter independente, o Royalton Reserve reúne resorts icônicos que incorporam autenticidade, criatividade e um compromisso de reimaginar a arte da hospitalidade all-inclusive de luxo.

“O Paraíso de la Bonita é a joia que inaugura o Royalton Reserve Collection”, disse Jordi Pelfort, Presidente do Royalton Hotels & Resorts. "Além de homenagear seu legado histórico como parte da The Luxury Collection, este resort icônico também abre caminho para uma nova era em que as propriedades do Royalton Reserve Collection irão oferecer experiências únicas, cada uma com sua própria alma, sua própria história e sua própria visão de luxo."

Como parte deste portfólio, o Paraíso de la Bonita, A Luxury Collection Resort, Riviera Maya, Adult All-Inclusive, Member of Royalton Reserve Collection apresentará a categoria de suíte Diamond Club™ com inclusões aprimoradas, como serviço de mordomo privado e acesso privilegiado a áreas exclusivas. Certas suítes existentes farão a transição para esta categoria, criando uma camada refinada de exclusividade.

No dia 15 de dezembro, o resort inaugurará o Chairman Building, exclusivamente para os hóspedes do Diamond Club™, com uma praia isolada, piscina e área de bares do Diamond Club™, um restaurante privado, um bar e lounge de música com curadoria, um restaurante de café da manhã e um Cooking Studio projetado para uma descoberta culinária imersiva. O Chairman Building terá dez suítes adicionais à beira-mar em locais privilegiados, também dentro da categoria Diamond Club™, expandindo ainda mais a propriedade para um total de 100 acomodações de luxo.

Esse mesmo dia também marcará a abertura do The Royal Spa, o conceito de bem-estar exclusivo do Royalton, reimaginado com hidroterapia, cromoterapia, uma sala de sal, um salão de beleza de serviço completo, uma suíte nupcial e experiências de tratamento sob medida, bem como um centro de fitness equipado com tecnologia de ponta, transformando o bem-estar em uma forma de arte elevada.

Juntamente com a entrada neste novo capítulo do Paraíso de la Bonita, propriedades adicionais já estão previstas no pipeline do Royalton Reserve Collection, um testemunho do foco estratégico do Royalton Hotels & Resorts no crescimento do segmento all-inclusive de luxo.

Além do lazer de luxo, a propriedade foi projetada para acomodar retiros de alto nível, de famílias e grupos de amigos a diretores, equipes executivas e viajantes de incentivo de primeira linha que buscam exclusividade. Com sua mistura de acomodações distintas, ofertas de bem-estar e espaços para reuniões, o Paraíso de la Bonita confirma sua reputação como um dos resorts de luxo mais versáteis da região.

"O Royalton Reserve Collection é uma filosofia de hospitalidade", acrescentou Pelfort. “Nossa visão é apoiar a individualidade, promover a criatividade e manter os mais altos padrões de serviço. Com o Paraíso de la Bonita como membro inaugural, estamos preparando o terreno para uma jornada sem precedentes na hospitalidade de luxo.”

