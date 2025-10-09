Forventet resultat pr. aktie i 2025 opjusteret til 77-84 kr.

Jyske Bank forventer et resultat efter skat på 4,9-5,3 mia. kr. i 2025, svarende til et resultat pr. aktie på 77-84 kr. Tidligere var forventningerne et resultat efter skat i den øverste ende af intervallet 3,8-4,6 mia. kr., svarende til et resultat pr. aktie i den øverste ende af intervallet 60-73 kr.
Resultat efter skat udgjorde 3.992 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2025.
Opjusteringen er drevet af en bredt funderet positiv udvikling. Vi har set effekten af gunstige finansielle markeder kombineret med fortsat solid kreditkvalitet, et højt aktivitetsniveau vedrørende især kapitalforvaltning og kundetilgang i prioriterede segmenter.
|Basisresultat og periodens resultat (mio. kr.)
|1.-3. kvt. 2025
|1.-3. kvt. 2024
|Indeks
25/24
|3. kvt. 2025
|2. kvt. 2025
|1. kvt. 2025
|4. kvt. 2024
|3. kvt. 2024
|Netto renteindtægter
|6.629
|7.275
|91
|2.187
|2.204
|2.238
|2.269
|2.356
|Netto gebyr- og provisionsindtægter
|2.073
|1.836
|113
|689
|658
|726
|902
|627
|Kursreguleringer
|956
|891
|107
|511
|263
|182
|172
|453
|Øvrige indtægter
|202
|168
|120
|33
|118
|51
|12
|11
|Indtægter fra operationel leasing mv. (netto)
|82
|137
|60
|19
|31
|32
|31
|32
|Basisindtægter
|9.942
|10.307
|96
|3.439
|3.274
|3.229
|3.386
|3.479
|Basisomkostninger
|4.732
|4.768
|99
|1.537
|1.662
|1.533
|1.634
|1.608
|Basisresultat før nedskrivninger
|5.210
|5.539
|94
|1.902
|1.612
|1.696
|1.752
|1.871
|Nedskrivninger på udlån mv.
|-22
|13
|-
|25
|-113
|66
|8
|-82
|Basisresultat
|5.232
|5.526
|95
|1.877
|1.725
|1.630
|1.744
|1.953
|Beholdningsresultat
|127
|19
|668
|52
|7
|68
|-33
|6
|Resultat før engangsposter
|5.359
|5.545
|97
|1.929
|1.732
|1.698
|1.711
|1.959
|Engangsposter, Handelsbanken DK/PFA Bank
|0
|-73
|0
|0
|0
|0
|-18
|-33
|Resultat før skat
|5.359
|5.472
|98
|1.929
|1.732
|1.698
|1.693
|1.926
|Skat
|1.367
|1.428
|96
|474
|451
|442
|425
|505
|Periodens resultat
|3.992
|4.044
|99
|1.455
|1.281
|1.256
|1.268
|1.421
|Renteudgift af hybrid kernekapital, ført på egenkapital
|198
|195
|102
|67
|66
|65
|66
|66
|Balance i sammendrag, ultimo (mia. kr.)
|Udlån
|572,9
|557,7
|103
|572,9
|574,3
|566,9
|567,2
|557,7
|- heraf realkreditudlån
|375,9
|361,2
|104
|375,9
|372,2
|366,7
|365,8
|361,2
|- heraf bankudlån
|140,4
|143,6
|98
|140,4
|141,6
|144,7
|144,7
|143,6
|- heraf repoudlån
|56,6
|52,9
|107
|56,6
|60,5
|55,5
|56,7
|52,9
|Obligationer og aktier mv.
|114,7
|104,3
|110
|114,7
|110,8
|109,0
|98,7
|104,3
|Aktiver i alt
|745,1
|765,2
|97
|745,1
|766,8
|782,3
|750,2
|765,2
|Indlån
|201,3
|209,4
|96
|201,3
|197,1
|198,5
|198,9
|209,4
|- heraf bankindlån
|190,5
|196,0
|97
|190,5
|189,7
|191,1
|190,2
|196,0
|- heraf repoindlån og tripartyindlån
|10,8
|13,4
|81
|10,8
|7,4
|7,4
|8,7
|13,4
|Udstedte obligationer til dagsværdi
|368,9
|360,9
|102
|368,9
|368,4
|368,4
|362,2
|360,9
|Udstedte obligationer til amortiseret kostpris
|53,2
|77,4
|69
|53,2
|64,0
|65,9
|66,6
|77,4
|Efterstillede kapitalindskud
|11,4
|7,7
|148
|11,4
|7,7
|7,7
|7,6
|7,7
|Indehavere af hybrid kernekapital
|4,9
|4,9
|100
|4,9
|4,9
|4,9
|4,9
|4,9
|Aktionærernes egenkapital
|46,7
|44,5
|105
|46,7
|46,0
|45,3
|45,7
|44,5
Jyske Banks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2025 forventes offentliggjort den 29. oktober 2025.
Venlig hilsen
Jyske Bank
Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44
Vedhæftet fil