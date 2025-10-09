Tilkynning um aukaútdrátt húsbréfa til greiðslu 15. desember 2025

ÍL-sjóður hefur, samkvæmt lögum um húsnæðismál nr. 44/1998,  heimild til aukaútdráttar húsbréfa. Þessi heimild er í samræmi við heimild skuldara fasteignaveðbréfa til að greiða aukaafborganir af skuldabréfum sínum eða að endurgreiða skuldina að fullu fyrir gjalddaga. Ákvæði þessa efnis hafa verið í lögum um húsnæðismál allt frá setningu laga nr. 75/1989, sem komu húsbréfakerfinu á fót.

Á þessum grundvelli hefur ÍL-sjóður látið fara fram aukaútdrátt, sem jafnframt er lokaútdráttur allra útistandandi húsbréfa. Yfirlit um hin útdregnu bréf verður að finna í Lögbirtingablaðinu 10. október n.k.

Húsbréf úr eftirtöldum flokkum voru dregin út í þessum aukadrætti og koma til greiðslu 15. desember 2025 hjá Fjársýslu ríkisins, Katrínartúni 6, 105 Reykjavík:

Heiti Nafnverð
3. flokkur 96IBH36-0115      34.860.000 
2. flokkur 98IBH37-1215        9.220.000
2. flokkur 98rIBH37-1215r      97.800.086    
1. flokkur 01IBH26-0315           686.178 
2. flokkur 01      IBH41-0315    266.921.724    



