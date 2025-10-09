Tilkynning um aukaútdrátt húsbréfa til greiðslu 15. desember 2025

ÍL-sjóður hefur, samkvæmt lögum um húsnæðismál nr. 44/1998, heimild til aukaútdráttar húsbréfa. Þessi heimild er í samræmi við heimild skuldara fasteignaveðbréfa til að greiða aukaafborganir af skuldabréfum sínum eða að endurgreiða skuldina að fullu fyrir gjalddaga. Ákvæði þessa efnis hafa verið í lögum um húsnæðismál allt frá setningu laga nr. 75/1989, sem komu húsbréfakerfinu á fót.
Á þessum grundvelli hefur ÍL-sjóður látið fara fram aukaútdrátt, sem jafnframt er lokaútdráttur allra útistandandi húsbréfa. Yfirlit um hin útdregnu bréf verður að finna í Lögbirtingablaðinu 10. október n.k.
Húsbréf úr eftirtöldum flokkum voru dregin út í þessum aukadrætti og koma til greiðslu 15. desember 2025 hjá Fjársýslu ríkisins, Katrínartúni 6, 105 Reykjavík:
|Heiti
|Nafnverð
|3. flokkur 96
|IBH36-0115
|34.860.000
|2. flokkur 98
|IBH37-1215
|9.220.000
|2. flokkur 98r
|IBH37-1215r
|97.800.086
|1. flokkur 01
|IBH26-0315
|686.178
|2. flokkur 01
|IBH41-0315
|266.921.724