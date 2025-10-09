Forventet resultat pr. aktie i 2025 opjusteret til 77-84 kr.

 | Source: Jyske Bank Jyske Bank

Jyske Bank forventer et resultat efter skat på 4,9-5,3 mia. kr. i 2025, svarende til et resultat pr. aktie på 77-84 kr. Tidligere var forventningerne et resultat efter skat i den øverste ende af intervallet 3,8-4,6 mia. kr., svarende til et resultat pr. aktie i den øverste ende af intervallet 60-73 kr.

Resultat efter skat udgjorde 3.992 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2025.

Opjusteringen er drevet af en bredt funderet positiv udvikling. Vi har set effekten af gunstige finansielle markeder kombineret med fortsat solid kreditkvalitet, et højt aktivitetsniveau vedrørende især kapitalforvaltning og kundetilgang i prioriterede segmenter.

Basisresultat og periodens resultat (mio. kr.)1.-3. kvt. 20251.-3. kvt. 2024Indeks
25/24		3. kvt. 20252. kvt. 20251. kvt. 20254. kvt. 20243. kvt. 2024
Netto renteindtægter6.6297.275912.1872.2042.2382.2692.356
Netto gebyr- og provisionsindtægter2.0731.836113689658726902627
Kursreguleringer956891107511263182172453
Øvrige indtægter20216812033118511211
Indtægter fra operationel leasing mv. (netto)82137601931323132
Basisindtægter9.94210.307963.4393.2743.2293.3863.479
Basisomkostninger4.7324.768991.5371.6621.5331.6341.608
Basisresultat før nedskrivninger5.2105.539941.9021.6121.6961.7521.871
Nedskrivninger på udlån mv.-2213-25-113668-82
Basisresultat5.2325.526951.8771.7251.6301.7441.953
Beholdningsresultat1271966852768-336
Resultat før engangsposter5.3595.545971.9291.7321.6981.7111.959
Engangsposter, Handelsbanken DK/PFA Bank0-730000-18-33
Resultat før skat5.3595.472981.9291.7321.6981.6931.926
Skat1.3671.42896474451442425505
Periodens resultat3.9924.044991.4551.2811.2561.2681.421
Renteudgift af hybrid kernekapital, ført på egenkapital1981951026766656666
         
Balance i sammendrag, ultimo (mia. kr.)        
Udlån572,9557,7103572,9574,3566,9567,2557,7
- heraf realkreditudlån375,9361,2104375,9372,2366,7365,8361,2
- heraf bankudlån140,4143,698140,4141,6144,7144,7143,6
- heraf repoudlån56,652,910756,660,555,556,752,9
Obligationer og aktier mv.114,7104,3110114,7110,8109,098,7104,3
Aktiver i alt745,1765,297745,1766,8782,3750,2765,2
         
Indlån201,3209,496201,3197,1198,5198,9209,4
- heraf bankindlån190,5196,097190,5189,7191,1190,2196,0
- heraf repoindlån og tripartyindlån10,813,48110,87,47,48,713,4
Udstedte obligationer til dagsværdi368,9360,9102368,9368,4368,4362,2360,9
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris53,277,46953,264,065,966,677,4
         
Efterstillede kapitalindskud11,47,714811,47,77,77,67,7
Indehavere af hybrid kernekapital4,94,91004,94,94,94,94,9
Aktionærernes egenkapital46,744,510546,746,045,345,744,5

Jyske Banks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2025 forventes offentliggjort den 29. oktober 2025.

Venlig hilsen 
Jyske Bank

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44

Vedhæftet fil


Attachments

Selskabsmeddelelse 20251009

Recommended Reading